39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы часто слышите: «Венеция погружается в воду и скоро исчезнет совсем». Техническая сторона жизни города — не менее интересная тема, чем его архитектурное наследие. В непринужденном и увлекательном формате я расскажу, как устроена Венеция: о маяках приливов и отливов, водопроводе, дамбе, колодцах и канализации. Вы узнаете, как местные жители борются с наводнениями и пытаются сохранить уникальный город. А еще посетите мастерские масок и гондол, увидите великолепные дворцы и услышите городские легенды.

Что вас ожидает

Венеция глазами инженера

Вы посетите знаменитые венецианские районы: Риальто, Сан Марко, Дорсодуро, Кастелло и Каннареджо. Увидите дворцы, в которых когда-то жили легендарные Каналетто и Тинторетто, и услышите их истории. Я расскажу, как строилась Венеция, откуда привозили сваи, есть ли в городе водопровод, каким образом в колодцах сохранялась пресная вода и как работает в городе канализация. Отвечу на самые популярные вопросы: действительно ли Венеция уходит под воду, и какие меры предпринимаются во время ежегодного наводнения «аква альта». А также объясню и продемонстрирую некоторые технические особенности жизнеобеспечения города: колодцы, «канализацию», водопровод, печные трубы и маяки, по которым венецианцы определяют приливы и отливы.

История гондол и карнавальных масок

Вы заглянете в мастерскую гондол и узнаете историю венецианского водного транспорта, его технические особенности и количество гондольеров в городе, а еще раскроете секрет, кто и каким образом может освоить эту романтичную профессию. Далее посетите мастерскую масок и узнаете, почему карнавал имеет в Венеции такое большое значение. Я покажу вам Мост кулаков, где традиционно выясняли отношения две венецианские группировки — «Кастеллани» и «Николотти». В старину здесь не было перил и задачей противников было сбросить друг друга в канал. В завершение дам несколько практических советов по отдыху в легендарном городе на воде и покажу самые уютные кофейни и траттории, куда местные жители ходят выпить кофе или шприц и встретиться с друзьями.