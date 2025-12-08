Водная прогулка
Венеция с воды: прогулка на лодке
Погрузитесь в атмосферу Венеции, проплывая мимо её величественных дворцов и церквей. Узнайте историю города с борта лодки, как это делают местные жители
Начало: В районе Dorsoduro
«Обязательно пройдём на лодке под мостом»
8 дек в 15:00
9 дек в 15:00
€200 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Прогулка на лодке по островам Мурано, Торчелло и Бурано
Начало: Riva degli Schiavoni, 30124 Venezia VE, Italy
Завтра в 10:30
30 ноя в 10:30
€25 за человека
Водная прогулка
Венеция с водной стороны: прогулка на лодке по Гранд-каналу
Начало: S. Marco, Riva degli Schiavoni, 30124 Venezia VE, ...
«Откройте для себя главные шедевры и атмосферу Венеции во время прогулки на моторной лодке по Большому каналу»
Завтра в 15:30
30 ноя в 15:30
€45 за человека
-
10%
Водная прогулка
Экскурсия на лодке с гидом по Мурано, Бурано и Торчелло
Начало: Calle de le Rasse, 4536, 30122 Venezia VE, Italia
Расписание: Ежедневно с 12:00 до 18:00
Завтра в 10:30
30 ноя в 10:30
€29.10
€32.30 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «На лодке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Венеции в ноябре 2025
Сейчас в Венеции в категории "На лодке" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год на лодке, 14 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь