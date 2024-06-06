1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Венеция на самом деле: путешествие за кулису туристической мекки
Погрузитесь в уникальный мир Венеции, где каждый уголок хранит свои тайны. Эта экскурсия покажет город с неожиданной стороны
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€260 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1 час
Путешествие по Гранд-каналу: средневековые дворцы и мосты Венеции
Исследуйте величие Гранд-канала с воды, ощутите дух Венеции, узнайте истории, скрытые за стенами дворцов
1 июля в 15:00
2 июля в 15:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
Погрузитесь в аутентичную атмосферу Венеции, посетив традиционные мини-бары. Откройте для себя винные сюжеты города и насладитесь местными закусками
Начало: у вокзала Санта-Лучия
Завтра в 08:30
10 июня в 12:00
€150 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер на катере из аэропорта Марко Поло в Венецию
Приезжайте в Венецию с комфортом и стилем, избегая сложностей с переноской багажа по мостам. Ваш личный катер ждет
Начало: В зале прибытия аэропорта Марко Поло, Венеция
10 июня в 08:00
1 июля в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
В гости к венецианским аристократам - ужинать
Попробовать настоящую итальянскую кухню не в ресторане, а дома у графа
Начало: По договорённости (у моста Риальто или вашего отел...
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€230 за человека
Индивидуальная
2 часа
Ночная Венеция. Легенды и призраки города-фантома
Начало: По договоренности
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Бакаро-тур по Венеции: стать венецианцем на 3 часа
Погрузиться в местный колорит, попить вина и поесть чикетти
1 авг в 18:00
2 авг в 18:00
€130 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей6 июня 2024Посещали с дочерью Венецию на несколько дней и начали с обзорной экскурсии с Алисой. Экскурсовод верно поняла наш запрос, провела по
- ннаталья1 июня 2024Прогулка с Алисой очень понравилась. Все, что хотели- посмотрели. Много нового узнали
- ССтепан28 мая 2024Были на экскурсии с Алисой, нам всё очень понравилось. Хорошая экскурсия с продуманным маршрутом, очень красивая Венеция! Всем рекомендую.
- ЕЕлена17 мая 2024Экскурсия прекрасна тем, что Марко - коренной венецианец. Город перестаёт быть туристическим, а становится «домашним»: гид рассказывает не только о
- ААнтон11 мая 2024Недавно я принял участие в экскурсии "Пешком и по воде в компании коренного венецианца" с гидом по имени Марко. Хочу
- ЕЕлена10 мая 2024Очень информативная и романтичная экскурсия. Большое спасибо Наталье!
- AAnastasia1 мая 2024Наталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сих пор в ходу фраза: «зачекиниться», хотите узнать что она означает? Вам к Наталье;)
- РРоман22 апреля 2024Все очень понравилось, Наталья просто красотка, очень интересно все рассказала, да и вообще Венеция из нашего путешествия по Италии запомнилась
- ВВиктория26 ноября 2023Отличный вечер! Прекрасная компания: Гоа и графиня - очень простые и приятные люди! У них такая интересная квартира - дому
- ААндрей13 ноября 2023Огромное спасибо гиду Наталье. Терпеливо дождалась нас (самолёт сел вовремя, но паспортный контроль в Венеции - это нечто, стояли час
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Ночные»
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