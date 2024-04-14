7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Венеция завораживает, но стоит вырваться из её объятий хотя бы на несколько часов и посетить острова Мурано и Бурано.Вас ждёт живописное морское путешествие, во время которого можно узнать об истории

и местных традициях. Мурано - это Венеция в миниатюре с тихими каналами и знаменитым стеклом. Бурано поражает яркими домами и кружевными изделиями. Здесь можно увидеть, как плетут кружево и узнать о жизни местных жителей. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу настоящей Венеции и её окрестностей

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Мурано — это Венеция в миниатюре. Такие же каналы, домики со стенами, впитавшими соль за долгие годы, и даже собственный Большой канал. По сравнению с Венецией, в Мурано гораздо меньше туристов, тихо и безмятежно. Ресторанчики выставляют столики на набережные каналов, и можно посидеть рядом с водой.

Я расскажу о стеклодувной традиции этого места: на Мурано умели делать вещи, которые до XVIII века не делали ни в одной стране Европы! Прежде всего зеркала и очки. Во избежание промышленного шпионажа мастерам-стекольщикам было запрещено покидать свой остров. Зато их дочери получили право сочетаться браком с высокородными венецианцами. Секреты стекольного дела муранцам удалось не только сохранить в тайне, но и пронести сквозь века. Поэтому сегодня их стекло ценится столь высоко, а на острове организован Музей стекла.

Следующая наша остановка — Бурано, очень нарядный остров, просто игрушечный. Дома здесь окрашены в яркие цвета: именно по цвету стен рыбаки, проживавшие тут издавна и возвращавшиеся из плавания, могли издали узнавать свои дома. И по сей день местные жители обязаны обновлять фасады каждые полгода и не имеют права сменить цвет дома без согласования с властями.

А жены в ожидании мужей-рыбаков плели кружево. Буранское кружево знаменито не меньше муранского стекла. В магазинчиках, торгующих кружевами, можно посмотреть, как это делается.

Организационные детали