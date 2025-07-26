Отправьтесь в путешествие по трем знаменитым островам Венецианской лагуны — Мурано, Торчелло и Бурано. Вас ждут ремесленные мастерские, очарование старинных улиц и живописные пейзажи.
Описание водной прогулкиТри острова — три лица Венеции Проведите день на самых знаменитых островах Венеции, известных своими ремеслами, историей и неповторимой атмосферой. Посетите стекольную фабрику на Мурано, загляните в кружевную мастерскую на Бурано и насладитесь прогулкой по древнему Торчелло. Путешествие по лагуне Маршрут начинается от площади Сан-Марко. Во время увлекательного круиза по заливу Сан-Марко гид расскажет о жизни и традициях лагуны. Первая остановка — Мурано, «остров стекла». Здесь вы проведёте 30 минут, наблюдая за завораживающим процессом выдувания стекла, а затем немного свободного времени, чтобы прогуляться по острову. Очарование Торчелло и яркий Бурано Продолжите путь к Торчелло — самому древнему обитаемому острову лагуны. После этого отправляйтесь на Бурано, славящийся своими разноцветными домиками и кружевом. Здесь у вас будет свободное время, чтобы насладиться прогулкой, рассмотреть изделия местных мастериц и попробовать знаменитые домашние пирожные Бурано. Важная информация:
- Пожалуйста, обратите внимание, что после высадки на берег экскурсия с гидом не проводится. Гид проводит вас на стекольную фабрику в Мурано и в кружевной магазин в Бурано. После этого у вас будет время самостоятельно осмотреть каждый остров.
- На каждом острове у вас будет примерно 45 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сан-Марко
- Мурано
- Бурано
- Торчелло
Что включено
- Поездка на лодке от площади Сан-Марко до островов и обратно
- Живой комментарий на английском языке
- Вход на стекольный завод
- Посещение кружевного магазина
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из отеля
- Питание и напитки
- Билет и посещение собора Торчелло (5 евро)
- Гид-экскурсовод
Место начала и завершения?
Riva degli Schiavoni, 30124 Venezia VE, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Пожалуйста, обратите внимание, что после высадки на берег экскурсия с гидом не проводится. Гид проводит вас на стекольную фабрику в Мурано и в кружевной магазин в Бурано. После этого у вас будет время самостоятельно осмотреть каждый остров
- На каждом острове у вас будет примерно 45 минут
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Ева
26 июл 2025
Здорово выбраться из Венеции и посмотреть её с моря.
А
Адам
28 июн 2025
Прекрасная поездка! Очень понравилась демонстрация выдувания стекла на Мурано, Бурано тоже замечательный. На Торчелло делать особо нечего, можно было бы обойтись без этой остановки. Всё прошло чётко по времени, понравилось, что на островах было свободное время для самостоятельной прогулки. Очень рекомендуем!
Д
Дарья
16 июн 2025
Отменное соотношение цены и качества. Отличные остановки, Бурано особенно понравился — был целый час для прогулки
Т
Татьяна
21 июн 2024
Хорошо организованная экскурсия по красивым местам, сотрудники очень доброжелательны. Единственное пожелание — чуть больше времени на Мурано.
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии из Венеции
Индивидуальная
до 4 чел.
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Погрузитесь в мир венецианской культуры с экскурсией по трём уникальным островам. Откройте для себя мастерство, традиции и неповторимый колорит
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
€265 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Из Венеции - на острова Мурано и Бурано
Путешествие на острова Мурано и Бурано - это возможность увидеть мастерство стеклодувов и кружевниц, а также насладиться яркими пейзажами
Начало: У f. Te Nove «B»
Расписание: ежедневно в 09:30 и 12:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€91 за человека
Водная прогулка
Поездка на Мурано и Бурано: стекло, кружево и яркие дома
Посетите острова Мурано и Бурано в Венеции и узнайте об их уникальных традициях. Погрузитесь в атмосферу спокойствия и красоты
Начало: Piazzale Roma, перед магазином Coop
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€334 за всё до 10 чел.