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Погрузиться в историю города без скучных дат и проникнуться судьбами его жителей

Valeria
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Valeria – ваш гид
В средневековой Венеции бок о бок существовали сиротские приюты и карнавалы, совершались интриги и финансовые сделки.

Я открою вам интереснейшие факты об этом городе: расскажу о роскошных куртизанках и Казанове, прокураторах и актёрах.

Вы увидите знаковые постройки и поймёте, как безумцы поселились среди моря и сделали Венецию процветающим государством.
158 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Сан-Марко
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»

Что вас ожидает

Прогулка по лучшим локациям города
В самом сердце Венеции начнётся наше пешее путешествие. Вы увидите площадь Святого Марка и её главное украшение — величественный собор, носящий имя того же апостола. Полюбуетесь готическим Дворцом дожей и увидите здания, где жили и работали могущественные прокураторы. Дом знаменитой куртизанки Вероники Франко и мост Риальто, местная «падающая» башня, колодцы, необычные лестницы: самые значимые постройки города и его секретные уголки войдут в наш маршрут.

Венецианские контрасты: легенды и факты, финансы и искусство
Рассказ я посвящу жителям Венеции и её судьбе. Вы поймёте, как городок на воде превратился в могущественную республику и почему весь мир презирал его основателей. Узнаете, сколько веков строили собор Святого Марка и какие церемонии здесь проводили. Разберётесь, что находилось во Дворце дожей и как связан с ним Казанова. У дома Вероники Франко я проведу параллели между реальной жизнью куртизанки и снятым о ней фильме, а в квартале, где родился Казанова, поделюсь любопытными фактами из биографии соблазнителя. Жизнь и труд средневековой аристократии откроются вам в Прокурациях, а судьба архитектора Якопо Сансовино, друга Тициана, — в построенной им библиотеке.

Кроме того, мы обсудим театральное движение Венеции, казино, «охоту на быков», карнавалы, старинные традиции и местные легенды. Вы погрузитесь в прошлое столицы морей и проникнетесь её великолепием.

Организационные детали

  • Прогулка разработана специально для путешественников Tripster.
  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
  • Дополнительных расходов не предусмотрено.
  • После экскурсии я посоветую вам самые инстаграмные улочки Венеции и лучшие кафе и рестораны.
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Сан-Марко.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Valeria
Valeria
Здравствуйте! Меня зовут Валерия. Я родилась в Москве, 20 лет живу в Италии и все эти годы работаю лицензированным гидом. Я люблю Венецию и хочу познакомить вас с этим необыкновенным и странным городом. О Венеции написано слишком много как на итальянском, так и на русском языке. Чтобы не потеряться в этом море книг, я брала частные уроки у местного историка. Моим преподавателем была удивительная женщина, коренная венецианка, поэтому вы по-настоящему увидите город глазами местного жителя.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

6 ноября 2019
Спасибо Валерии, экскурсия прошла замечательно! Были с дочерью 14 лет, история далеко не самый её любимый предмет, но рассказ гида её всё-таки заинтересовал)))! Прошли маршрутом, которым не ходят основные группы туристов, увидели очень атмосферные и интересные места Венеции, самостоятельно не смогли бы их найти и оценить! Были в Венеции раньше сами по себе, город очень понравился, но после экскурсии Венеция стала ещё интереснее и понятнее. Время пролетело очень быстро и увлекательно, а главное с пользой!!!

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