7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Испорченный день! Наша поездка на острова была запланирована на 29.04.19, по причине плохих погодных условий, я спросила о возможности перенести экскурсию на день позже, т е на 30.04.19, на что Наталья согласилась, но при условии , что мы купим у нее экскурсию в Дворец дожей. Согласившись на ее условия, мы даже не предполагали, на сколько будет испорчена поездка на острова, т к не предупредив нас, Наталья вела параллельно две экскурсии . Доставив нас на одну из фабрик острова Мурано, и сказав, что сейчас нам проведет экскурсию ее коллега, Наталья уехала за другой группой. Валентина, которую Натальяпредставила как свою коллегу ( хотя у нас сложилось впечатление, что это лишь менеджер фабрики или продавец магазина при Фабрики) буквально за 5 мин показала производство стекла и час мы ходили по выставочному залу с часто задаваемым ей вопросом: что Вы хотите купить? Затем, поняв, что нас ничего не заинтересовало из представленного в их магазине, с нескрываемым сожалением и досадой Валентина, сказала, что нам нужно дождаться Наталью. Через час, прибыла Наталья и высадив другую группу туристов, забрала нас на остров Бурано. Но поскольку формат предыдущей экскурсии , а точнее ее отсутствие нас возмутил, предложила за этот инцендент провести дополнительно экскурсию на Торчелло. Проведя экскурсию на Бурано и потратив достаточно много времени на поиски катера, который перевезет нас с острова Бурано на Торчелло, т к ей туда нужно было попасть ( как мы поняли уже позже, увидев ее встречу в ресторане с другой группой) бегло провела экскурсию по острову и оставила нас в ресторане дожидаться катера, уехав у нас на глазах с другой группой 😂 хотя обещала, что катер, который привез нас с Бурано доставит в Венецию. В итоге, следующий катер подъехал за нами через час и мы с пятью детьми, одному из которых 5 месяцев вынуждены были ждать катера на причале. Результат: потерянный бездарно день, т к экскурсии были по понятным причинам, очень скомканными, оплата за два ( с экскурсией во Дворец дожей и Базилики) 960 евро!!!! А также претензии Натальи, что мы ей еще и должны,"поскольку Венеция сама по себе город очень дорогой!", и все произошло таким образом по нашей вине, т к мы перенесли экскурсию. На мой вопрос о том, можно ли было поступить честно и сообщить, что перенос экскурсии не возможен,внятного ответа я не получила! А получила только фразу: Венеция так стоит! Вы еще увидите, что Вы мне остались должны! В результате не только испорченный день, а еще и вечер, т к Наталья закончив все свои экскурсии позвонила и около часа пыталась доказать, свою правоту, относительно стоимости Венеции, забыв при этом качество предоставленных ею услуг! Отвратительно! К счастью, такие экскурсоводы встречаются очень редко! Мой совет: тщательно читать отзывы об экскурсоводах!