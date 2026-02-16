39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Исчезающая Венеция. Авторская экскурсия от местного жителя

Познайте Венецию не как обычный турист, а через глаза инженера. Откройте технические и культурные тайны вместе с местным жителем
Венеция, город на воде, хранит множество тайн. На этой экскурсии вы узнаете, как устроена Венеция, как местные жители борются с наводнениями и пытаются сохранить свой уникальный дом. Посетите мастерскую масок,
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увидите великолепные дворцы и услышите городские легенды.

Это не просто экскурсия, это погружение в истинную атмосферу Венеции, её историю и повседневную жизнь, рассказанную местным жителем. Подарите себе возможность увидеть Венецию такой, какой её не видят миллионы туристов

4.9
109 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Узнать, как Венеция борется с наводнениями
  • 🏛 Посетить знаменитые венецианские районы
  • 🎭 Побывать в мастерской масок
  • 🚤 Узнать историю гондол и гондольеров
  • 🗺 Исследовать технические особенности города
  • 🍷 Получить советы по уютным местам для отдыха
Исчезающая Венеция. Авторская экскурсия от местного жителя
Исчезающая Венеция. Авторская экскурсия от местного жителя
Исчезающая Венеция. Авторская экскурсия от местного жителя

Что можно увидеть

  • Риальто
  • Сан Марко
  • Дорсодуро
  • Кастелло
  • Каннареджо
  • Мост кулаков

Описание экскурсии

Венеция глазами инженера

Вы посетите знаменитые венецианские районы: Риальто, Сан Марко, Дорсодуро, Кастелло и Каннареджо. Увидите дворцы, в которых когда-то жили легендарные Каналетто и Тинторетто, и услышите их истории. Я расскажу, как строилась Венеция, откуда привозили сваи, есть ли в городе водопровод, каким образом в колодцах сохранялась пресная вода и как работает в городе канализация. Отвечу на самые популярные вопросы: действительно ли Венеция уходит под воду, и какие меры предпринимаются во время ежегодного наводнения «аква альта». А также объясню и продемонстрирую некоторые технические особенности жизнеобеспечения города: колодцы, «канализацию», водопровод, печные трубы и маяки, по которым венецианцы определяют приливы и отливы.

История гондол и карнавальных масок

Вы узнаете историю венецианского водного транспорта, его технические особенности: с собой у меня будут фото, иллюстрации и схемы по этой теме. Выясните количество гондольеров в городе, а еще раскроете секрет, кто и каким образом может освоить эту романтичную профессию. Далее посетите мастерскую масок и узнаете, почему карнавал имеет в Венеции такое большое значение. Я покажу вам Мост кулаков, где традиционно выясняли отношения две венецианские группировки — «Кастеллани» и «Николотти». В старину здесь не было перил, и задачей противников было сбросить друг друга в канал. В завершение дам несколько практических советов по отдыху в легендарном городе на воде и покажу самые уютные кофейни и траттории, куда местные жители ходят выпить кофе или шприц и встретиться с друзьями.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости в Венеции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2183 туристов
Привет всем! Меня зовут Валерий. Я живу в Венеции с 2010 года и с большим удовольствием работаю частным гидом. Обещаю приятную компанию, увлекательную беседу и занимательные рассказы о венецианских традициях, истории, вкусах и кухне.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 109 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
108
4
3
2
1
1
E
Прекрасно организованная экскурсия с материалом, который был заранее подготовлен в соответствии с темой экскурсии и нашими дополнительными пожеланиями. Интересно было всем, включая ребенка 6 лет. Дополнитеотно, Валерий отвёл в замечательнцб кондитерскую с лучшими фрителле в городе.
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А
Очень содержательная и интересная экскурсия
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Екатерина
Экскурсия по Венеции с Валерием — это нечто особенное! Валерий оказался потрясающим гидом, с глубокими знаниями и страстной любовью к этому волшебному городу. Он мастерски провел нас через узкие улочки,
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открывая тайные уголки, которые невозможно было бы найти самостоятельно. Каждая остановка сопровождалась увлекательными историями, наполненными интересными фактами и деталями, которые делают Венецию еще более живой и загадочной.

Особенно приятно было то, что Валерий не просто рассказывал, но и создавал атмосферу вовлеченности: мы чувствовали себя частью истории города. Он был внимателен, отвечал на все вопросы и даже делился личными рекомендациями о лучших кафе и магазинах, куда обычно ходят местные жители.

Валерий показал Венецию с такой стороны, которую трудно увидеть на обычных экскурсиях. Его энтузиазм заразителен, и после экскурсии осталось ощущение, что мы стали ближе к этому удивительному городу. Если хотите погрузиться в настоящую Венецию — эта экскурсия с Валерием станет незабываемым приключением!

Экскурсия по Венеции с Валерием — это нечто особенное! Валерий оказался потрясающим гидом, с глубокими знаниями
Экскурсия по Венеции с Валерием — это нечто особенное! Валерий оказался потрясающим гидом, с глубокими знаниями
Экскурсия по Венеции с Валерием — это нечто особенное! Валерий оказался потрясающим гидом, с глубокими знаниями
Экскурсия по Венеции с Валерием — это нечто особенное! Валерий оказался потрясающим гидом, с глубокими знаниями
Экскурсия по Венеции с Валерием — это нечто особенное! Валерий оказался потрясающим гидом, с глубокими знаниями
Экскурсия по Венеции с Валерием — это нечто особенное! Валерий оказался потрясающим гидом, с глубокими знаниями
Экскурсия по Венеции с Валерием — это нечто особенное! Валерий оказался потрясающим гидом, с глубокими знаниями
Экскурсия по Венеции с Валерием — это нечто особенное! Валерий оказался потрясающим гидом, с глубокими знаниями+1
Экскурсия по Венеции с Валерием — это нечто особенное! Валерий оказался потрясающим гидом, с глубокими знаниями
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О
Это был невероятно солнечный день и невероятное время проведенное с самым лучшим и классным гидом на свете. Нам очень хотелось посетить Венецию и увидеть ее во всей красе и первобытности,
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для нас с любимым- это город влюбленных и одно из самых необыкновенных мест на планете. Валера сделал нам подарок, проведя авторский тур по Венеции, показав и рассказав столько всего интересного, чего нет в путеводителе, провел по самым красивым местам и показал всю Венецию с высоты птичьего полета. Для нас этот день на всегда запечатлелся в памяти и в сердце, за что Валере огромное спасибо 😊

Это был невероятно солнечный день и невероятное время проведенное с самым лучшим и классным гидом на
Это был невероятно солнечный день и невероятное время проведенное с самым лучшим и классным гидом на
Это был невероятно солнечный день и невероятное время проведенное с самым лучшим и классным гидом на
Это был невероятно солнечный день и невероятное время проведенное с самым лучшим и классным гидом на
Это был невероятно солнечный день и невероятное время проведенное с самым лучшим и классным гидом на
Это был невероятно солнечный день и невероятное время проведенное с самым лучшим и классным гидом на
Это был невероятно солнечный день и невероятное время проведенное с самым лучшим и классным гидом на
Это был невероятно солнечный день и невероятное время проведенное с самым лучшим и классным гидом на+2
Это был невероятно солнечный день и невероятное время проведенное с самым лучшим и классным гидом на
Это был невероятно солнечный день и невероятное время проведенное с самым лучшим и классным гидом на
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Светлана
Это было потрясающе! Валерий- наверное самый страстный гид, которого мы когда либо видели, с первых же слов понятно насколько он профессионал в своем деле и как любит свою работу! Валерий
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говорит «В Венеции моё сердце бъется», и хоть мы и обожали Венецию раньше, наше сердце забилось тут еще сильнее после его экскурсии- рассказ был интересный и захватывающий, мы узнали столько всего нового, чего бы никогда не узнали без такого грамотного экскурсовода. Особенно интересно было узнать разные секреты про устройство города и его конструкцию, а будучи по образованию инженером, Валерий нам все подробно объяснил. Все было весело, энергично и увлекательно! Валерий очень творческий человек- и рисует, и снимается в кино, и монтирует, очень много талантов! Во время экскурсии он то и дело нас фотографировал на самых классных и красивых местах, это было очень неожиданно и приятно! Поэтому выбирая Валерия, вы будете обеспечены превосходными фотографиями из Венеции! Валерий, спасибо вам большое за такие чудесные экскурсии! (Мы выбирали экскурсии «острова Мурано, Бурано и Торчелло» и про исчезающую Венецию) Очень рекомендуем всем!!

Это было потрясающе! Валерий- наверное самый страстный гид, которого мы когда либо видели, с первых же
Это было потрясающе! Валерий- наверное самый страстный гид, которого мы когда либо видели, с первых же
Это было потрясающе! Валерий- наверное самый страстный гид, которого мы когда либо видели, с первых же
Это было потрясающе! Валерий- наверное самый страстный гид, которого мы когда либо видели, с первых же
Это было потрясающе! Валерий- наверное самый страстный гид, которого мы когда либо видели, с первых же
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A
Приехали в Венецию на пару дней и заранее не договаривались с гидом, думая на месте решим. Оказалось все гиды работают по заранее согласованному графику и мы попытали удачу написав Валерию
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в 10 утра (ввиду большого количество отзывов) и не прогадали, т. к уже через 2 часа началась наша экскурсию по шикарному городу)) Через 2.5 часа мы знали уже все нюансы жизни венецианцев, где лучший апероль в городе, как правильно праздновать карнавалы и путешествовать на водном транспорте! Огромная благодарность Валерию за внимание к деталям, много полезной информации, да и просто приятное общение на родном уху языке🙏 Всем рекомендую, т. к с аудио или групповым гидом не сравнится и однозначно стоит своих денег!

Приехали в Венецию на пару дней и заранее не договаривались с гидом, думая на месте решим.
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