Ночные прогулки и экскурсии Венеции

Найдено 8 экскурсий в категории «Ночные» в Венеции на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Венеция на самом деле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Венеция на самом деле: путешествие за кулису туристической мекки
Погрузитесь в уникальный мир Венеции, где каждый уголок хранит свои тайны. Эта экскурсия покажет город с неожиданной стороны
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
170 за всё до 4 чел.
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
Индивидуальная
2.5 часа
101 отзыв
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
260 за всё до 7 чел.
По волнам величественного Гранд-канала
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Путешествие по Гранд-каналу: средневековые дворцы и мосты Венеции
Исследуйте величие Гранд-канала с воды, ощутите дух Венеции, узнайте истории, скрытые за стенами дворцов
1 июля в 15:00
2 июля в 15:00
150 за всё до 4 чел.
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
Погрузитесь в аутентичную атмосферу Венеции, посетив традиционные мини-бары. Откройте для себя винные сюжеты города и насладитесь местными закусками
Начало: у вокзала Санта-Лучия
Завтра в 08:30
10 июня в 12:00
150 за всё до 9 чел.
Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Индивидуальный трансфер на катере из аэропорта Марко Поло в Венецию
Приезжайте в Венецию с комфортом и стилем, избегая сложностей с переноской багажа по мостам. Ваш личный катер ждет
Начало: В зале прибытия аэропорта Марко Поло, Венеция
10 июня в 08:00
1 июля в 08:00
350 за всё до 4 чел.
В гости к венецианским аристократам - ужинать
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
В гости к венецианским аристократам - ужинать
Попробовать настоящую итальянскую кухню не в ресторане, а дома у графа
Начало: По договорённости (у моста Риальто или вашего отел...
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
230 за человека
Ночная Венеция. Легенды и призраки города-фантома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Ночная Венеция. Легенды и призраки города-фантома
Начало: По договоренности
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Бакаро-тур по Венеции: стать венецианцем на 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Бакаро-тур по Венеции: стать венецианцем на 3 часа
Погрузиться в местный колорит, попить вина и поесть чикетти
1 авг в 18:00
2 авг в 18:00
130 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    6 июня 2024
    Венеция на самом деле
    Посещали с дочерью Венецию на несколько дней и начали с обзорной экскурсии с Алисой. Экскурсовод верно поняла наш запрос, провела по
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    самым колоритным «местным» местам, рассказала нам, как бывалым не раз в Италии туристам, много новой информации, настоящий знаток своего дела, благодарим!

    Посещали с дочерью Венецию на несколько дней и начали с обзорной экскурсии с АлисойПосещали с дочерью Венецию на несколько дней и начали с обзорной экскурсии с Алисой
  • н
    наталья
    1 июня 2024
    Венеция на самом деле
    Прогулка с Алисой очень понравилась. Все, что хотели- посмотрели. Много нового узнали
  • С
    Степан
    28 мая 2024
    Венеция на самом деле
    Были на экскурсии с Алисой, нам всё очень понравилось. Хорошая экскурсия с продуманным маршрутом, очень красивая Венеция! Всем рекомендую.
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
    Экскурсия прекрасна тем, что Марко - коренной венецианец. Город перестаёт быть туристическим, а становится «домашним»: гид рассказывает не только о
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    достопримечательностях (о них, конечно, тоже), но и о настоящей жизни города, о своём детстве: здесь мальчишки играли в футбол, здесь был кинотеатр, какие проблемы у мэрии и тд. А ещё он погружает Вас в мир городских легенд, и это ОЧЕНЬ интересно! У Марко прекрасный русский язык и отменный юмор! Огромное спасибо от нашей группы!

  • А
    Антон
    11 мая 2024
    Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
    Недавно я принял участие в экскурсии "Пешком и по воде в компании коренного венецианца" с гидом по имени Марко. Хочу
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    поделиться своими впечатлениями об этом опыте. Марко — коренной житель Венеции, и это чувствуется в каждом его слове. Он обладает богатыми знаниями о городе, его истории и культуре. Рассказы Марко позволили по-новому взглянуть на многие известные и скрытые уголки Венеции, что было исключительно ценно для глубокого понимания этого удивительного города. Однако, в процессе нашей прогулки я заметил, что Марко часто смотрел на часы, что могло создать впечатление некоторой спешки или необходимости следовать строгому графику. Это моментами могло вносить некоторую суету в обстановку и не позволяло полностью расслабиться и погрузиться в атмосферу Венеции. Несмотря на это, я бы рекомендовал Марко как гида, особенно для тех, кто хочет узнать о Венеции из первых уст. Его глубокие знания и любовь к городу безусловно делают экскурсию познавательной и яркой. В будущем, возвращаясь в Венецию, я бы с удовольствием снова воспользовался услугами Марко, особенно для посещения музеев. Однако, я бы предпочёл, чтобы в следующий раз было больше времени для осмотра и меньше ощущения спешки, чтобы максимально насладиться прогулкой по этому великолепному городу.

    Недавно я принял участие в экскурсии "Пешком и по воде в компании коренного венецианца" с гидом
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    По волнам величественного Гранд-канала
    Очень информативная и романтичная экскурсия. Большое спасибо Наталье!
  • A
    Anastasia
    1 мая 2024
    По волнам величественного Гранд-канала
    Наталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сих пор в ходу фраза: «зачекиниться», хотите узнать что она означает? Вам к Наталье;)
    Наталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сих
  • Р
    Роман
    22 апреля 2024
    По волнам величественного Гранд-канала
    Все очень понравилось, Наталья просто красотка, очень интересно все рассказала, да и вообще Венеция из нашего путешествия по Италии запомнилась
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    больше всего. Очень рекомендую именно этого гида, отличное знание предмета, заряд позитива и хорошего настроения. Наташ, спасибо за экскурсию, вы большая умничка и молодец.

  • В
    Виктория
    26 ноября 2023
    В гости к венецианским аристократам - ужинать
    Отличный вечер! Прекрасная компания: Гоа и графиня - очень простые и приятные люди! У них такая интересная квартира - дому
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    больше 600 лет, все заставлено антиквариатом, старинные балки, портреты и старинные флаги на стенах, просто невероятная, живая история! Еда выше всяких похвал! Я никогда не ела таких вкусных каракатиц, лангустинов и равиоли с крабом!!! Все свежайшее! А классические венецианские закуски - вообще выше всяких похвал! Невероятное просекко с виноградников хозяина дома - это отдельное наслаждение! И все это великолепие - под живую беседу обо всем на свете! И о Венеции, и об аристократии сейчас, о выборах Дожей и почему венецианцы пьют [вино] уже с утра! Чудесный вечер - очень рекомендую!!!

  • А
    Андрей
    13 ноября 2023
    Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
    Огромное спасибо гиду Наталье. Терпеливо дождалась нас (самолёт сел вовремя, но паспортный контроль в Венеции - это нечто, стояли час
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    сорок). В ожидании лодки и на протяжении маршрута Наталья непрерывно делилась информацией, рассказала очень много о городе, местных традициях, интересных местах. От причала до отеля с её помощью дошли за три минуты. Все было замечательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Ночные»

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  1. Венеция на самом деле
  2. Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
  3. По волнам величественного Гранд-канала
  4. Вино и Венеция - вечер в стиле местных
  5. Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
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  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Ночные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 120 до 350. Туристы уже оставили гидам 173 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Ночные», 173 ⭐ отзыва, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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