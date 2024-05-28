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скидка
15%
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Венеции: история, архитектура, легенды
Исследуйте сокровища Венеции в компании опытного гида, узнайте местные истории и легенды, познакомьтесь с настоящей Венецией
Начало: Станция Santa Lucia
Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 09:00 Вт, чт в 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
40€34 за человека
Индивидуальная
2 часа
Образы Венеции: главные достопримечательности
Начало: По договоренности
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Пешеходная аудиоэкскурсия по Венеции: Взгляд местного жителя
Погрузитесь в атмосферу Венеции, пройдясь по её улицам с аудиогидом от местного жителя. Истории, секреты и уникальные места ждут вас
Начало: Riva degli Schiavoni, 4171, 30122 Venezia
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€10 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей28 мая 2024Елена прекрасный и очень опытный гид. Рекомендуем.
- JJelizaveta18 февраля 2024Благодарим Елену за замечательную экскурсию: рассказ был увлекательный, познавательный, интересный. Гид был пунктуальный, маршрут был хорошо спланирован. Получали ответы на
- ЕЕлена29 июля 2023Прогулка по легендам ВенецииБыло просто все супер! Валерий очень интересный человек и замечательный гид. Спасибо ему большое за прекрасно проверенное время. Мы получили массу удовольствия!
- llilianal29 декабря 2019Прогулка по легендам ВенецииУзнали как появился город, почему так ценно это место, когда и как строили город на воде, интересные факты о жизни в разные эпохи.
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Часовая башня Святого Марка»
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