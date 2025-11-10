Приглашаем вас отправиться в путешествие по вечерней Венеции — городу каналов, загадок и многовековой истории. Под мягким светом фонарей и звездами мы раскроем для вас душу этого уникального места, где каждый уголок хранит свои тайны. Эта экскурсия — не просто прогулка, а настоящее погружение в атмосферу Венецианской республики, её величия, интриг и традиций.

Барочная церковь Святой Марии из Назарета

Созданная выдающимся архитектором Бальдассаре Лонгеной, эта церковь завораживает своей красотой. В вечернем свете статуи словно оживают, готовые шепнуть вам таинственное послание. Мы расскажем об истории храма и его значении для венецианцев.

Испанский квартал и легенды олигархов Лабья

Пройдёмся по старинным улочкам испанского квартала, где в финале вас ждёт увлекательный рассказ о семье Лабья — их богатстве, роскошной золотой посуде и влиянии на город.

Еврейское гетто — первое в мире

Мы полюбуемся этим историческим местом издалека и поговорим о его создании, жизни обитателей и роли гетто в истории Венеции.

Масонская церковь Святой Магдалены

Узнайте, как в этом таинственном храме проходили масонские инициации, и погрузитесь в загадочную атмосферу венецианских братств.

Дом дожа Марино Фальера на Гранд-канале

Одно из старейших зданий на набережной хранит память о заговорах и интригах Венецианской республики. Мы вспомним драматическую историю дожа Фальера и его попытку переворота.

Мост Риальто при ночном свете

Этот легендарный мост — сердце Венеции. Вечером он особенно прекрасен, а мы расскажем, почему он стал символом города.

Площадь Сан-Марко и её сокровища

Завершим прогулку на главной площади Венеции, где обсудим каждую достопримечательность: от базилики Сан-Марко до Дворца дожей. Вы узнаете, почему это место называют «гостиной Европы». Что вы узнаете?

История величия и падения Венеции: как город стал морской державой и почему пал под натиском Наполеона.