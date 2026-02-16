39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

увидите великолепные дворцы и услышите городские легенды. Это не просто экскурсия, это погружение в истинную атмосферу Венеции, её историю и повседневную жизнь, рассказанную местным жителем. Подарите себе возможность увидеть Венецию такой, какой её не видят миллионы туристов

Описание экскурсии

Венеция глазами инженера

Вы посетите знаменитые венецианские районы: Риальто, Сан Марко, Дорсодуро, Кастелло и Каннареджо. Увидите дворцы, в которых когда-то жили легендарные Каналетто и Тинторетто, и услышите их истории. Я расскажу, как строилась Венеция, откуда привозили сваи, есть ли в городе водопровод, каким образом в колодцах сохранялась пресная вода и как работает в городе канализация. Отвечу на самые популярные вопросы: действительно ли Венеция уходит под воду, и какие меры предпринимаются во время ежегодного наводнения «аква альта». А также объясню и продемонстрирую некоторые технические особенности жизнеобеспечения города: колодцы, «канализацию», водопровод, печные трубы и маяки, по которым венецианцы определяют приливы и отливы.

История гондол и карнавальных масок

Вы узнаете историю венецианского водного транспорта, его технические особенности: с собой у меня будут фото, иллюстрации и схемы по этой теме. Выясните количество гондольеров в городе, а еще раскроете секрет, кто и каким образом может освоить эту романтичную профессию. Далее посетите мастерскую масок и узнаете, почему карнавал имеет в Венеции такое большое значение. Я покажу вам Мост кулаков, где традиционно выясняли отношения две венецианские группировки — «Кастеллани» и «Николотти». В старину здесь не было перил, и задачей противников было сбросить друг друга в канал. В завершение дам несколько практических советов по отдыху в легендарном городе на воде и покажу самые уютные кофейни и траттории, куда местные жители ходят выпить кофе или шприц и встретиться с друзьями.