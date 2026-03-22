Забудьте о времени, погружаясь в мир венецианских легенд и реальности. Откройте для себя город, где история оживает на каждом шагу
Венеция - город, где каждый камень хранит истории о прошлом.
На экскурсии «Контрасты Венеции» вы узнаете о жизни знаменитых куртизанок, о том, как Казанова связан с Дворцом дожей, и почему венецианские читать дальшеуменьшить
карнавалы стали символом города.
Вас ждет путешествие по знаковым местам и скрытым уголкам Венеции, где средневековые истории переплетаются с величием архитектуры. Эта экскурсия станет ключом к пониманию уникального духа Венеции, ее великолепия и контрастов.
Прогулка разработана специально для тех, кто хочет глубже познакомиться с городом, без дополнительных расходов. После нее вы получите рекомендации о самых фотогеничных улочках и лучших кафе
В самом сердце Венеции начнётся наше пешее путешествие. Вы увидите площадь Святого Марка и её главное украшение — величественный собор, носящий имя того же апостола. Полюбуетесь готическим Дворцом дожей и увидите здания, где жили и работали могущественные прокураторы. Дом знаменитой куртизанки Вероники Франко и мост Риальто, местная «падающая» башня, колодцы, необычные лестницы: самые значимые постройки города и его секретные уголки войдут в наш маршрут.
Венецианские контрасты: легенды и факты, финансы и искусство
Рассказ я посвящу жителям Венеции и её судьбе. Вы поймёте, как городок на воде превратился в могущественную республику и почему весь мир презирал его основателей. Узнаете, сколько веков строили собор Святого Марка и какие церемонии здесь проводили. Разберётесь, что находилось во Дворце дожей и как связан с ним Казанова. У дома Вероники Франко я проведу параллели между реальной жизнью куртизанки и снятым о ней фильме, а в квартале, где родился Казанова, поделюсь любопытными фактами из биографии соблазнителя. Жизнь и труд средневековой аристократии откроются вам в Прокурациях, а судьба архитектора Якопо Сансовино, друга Тициана, — в построенной им библиотеке.
Кроме того, мы обсудим театральное движение Венеции, казино, «охоту на быков», карнавалы, старинные традиции и местные легенды. Вы погрузитесь в прошлое столицы морей и проникнетесь её великолепием.
Организационные детали
Прогулка разработана специально для путешественников Tripster
Дополнительных расходов не предусмотрено
После экскурсии я посоветую вам самые фотогеничные улочки Венеции и лучшие кафе и рестораны
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1843 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валерия. Я 20 лет живу в Италии и все эти годы работаю лицензированным гидом. Я люблю Венецию и хочу познакомить вас с этим необыкновенным и странным городом. читать дальшеуменьшить
О Венеции написано слишком много как на итальянском, так и на русском языке. Чтобы не потеряться в этом море книг, я брала частные уроки у местного историка. Моим преподавателем была удивительная женщина, коренная венецианка, поэтому вы по-настоящему увидите город глазами местного жителя.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
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Влад
Заголовок: Венеция глазами влюбленного в нее профессионала! 🌟
Хочется сказать огромное спасибо Валерии за эту невероятную экскурсию! Венеция — город, который может показаться запутанным и переполненным, но с Валерией он открылся читать дальшеуменьшить
нам совершенно с другой стороны. Это было не просто «галочка» в списке достопримечательностей, а настоящее путешествие во времени.
Валерия — потрясающий рассказчик с легкой, увлекательной подачей. Мы гуляли по узким улочкам и каналам, и казалось, что она знает каждый камень и каждую историю, связанную с ним. Отдельное спасибо за маршрут: мы увидели и знаменитые места, избежав толп туристов, и забрались в такие живописные уголки, которые сами мы бы ни за что не нашли. Атмосфера, любовь к городу и профессионализм Валерии сделали этот день лучшим в нашей поездке. Очень рекомендуем!
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Karina
Отличная обзорная экскурсия, Валерия очень тактичный, приятный гид, хорошо знающая историю города. Проведет не туристическими интересными тропами.
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N
Nina
Экскурсия прошла замечательно! Валерия оказалась очень внимательным, глубоко знающим и любящим свое дело гидом. Поражены ее компетентностью и увлеченностью своей работой. Валерия ответила на все наши вопросы, дала полезные рекомендации, которыми мы воспользовались. Спасибо ей большое. Рекомендую!
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Андрей
Очень интересная и познавательная экскурсия. Валерии огромное спасибо!
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Александр
Вот и пролетели наши 2 дня в Венеции в компании не просто гида, а гида высочайшего экстра класса. Таких гидов можно пересчитать по пальцам, они на вес золота, они отдают читать дальшеуменьшить
вам частичку своей души, своих эмоций, глубоких познаний истории, жизни города. Путешествуем мы много и нам есть с кем сравнить. Валерия окунула нас в жизнь города, провела по многим топовым местам, улочкам, каналам и рассказала такую информацию, которую официально можете и не узнать. Съездили на целый день на острова Murano, Burano и Torcello - день был проведен незабываемо, а 6 часов пролетели как один миг. Расставаться не хотелось, но нас ждет следующий город путешествия по Италии… Венеция в нашем ❤️ и любовь к ней смогла подарить именно Валерия.
+2
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А
Анна
Спасибо Валерии за прекрасное путешествие по Венеции! Мы погуляли по туристическим и не туристическим местам, узнали много из истории и современной жизни города и горожан. Все было легко и понятно читать дальшеуменьшить
- фактов и дат было ровно столько, чтобы мы смогли их запомнить)) Валерия очень заботливый и чуткий гид - присматривала за нами в невероятной венецианской жаре и с готовностью отвечала на наши вопросы, раскрывая для нас город с самых разных сторон. Все было вовремя, максимально собранно, профессионально!
Уверена, что нам будет о чем узнать и на следующей встрече!
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