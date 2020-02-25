39 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Венеция глазами инженера Вы посетите знаменитые венецианские районы: Риальто, Сан Марко, Дорсодуро, Кастелло и Каннареджо. Увидите дворцы, в которых когда-то жили легендарные Каналетто и Тинторетто, и услышите их истории. Я расскажу, как строилась Венеция, откуда привозили сваи, есть ли в городе водопровод, каким образом в колодцах сохранялась пресная вода и как работает в городе канализация. Отвечу на самые популярные вопросы: действительно ли Венеция уходит под воду, и какие меры предпринимаются во время ежегодного наводнения «аква альта». А также объясню и продемонстрирую некоторые технические особенности жизнеобеспечения города: колодцы, «канализацию», водопровод, печные трубы и маяки, по которым венецианцы определяют приливы и отливы.
История гондол и карнавальных масок Вы заглянете в мастерскую гондол и узнаете историю венецианского водного транспорта, его технические особенности и количество гондольеров в городе, а еще раскроете секрет, кто и каким образом может освоить эту романтичную профессию. Далее посетите мастерскую масок и узнаете, почему карнавал имеет в Венеции такое большое значение. Я покажу вам Мост кулаков, где традиционно выясняли отношения две венецианские группировки — «Кастеллани» и «Николотти». В старину здесь не было перил и задачей противников было сбросить друг друга в канал. В завершение дам несколько практических советов по отдыху в легендарном городе на воде и покажу самые уютные кофейни и траттории, куда местные жители ходят выпить кофе или шприц и встретиться с друзьями.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Мост Риальто Венеция.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Привет всем! Меня зовут Валерий. Я живу в Венеции 10 лет и с большим удовольствием работаю частным гидом. Обещаю приятную компанию, увлекательную беседу и занимательные рассказы о венецианских традициях, истории, вкусах и кухне.
Рекомендую Валерия как отличного гида. Я была с непослушным 4-х летним туристом, рассказ был подстроке под него. Маршрут проложен с учётом наших пожеланий. Спасибо
Анастасия
1 февраля 2020
Экскурсия обернулась легкой непринуждённой прогулкой, во время которой Валерий обращал наше внимание на многочисленные детали современной Венеции, о которых далее он сразу же сообщал исторические справки, тайны возникновения и причинно следственные связи. Благодаря таким увлекательным рассказам все факты из истории города сохраняются в памяти и обретают свои ассоциации.
Валерий обеспечит настроение и динамику прогулки! Очень хорошо продуманы место встречи и окончания. Кстати, мы бронировали экскурсию поздней ночью на следущий день. Валерий пошёл навстречу и согласовал экскурсию!
Татьяна
10 ноября 2019
Это была моя первая поездка в Италию и на Венецию было отведено всего два дня, поэтому я решила, что самым лучшим будет посмотреть Венецию вместе с профессиональным гидом. Мне повезло не только с погодой, но и с гидом. Валерий оказался профессионалом и очень приятным собеседником. Показал мне самое интересное, рассказал интересные факты, события этого города и даже сделал замечательные фотографии. Без него я бы не увидела Венецию изнутри, то что сам сразу не обнаружишь. Ответил на кучу моих вопросов и дал рекомендации по кафе, ресторанам, тому что ещё посмотреть. Так что после Экскурсии у меня был полный план по дальнейшему осмотру Венеции.
Анна
5 ноября 2019
Экскурсия отличная! Валерий очень контактный, вежливый и эрудированный гид. Ребёнку 14 лет понравилось, слушал с удовольствием. Венеция показалась с подачи гида очень дружелюбной и гостеприимной. С удовольствием порекомендуем Валерия друзьям!
Светлана
13 октября 2019
Экскурсия отличная. Спасибо гиду Валерию, узнали интересные факты о Венеции, отлично погуляли, время экскурсии пролетело незаметно за захватывающими рассказами гида. Очень рекомендую!
Андрей
4 октября 2019
Мы посещали Венецию вместе с супругой в процессе путешествия по Италии, решили заказать экскурсию в этом чудесном городе.
Встретились с Валерием в назначенное время в договоренном месте, провели 3 часа вместе как 3 минуты, успев пройти через три района Венеции, пересечь Гранд-Канал стоя, посетить знаменитый рыбный рынок Риальто, взглянуть на город со всех сторон, и в прямом и переносном смысле, успели попробовать местных аутентичных закусок под белое-фруктовое, мороженого, узнали очень много о культуре и истории Венеции, и кучу еще чего.... расстались с Валерием как с дорогим родным человеком, в кафе на площади Сан Марко, кафе кстати стоит отдельного внимания....
В общем сказать что мы довольны, это соврать, так.как мы в ВОСТОРГЕ от такой отличной экскурсии, знание вопроса просто поражает, профессионализм на все 11 из 10.
Мы понимаем сколько еще мы можем узнать, и хотим еще!
Валерий, Благодарим Вас!
Андрей и Ирина. Ждите в гости.
Марина
6 сентября 2019
Огромное спасибо Валерию за конструктивно построенную экскурсию. У нас были особые пожелания, и ему удалось сделать наше первое посещение Венеции легким, доступным, познавательным и запоминающимся. Были бы рады провести в таком ключе ещё не одну поездку. Будем рекомендовать Валерия своим друзьям и знакомым.
Евгений
28 августа 2019
Очень интересная, грамотно поставленная экскурсия. Прекрасный гид. Отлично пообщались два с половиной часа. Хороший маршрут. Хотелось бы подольше еще пообщаться.
Ekaterina
27 августа 2019
Мы были всей семьёй на экскурсии "Исчезающая Венеция". Рассказ был интересным, интерактивным, дети участвовали задавали вопросы и получали ответы так же как и мы. Наслаждались преимуществом индивидуального экскурсовода- Валерия. Конечно 2.5-3 часов недостаточно, это место наполнено интереснейшими историями, которые хочется слушать и слушать. Я очарована! Венеция оставила яркие и незабываемые впечатления и желание посетить эту жемчужину Италии вновь.
Валерия
14 августа 2019
Огромное спасибо Валерию!!! Потрясающая экскурсия. Узнали много интересных фактов о Венеции. Рекомендуем!!!
Побывать на самых живописных венецианских островах и раскрыть их характер
Приглашаю посетить романтичные острова Венецианской лагуны: вы насладитесь красками разноцветного рыбацкого Бурано, удивитесь мастерству стеклодувов на Мурано и почувствуете умиротворение на малонаселенном идиллическом Торчелло. Я расскажу историю, традиции и легенды островов: вы узнаете, почему на Бурано разноцветные дома, в чем секрет отсутствия людей на Торчелло и по какой причине стекло производят именно на Мурано.
Познакомиться с историей великолепного карнавала и смастерить венецианскую маску на свой вкус
Кто не слышал о легендарном венецианском карнавале! Быть может, вы даже приехали в город именно из-за него? Мы посвятим экскурсию символу праздника и поговорим о гильдиях мастеров-ремесленников и видах масок, а после профессионал поможет вам создать собственную «maschera veneziana»!
На дружеской обзорной прогулке вы познакомитесь с историей Венеции, прочувствуете дух «Плавающего города» и научитесь ориентироваться в лабиринте улочек и каналов. Мы познакомим вас с главными достопримечательностями Венеции, расскажем о жизни коренных венецианцев и самых вкусных заведениях "для своих". Эта групповая прогулка для тех, кто хочет снять маску с загадочного города!
Венеция — одно из самых волшебных, мистических и романтических мест в мире. Я расскажу, кем были ее правители и первые жители, в чем секрет венецианской силы и долголетия, кто после тысячи лет независимости смог завоевать, но не покорить город на воде. Вы узнаете историю Венеции и секреты ее строительства, услышите городские легенды и увидите великие архитектурные шедевры: мост Риальто, площадь Сан-Марко, Дворец Дожей и многое другое. Я помогу вам проникнуться загадочным венецианским колоритом и почувствовать истинную душу этого блистательного города.
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
Загадочная и прекрасная, жизнерадостная и печальная, возникшая на болотных кочках среди лагуны, существует уже много столетий в постоянной угрозе погрузиться в море...
«Стержнем» этой ознакомительной прогулки выступают не истории о памятниках архитектуры и стилях живописи, а городские легенды.
Легкая, творческая и душевная прогулка по Венеции в компании оперного певца
Это не столько экскурсия, сколько лёгкая, живая, творческая, душевная прогулка по Венеции. Никаких излишеств! Тонкое сочетание истории, фактов, легенд, рассказов, юмора и музыки. Со вкусом и отличным настроением, я познакомлю вас со знаковыми достопримечательностями и малолюдными чудесными уголками моего города. Я постараюсь показать вам Венецию такой, какой люблю её сам и какой, надеюсь, полюбите вы!
Погрузиться в атмосферу древнего города и узнать истории его самых красивых зданий
Чтобы лучше прочувствовать атмосферу древнего города, нужно исследовать его без суеты и лишних людей. Для этого я приглашаю вас экскурсию по вечерней Венеции, во время которой вы погрузитесь в звуки ночного города: стук закрывающихся ставней, шаги на каменном мосту, шепот, плеск волн и звон колоколов. И главное — отсутствие шума машин. Вам действительно покажется, будто вы очутились в тех временах, когда за углом можно было встретить Казанову, Отелло или Вивальди. Как коренной житель, я знаю о своем городе много историй, которые не расскажет вам ни один русский гид, и с радостью ими поделюсь.
Познакомиться с главными достопримечательностями города на воде и узнать их историю
Вы увидите самые знаменитые места Венеции: площадь и базилику Сан-Марко, дворец Дожей, мосты Вздохов и Риальто. Я расскажу о правителях и простых ремесленниках, карнавалах и азартных играх, преимуществах и ограничениях местной жизни. А еще помогу уловить венецианское обаяние и полюбить это чарующее место.