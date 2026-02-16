39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Исчезающая Венеция. Авторская экскурсия от местного жителя
Познайте Венецию не как обычный турист, а через глаза инженера. Откройте технические и культурные тайны вместе с местным жителем
Венеция, город на воде, хранит множество тайн. На этой экскурсии вы узнаете, как устроена Венеция, как местные жители борются с наводнениями и пытаются сохранить свой уникальный дом. Посетите мастерскую масок, читать дальшеуменьшить
увидите великолепные дворцы и услышите городские легенды.
Это не просто экскурсия, это погружение в истинную атмосферу Венеции, её историю и повседневную жизнь, рассказанную местным жителем. Подарите себе возможность увидеть Венецию такой, какой её не видят миллионы туристов
Вы посетите знаменитые венецианские районы: Риальто, Сан Марко, Дорсодуро, Кастелло и Каннареджо. Увидите дворцы, в которых когда-то жили легендарные Каналетто и Тинторетто, и услышите их истории. Я расскажу, как строилась Венеция, откуда привозили сваи, есть ли в городе водопровод, каким образом в колодцах сохранялась пресная вода и как работает в городе канализация. Отвечу на самые популярные вопросы: действительно ли Венеция уходит под воду, и какие меры предпринимаются во время ежегодного наводнения «аква альта». А также объясню и продемонстрирую некоторые технические особенности жизнеобеспечения города: колодцы, «канализацию», водопровод, печные трубы и маяки, по которым венецианцы определяют приливы и отливы.
История гондол и карнавальных масок
Вы узнаете историю венецианского водного транспорта, его технические особенности: с собой у меня будут фото, иллюстрации и схемы по этой теме. Выясните количество гондольеров в городе, а еще раскроете секрет, кто и каким образом может освоить эту романтичную профессию. Далее посетите мастерскую масок и узнаете, почему карнавал имеет в Венеции такое большое значение. Я покажу вам Мост кулаков, где традиционно выясняли отношения две венецианские группировки — «Кастеллани» и «Николотти». В старину здесь не было перил, и задачей противников было сбросить друг друга в канал. В завершение дам несколько практических советов по отдыху в легендарном городе на воде и покажу самые уютные кофейни и траттории, куда местные жители ходят выпить кофе или шприц и встретиться с друзьями.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости в Венеции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2183 туристов
Привет всем! Меня зовут Валерий. Я живу в Венеции с 2010 года и с большим удовольствием работаю частным гидом. Обещаю приятную компанию, увлекательную беседу и занимательные рассказы о венецианских традициях, истории, вкусах и кухне.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 109 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Elena
Прекрасно организованная экскурсия с материалом, который был заранее подготовлен в соответствии с темой экскурсии и нашими дополнительными пожеланиями. Интересно было всем, включая ребенка 6 лет. Дополнитеотно, Валерий отвёл в замечательнцб кондитерскую с лучшими фрителле в городе.
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А
Алексей
Очень содержательная и интересная экскурсия
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Екатерина
Экскурсия по Венеции с Валерием — это нечто особенное! Валерий оказался потрясающим гидом, с глубокими знаниями и страстной любовью к этому волшебному городу. Он мастерски провел нас через узкие улочки, читать дальшеуменьшить
открывая тайные уголки, которые невозможно было бы найти самостоятельно. Каждая остановка сопровождалась увлекательными историями, наполненными интересными фактами и деталями, которые делают Венецию еще более живой и загадочной.
Особенно приятно было то, что Валерий не просто рассказывал, но и создавал атмосферу вовлеченности: мы чувствовали себя частью истории города. Он был внимателен, отвечал на все вопросы и даже делился личными рекомендациями о лучших кафе и магазинах, куда обычно ходят местные жители.
Валерий показал Венецию с такой стороны, которую трудно увидеть на обычных экскурсиях. Его энтузиазм заразителен, и после экскурсии осталось ощущение, что мы стали ближе к этому удивительному городу. Если хотите погрузиться в настоящую Венецию — эта экскурсия с Валерием станет незабываемым приключением!
+1
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О
Ольга
Это был невероятно солнечный день и невероятное время проведенное с самым лучшим и классным гидом на свете. Нам очень хотелось посетить Венецию и увидеть ее во всей красе и первобытности, читать дальшеуменьшить
для нас с любимым- это город влюбленных и одно из самых необыкновенных мест на планете. Валера сделал нам подарок, проведя авторский тур по Венеции, показав и рассказав столько всего интересного, чего нет в путеводителе, провел по самым красивым местам и показал всю Венецию с высоты птичьего полета. Для нас этот день на всегда запечатлелся в памяти и в сердце, за что Валере огромное спасибо 😊
+2
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Светлана
Это было потрясающе! Валерий- наверное самый страстный гид, которого мы когда либо видели, с первых же слов понятно насколько он профессионал в своем деле и как любит свою работу! Валерий читать дальшеуменьшить
говорит «В Венеции моё сердце бъется», и хоть мы и обожали Венецию раньше, наше сердце забилось тут еще сильнее после его экскурсии- рассказ был интересный и захватывающий, мы узнали столько всего нового, чего бы никогда не узнали без такого грамотного экскурсовода. Особенно интересно было узнать разные секреты про устройство города и его конструкцию, а будучи по образованию инженером, Валерий нам все подробно объяснил. Все было весело, энергично и увлекательно! Валерий очень творческий человек- и рисует, и снимается в кино, и монтирует, очень много талантов! Во время экскурсии он то и дело нас фотографировал на самых классных и красивых местах, это было очень неожиданно и приятно! Поэтому выбирая Валерия, вы будете обеспечены превосходными фотографиями из Венеции! Валерий, спасибо вам большое за такие чудесные экскурсии! (Мы выбирали экскурсии «острова Мурано, Бурано и Торчелло» и про исчезающую Венецию) Очень рекомендуем всем!!
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A
Artem
Приехали в Венецию на пару дней и заранее не договаривались с гидом, думая на месте решим. Оказалось все гиды работают по заранее согласованному графику и мы попытали удачу написав Валерию читать дальшеуменьшить
в 10 утра (ввиду большого количество отзывов) и не прогадали, т. к уже через 2 часа началась наша экскурсию по шикарному городу)) Через 2.5 часа мы знали уже все нюансы жизни венецианцев, где лучший апероль в городе, как правильно праздновать карнавалы и путешествовать на водном транспорте! Огромная благодарность Валерию за внимание к деталям, много полезной информации, да и просто приятное общение на родном уху языке🙏 Всем рекомендую, т. к с аудио или групповым гидом не сравнится и однозначно стоит своих денег!
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