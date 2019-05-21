7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить красочные острова и познакомиться с их традициями

Наталья
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Наталья – ваш гид
Венеция затягивает, завораживает и пленяет.

Но все-таки стоит вырваться из её объятий хотя бы на несколько часов и посетить близлежащие острова Мурано и Бурано.

Иначе впечатление о Венеции будет неполным! Вас ждёт сорок минут живописного морского путешествия, во время которого я познакомлю вас с историей и местными традициями.
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Продолжительность 4.5 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
3.71
Поездка на острова Мурано и Бурано
Поездка на острова Мурано и Бурано

Программа

Мурано — это Венеция в миниатюре. Такие же каналы, домики со стенами, впитавшими соль за долгие годы, и даже собственный Большой канал. По сравнению с Венецией, в Мурано гораздо меньше туристов, тихо и безмятежно. Ресторанчики выставляют столики на набережные каналов, и можно посидеть рядом с водой.

Я расскажу о стеклодувной традиции этого места: на Мурано умели делать вещи, которые до XVIII века не делали ни в одной стране Европы! Прежде всего зеркала и очки. Во избежание промышленного шпионажа мастерам-стекольщикам было запрещено покидать свой остров. Зато их дочери получили право сочетаться браком с высокородными венецианцами. Секреты стекольного дела муранцам удалось не только сохранить в тайне, но и пронести сквозь века. Поэтому сегодня их стекло ценится столь высоко, а на острове организован Музей стекла.

Следующая наша остановка — Бурано, очень нарядный остров, просто игрушечный. Дома здесь окрашены в яркие цвета: именно по цвету стен рыбаки, проживавшие тут издавна и возвращавшиеся из плавания, могли издали узнавать свои дома. И по сей день местные жители обязаны обновлять фасады каждые полгода и не имеют права сменить цвет дома без согласования с властями.

А жены в ожидании мужей-рыбаков плели кружево. Буранское кружево знаменито не меньше муранского стекла. В магазинчиках, торгующих кружевами, можно посмотреть, как это делается.

Организационные детали

  • Для проведения экскурсии необходимо дополнительно оплатить транспорт. Выбирать можно, исходя из личных предпочтений и расходов: 7 евро/человек — трамвайчик (в одну сторону, на один остров) или 20 евро/человек (дневной билет); 120 евро/группа — час на водном такси.
  • Мурано находится в 2 км от центра Венеции, Бурано — в 7 км.
Поездка на острова Мурано и Бурано
Поездка на острова Мурано и Бурано
Поездка на острова Мурано и Бурано
Поездка на острова Мурано и Бурано

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Я живу в Италии уже с 2006 года. Преподаю иностранные языки. Последние несколько лет страстно увлеклась историей города Милана, закончила двухлетние курсы, получила лицензию гида и уже с начала 2013 года вожу экскурсии по Милану. С недавнего времени я живу в Венеции. Уверяю вас, этот город стоит вашего посещения и я буду рада провести вас по его многочисленным каналам, мостам, площадям и дворцам. Я очень много путешествовала, но такого города как Венеция не встречала! Также я провожу обзорные экскурсии по Флоренции. Кстати, благодаря опыту заядлого путешественника кроме экскурсий по Венеции, Милану, Вероне, Флоренции, Швейцарии и предальпийским озерам, проводимых непосредсвенно мной, я могу организовать незабываемые экскурсии по другим городам Италии, а также посоветовать, где остановиться или где поесть. Обращайтесь, буду рада помочь.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 мая 2019
Наталья настоящий профессионал, увлечённый своим делом.
Из/за плохой погоды мы не смогли отправится на острова, но вместо того, чтобы отменять экскурсию Наталья предложила изменить программу. Мы провели почти весь день вместе, узнавая новые интереснейшие подробности жизни, творчества и правления венецианцев.
Мне было очень интересно. Большое спасибо Вам!
Очень рекомендую!
17 мая 2019
Так называемая экскурсия с Натальей на остров Мурано до сих пор вызывает недоумение и множество вопросов.
Мы забронировали индивидуальную экскурсию на сайте с предоплатой у Натальи, предварительно с ней списавшись и объяснив, что так как мы с маленьким ребенком, то, возможно, имеет смысл осмотреть только один остров (Мурано, на Бурано же не ездить). Наталья не стала нас переубеждать, сказав, однако, при этом, что стоимость экскурсии не изменится. Мы и на это согласились.
В день экскурсии Наталья написала, что она с нами не поедет, на острове нас будет встречать ее коллега. Я удивилась (полагала, что во время пути тоже можно что-то рассказать интересного, на что Наталья заявила, что ехать всего 15 минут, что за это время можно рассказать), но уже что-либо менять было поздно, да и экскурсия предоплачена. Затем Наталья попросила оставить конверт с 240 евро на ресепшн отеля и предупредила, что если мы опоздаем на лодку, то каждая минута будет нам стоить денег. Мы пришли вовремя, прождав 15 минут лодку.
На Мурано на фабрике нас встретила экскурсовод от фабрики, 5 минут мы посмотрели на работу мастеров, а потмо рначалась быстрая экскурсия, главная цель которой была - продать нам побольше изделий фабрики.
После этого нас посадили на общую (не нашу индивидуальную) лодку и отвезли на Сан-Марко, хотя мы планировали, что на индивидуальной лодке доедем до другого места.
Никакой экскурсии по острову, ничего.
На мои сообщения после этого Наталья отвечать перестала.
Считаю это мошенничеством чистой воды.
30 апреля 2019
Испорченный день! Наша поездка на острова была запланирована на 29.04.19, по причине плохих погодных условий, я спросила о возможности перенести экскурсию на день позже, т е на 30.04.19, на что Наталья согласилась, но при условии , что мы купим у нее экскурсию в Дворец дожей. Согласившись на ее условия, мы даже не предполагали, на сколько будет испорчена поездка на острова, т к не предупредив нас, Наталья вела параллельно две экскурсии . Доставив нас на одну из фабрик острова Мурано, и сказав, что сейчас нам проведет экскурсию ее коллега, Наталья уехала за другой группой. Валентина, которую Натальяпредставила как свою коллегу ( хотя у нас сложилось впечатление, что это лишь менеджер фабрики или продавец магазина при Фабрики) буквально за 5 мин показала производство стекла и час мы ходили по выставочному залу с часто задаваемым ей вопросом: что Вы хотите купить? Затем, поняв, что нас ничего не заинтересовало из представленного в их магазине, с нескрываемым сожалением и досадой Валентина, сказала, что нам нужно дождаться Наталью. Через час, прибыла Наталья и высадив другую группу туристов, забрала нас на остров Бурано. Но поскольку формат предыдущей экскурсии , а точнее ее отсутствие нас возмутил, предложила за этот инцендент провести дополнительно экскурсию на Торчелло. Проведя экскурсию на Бурано и потратив достаточно много времени на поиски катера, который перевезет нас с острова Бурано на Торчелло, т к ей туда нужно было попасть ( как мы поняли уже позже, увидев ее встречу в ресторане с другой группой) бегло провела экскурсию по острову и оставила нас в ресторане дожидаться катера, уехав у нас на глазах с другой группой 😂 хотя обещала, что катер, который привез нас с Бурано доставит в Венецию. В итоге, следующий катер подъехал за нами через час и мы с пятью детьми, одному из которых 5 месяцев вынуждены были ждать катера на причале. Результат: потерянный бездарно день, т к экскурсии были по понятным причинам, очень скомканными, оплата за два ( с экскурсией во Дворец дожей и Базилики) 960 евро!!!! А также претензии Натальи, что мы ей еще и должны,"поскольку Венеция сама по себе город очень дорогой!", и все произошло таким образом по нашей вине, т к мы перенесли экскурсию. На мой вопрос о том, можно ли было поступить честно и сообщить, что перенос экскурсии не возможен,внятного ответа я не получила! А получила только фразу: Венеция так стоит! Вы еще увидите, что Вы мне остались должны! В результате не только испорченный день, а еще и вечер, т к Наталья закончив все свои экскурсии позвонила и около часа пыталась доказать, свою правоту, относительно стоимости Венеции, забыв при этом качество предоставленных ею услуг! Отвратительно! К счастью, такие экскурсоводы встречаются очень редко! Мой совет: тщательно читать отзывы об экскурсоводах!
30 апреля 2019
Экскурсия замечательная, мы были с ребенком)) Гид увлекла не только нас и ребенка))
2 апреля 2019
Очень понравилась экскурсия на остров Бурано. Наталья прекрасный компетентный гид. А вот на Мурано понравилось не очень так как остров мы не осмотрели, провели время только на фабрике, несомненно интересно посмотреть на мастерство стеклодувов, но и остров хотелось бы тоже осмотреть.
Алексей
10 апреля 2017
Вцелом экскурсия прошла на одном дыхании, Наталья прекрасно знает историю и красиво ее излагает. Перемещения между островами были неплохо организованы. Посещения фабрик и некоторых музеев были интересны, но несколько ограничены в том плане, что это достаточно эксклюзивные и знаменитые места интересны для обзора, но покупать там сувениры дорого, в отличие от городских мест. Но, то что мы купили, оно того стоит)) Наверное не каждый захочет покупать бусы за 100 Евро...если на улице они могут стоить 15 Евро. При экспурсии на Мурано было бы интересно осмотреть остров, но этот момент был упущен. То же самое на Бурано, отдаю честь, красивые кружева, но покупать за 50-200 Евро маленькую поделку ручной работы, подсилу лишь редким ценителям этого искусства, в массе они стоят на улице 10-20 Евро. В остальном, впечатления положительные.
24 июня 2016
Если вы приехали в Венецию не на один день, обязательно отправляйтесь на экскурсию по островам. Экскурсовод Наталья за эту поездку рассказала нам и о той Венеции куда едут все и о том где и как она зарождалась. Эта поездка была очень приятной и познавательной. Всего рассказывать не буду, лучше попробуйте сами. ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ.

Наталья проводит ещё 5 экскурсий

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