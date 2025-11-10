Приглашаем на вечернюю экскурсию по Венеции, где вы увидите церковь Святой Марии, мост Риальто, площадь Сан-Марко и раскроете тайны испанского квартала, еврейского гетто и масонской церкви. Погрузитесь в историю величия и падения Венецианской республики под звёздами лагуны!
Описание экскурсии
Приглашаем вас отправиться в путешествие по вечерней Венеции — городу каналов, загадок и многовековой истории. Под мягким светом фонарей и звездами мы раскроем для вас душу этого уникального места, где каждый уголок хранит свои тайны. Эта экскурсия — не просто прогулка, а настоящее погружение в атмосферу Венецианской республики, её величия, интриг и традиций.
Барочная церковь Святой Марии из Назарета
Созданная выдающимся архитектором Бальдассаре Лонгеной, эта церковь завораживает своей красотой. В вечернем свете статуи словно оживают, готовые шепнуть вам таинственное послание. Мы расскажем об истории храма и его значении для венецианцев.
Испанский квартал и легенды олигархов Лабья
Пройдёмся по старинным улочкам испанского квартала, где в финале вас ждёт увлекательный рассказ о семье Лабья — их богатстве, роскошной золотой посуде и влиянии на город.
Еврейское гетто — первое в мире
Мы полюбуемся этим историческим местом издалека и поговорим о его создании, жизни обитателей и роли гетто в истории Венеции.
Масонская церковь Святой Магдалены
Узнайте, как в этом таинственном храме проходили масонские инициации, и погрузитесь в загадочную атмосферу венецианских братств.
Дом дожа Марино Фальера на Гранд-канале
Одно из старейших зданий на набережной хранит память о заговорах и интригах Венецианской республики. Мы вспомним драматическую историю дожа Фальера и его попытку переворота.
Мост Риальто при ночном свете
Этот легендарный мост — сердце Венеции. Вечером он особенно прекрасен, а мы расскажем, почему он стал символом города.
Площадь Сан-Марко и её сокровища
Завершим прогулку на главной площади Венеции, где обсудим каждую достопримечательность: от базилики Сан-Марко до Дворца дожей. Вы узнаете, почему это место называют «гостиной Европы». Что вы узнаете?
История величия и падения Венеции: как город стал морской державой и почему пал под натиском Наполеона.
- Быт венецианцев: чем отличалась жизнь богатых патрициев и простых горожан? Какие традиции и менталитет формировали их мир?
- Секреты города: куда отправиться самостоятельно, чтобы увидеть настоящую Венецию и сохранить её в сердце навсегда.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Завершение: Piazza San Marco, 1, Venezia
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в восемь часов времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
