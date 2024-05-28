Часовая башня Святого Марка – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Часовая башня Святого Марка» в Венеции на русском языке, цены от €10, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вся Венеция за 2 часа
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
368 отзывов
Групповая экскурсия по Венеции: история, архитектура, легенды
Исследуйте сокровища Венеции в компании опытного гида, узнайте местные истории и легенды, познакомьтесь с настоящей Венецией
Начало: Станция Santa Lucia
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 09:00 Вт, чт в 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4034 за человека
Образы Венеции: главные достопримечательности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Образы Венеции: главные достопримечательности
Начало: По договоренности
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Пешеходная обзорная аудиоэкскурсия по Венеции от местного жителя
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Пешеходная аудиоэкскурсия по Венеции: Взгляд местного жителя
Погрузитесь в атмосферу Венеции, пройдясь по её улицам с аудиогидом от местного жителя. Истории, секреты и уникальные места ждут вас
Начало: Riva degli Schiavoni, 4171, 30122 Venezia
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    Образы Венеции: главные достопримечательности
    Елена прекрасный и очень опытный гид. Рекомендуем.
  • J
    Jelizaveta
    18 февраля 2024
    Образы Венеции: главные достопримечательности
    Благодарим Елену за замечательную экскурсию: рассказ был увлекательный, познавательный, интересный. Гид был пунктуальный, маршрут был хорошо спланирован. Получали ответы на
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    наши вопросы. Елена подсказала хорошие места, где провести время. Сориентировала нас на местности. Остались очень довольны. Сложилось полноценное впечатление о городе.

  • Е
    Елена
    29 июля 2023
    Прогулка по легендам Венеции
    Было просто все супер! Валерий очень интересный человек и замечательный гид. Спасибо ему большое за прекрасно проверенное время. Мы получили массу удовольствия!
  • l
    lilianal
    29 декабря 2019
    Прогулка по легендам Венеции
    Узнали как появился город, почему так ценно это место, когда и как строили город на воде, интересные факты о жизни в разные эпохи.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Часовая башня Святого Марка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вся Венеция за 2 часа
  2. Образы Венеции: главные достопримечательности
  3. Пешеходная обзорная аудиоэкскурсия по Венеции от местного жителя
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Часовая башня Святого Марка" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 120 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 398 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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