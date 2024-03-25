4.5 часа
Водная прогулка
Краски островов Венецианской лагуны
Начало: По договоренности с заказчиком
Расписание: Ежедневно, по предварительному бронированию
25 окт в 09:00
26 окт в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
5 часов
Водная прогулка
Острова Венецианской лагуны Мурано, Бурано и Торчелло
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 17:00
25 окт в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
5 часов
Водная прогулка
Острова венецианской лагуны
Начало: В любом удобном для вас месте
31 окт в 09:00
4 ноя в 09:00
от €400 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина25 марта 2024Замечательная экскурсия! Спасибо нашему гиду!
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Торчелло»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в октябре 2024
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