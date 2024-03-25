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1 чел. По популярности Пешая На катере 2 отзыва 4.5 часа Водная прогулка Краски островов Венецианской лагуны Начало: По договоренности с заказчиком Расписание: Ежедневно, по предварительному бронированию € 250 за всё до 6 чел. Пешая На катере 1 отзыв 5 часов Водная прогулка Острова Венецианской лагуны Мурано, Бурано и Торчелло Начало: По договоренности Расписание: По договоренности с туристом € 250 за всё до 5 чел. Пешая 5 часов Водная прогулка Острова венецианской лагуны Начало: В любом удобном для вас месте от € 400 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Венеции Последние отзывы на экскурсии Н Нина Краски островов Венецианской лагуны Замечательная экскурсия! Спасибо нашему гиду!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Торчелло»

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