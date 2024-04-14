7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Посетите острова Мурано и Бурано в Венеции и узнайте об их уникальных традициях. Погрузитесь в атмосферу спокойствия и красоты
Венеция завораживает, но стоит вырваться из её объятий хотя бы на несколько часов и посетить острова Мурано и Бурано.
Вас ждёт живописное морское путешествие, во время которого можно узнать об истории читать дальшеуменьшить
и местных традициях. Мурано - это Венеция в миниатюре с тихими каналами и знаменитым стеклом. Бурано поражает яркими домами и кружевными изделиями. Здесь можно увидеть, как плетут кружево и узнать о жизни местных жителей. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу настоящей Венеции и её окрестностей
Мурано — это Венеция в миниатюре. Такие же каналы, домики со стенами, впитавшими соль за долгие годы, и даже собственный Большой канал. По сравнению с Венецией, в Мурано гораздо меньше туристов, тихо и безмятежно. Ресторанчики выставляют столики на набережные каналов, и можно посидеть рядом с водой.
Я расскажу о стеклодувной традиции этого места: на Мурано умели делать вещи, которые до XVIII века не делали ни в одной стране Европы! Прежде всего зеркала и очки. Во избежание промышленного шпионажа мастерам-стекольщикам было запрещено покидать свой остров. Зато их дочери получили право сочетаться браком с высокородными венецианцами. Секреты стекольного дела муранцам удалось не только сохранить в тайне, но и пронести сквозь века. Поэтому сегодня их стекло ценится столь высоко, а на острове организован Музей стекла.
Следующая наша остановка — Бурано, очень нарядный остров, просто игрушечный. Дома здесь окрашены в яркие цвета: именно по цвету стен рыбаки, проживавшие тут издавна и возвращавшиеся из плавания, могли издали узнавать свои дома. И по сей день местные жители обязаны обновлять фасады каждые полгода и не имеют права сменить цвет дома без согласования с властями.
А жены в ожидании мужей-рыбаков плели кружево. Буранское кружево знаменито не меньше муранского стекла. В магазинчиках, торгующих кружевами, можно посмотреть, как это делается.
Организационные детали
Для проведения экскурсии необходимо дополнительно оплатить транспорт. Выбирать можно, исходя из личных предпочтений и расходов: 9,5 евро/человек — трамвайчик (в одну сторону, на один остров) или 25 евро/человек (дневной билет); 160 евро/группа — час на водном такси.
Мурано находится в 2 км от центра Венеции, Бурано — в 7 км.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Piazzale Roma, перед магазином Coop
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 2287 туристов
Я живу в Италии уже с 2006 года. Преподаю иностранные языки. Последние несколько лет страстно увлеклась историей города Милана, закончила двухлетние курсы, получила лицензию гида и уже с начала 2013 читать дальшеуменьшить
года вожу экскурсии по Милану. С недавнего времени я живу в Венеции. Уверяю вас, этот город стоит вашего посещения и я буду рада провести вас по его многочисленным каналам, мостам, площадям и дворцам. Я очень много путешествовала, но такого города как Венеция не встречала! Также я провожу обзорные экскурсии по Флоренции. Кстати, благодаря опыту заядлого путешественника кроме экскурсий по Венеции, Милану, Вероне, Флоренции, Швейцарии и предальпийским озерам, проводимых непосредсвенно мной, я могу организовать незабываемые экскурсии по другим городам Италии, а также посоветовать, где остановиться или где поесть. Обращайтесь, буду рада помочь.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Оксана
Отличная экскурсия, все очень хорошо организовано, продуманный маршрут. Наталья интересный рассказчик, умеет увлечь. Это был прекрасный день, пролетел на одном дыхании!
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Е
Евгения
Экскурсия была отличной. Наталья все подробно рассказала, как нам доехать с Лидо, забронировала хороший кораблик (вместо переполненного вапаретто), все подробно рассказала и показала. Мы остались довольными)
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В
Виктория
Спасибо Наталья! Была очень интересная экскурсия!
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И
Илья
Экскурсией в целом остались довольны. Мы посетили фабрику, увидели процесс работы со стеклом. Нам показалось, что не хватает информации о фабриках вообще, какие самые известные, чем отличаются, know-how… ну или что то в этом роде. Поэтому твердая 4.
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Татьяна
Наталья настоящий профессионал, увлечённый своим делом. Из/за плохой погоды мы не смогли отправится на острова, но вместо того, чтобы отменять экскурсию Наталья предложила изменить программу. Мы провели почти весь день вместе, узнавая новые интереснейшие подробности жизни, творчества и правления венецианцев. Мне было очень интересно. Большое спасибо Вам! Очень рекомендую!
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К
Ксения
Если вы приехали в Венецию не на один день, обязательно отправляйтесь на экскурсию по островам. Экскурсовод Наталья за эту поездку рассказала нам и о той Венеции куда едут все и о том где и как она зарождалась. Эта поездка была очень приятной и познавательной. Всего рассказывать не буду, лучше попробуйте сами. ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ.
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