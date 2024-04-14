7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Поездка на острова Мурано и Бурано

Посетите острова Мурано и Бурано в Венеции и узнайте об их уникальных традициях. Погрузитесь в атмосферу спокойствия и красоты
Венеция завораживает, но стоит вырваться из её объятий хотя бы на несколько часов и посетить острова Мурано и Бурано.

Вас ждёт живописное морское путешествие, во время которого можно узнать об истории
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и местных традициях. Мурано - это Венеция в миниатюре с тихими каналами и знаменитым стеклом. Бурано поражает яркими домами и кружевными изделиями. Здесь можно увидеть, как плетут кружево и узнать о жизни местных жителей. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу настоящей Венеции и её окрестностей

4.3
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Живописное морское путешествие
  • 🏛 Уникальные стеклодувные традиции
  • 🏡 Яркие дома Бурано
  • 🕊 Спокойствие и тишина
  • 🛍 Возможность купить уникальные сувениры
Поездка на острова Мурано и Бурано
Поездка на острова Мурано и Бурано
Поездка на острова Мурано и Бурано

Что можно увидеть

  • Музей стекла
  • Большой канал Мурано
  • Яркие дома Бурано

Описание экскурсии

Программа

Мурано — это Венеция в миниатюре. Такие же каналы, домики со стенами, впитавшими соль за долгие годы, и даже собственный Большой канал. По сравнению с Венецией, в Мурано гораздо меньше туристов, тихо и безмятежно. Ресторанчики выставляют столики на набережные каналов, и можно посидеть рядом с водой.

Я расскажу о стеклодувной традиции этого места: на Мурано умели делать вещи, которые до XVIII века не делали ни в одной стране Европы! Прежде всего зеркала и очки. Во избежание промышленного шпионажа мастерам-стекольщикам было запрещено покидать свой остров. Зато их дочери получили право сочетаться браком с высокородными венецианцами. Секреты стекольного дела муранцам удалось не только сохранить в тайне, но и пронести сквозь века. Поэтому сегодня их стекло ценится столь высоко, а на острове организован Музей стекла.

Следующая наша остановка — Бурано, очень нарядный остров, просто игрушечный. Дома здесь окрашены в яркие цвета: именно по цвету стен рыбаки, проживавшие тут издавна и возвращавшиеся из плавания, могли издали узнавать свои дома. И по сей день местные жители обязаны обновлять фасады каждые полгода и не имеют права сменить цвет дома без согласования с властями.

А жены в ожидании мужей-рыбаков плели кружево. Буранское кружево знаменито не меньше муранского стекла. В магазинчиках, торгующих кружевами, можно посмотреть, как это делается.

Организационные детали

  • Для проведения экскурсии необходимо дополнительно оплатить транспорт. Выбирать можно, исходя из личных предпочтений и расходов: 9,5 евро/человек — трамвайчик (в одну сторону, на один остров) или 25 евро/человек (дневной билет); 160 евро/группа — час на водном такси.
  • Мурано находится в 2 км от центра Венеции, Бурано — в 7 км.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Piazzale Roma, перед магазином Coop
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 2287 туристов
Я живу в Италии уже с 2006 года. Преподаю иностранные языки. Последние несколько лет страстно увлеклась историей города Милана, закончила двухлетние курсы, получила лицензию гида и уже с начала 2013
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года вожу экскурсии по Милану. С недавнего времени я живу в Венеции. Уверяю вас, этот город стоит вашего посещения и я буду рада провести вас по его многочисленным каналам, мостам, площадям и дворцам. Я очень много путешествовала, но такого города как Венеция не встречала! Также я провожу обзорные экскурсии по Флоренции. Кстати, благодаря опыту заядлого путешественника кроме экскурсий по Венеции, Милану, Вероне, Флоренции, Швейцарии и предальпийским озерам, проводимых непосредсвенно мной, я могу организовать незабываемые экскурсии по другим городам Италии, а также посоветовать, где остановиться или где поесть. Обращайтесь, буду рада помочь.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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О
Отличная экскурсия, все очень хорошо организовано, продуманный маршрут. Наталья интересный рассказчик, умеет увлечь. Это был прекрасный день, пролетел на одном дыхании!
Отличная экскурсия, все очень хорошо организовано, продуманный маршрут. Наталья интересный рассказчик, умеет увлечь. Это был прекрасный
Отличная экскурсия, все очень хорошо организовано, продуманный маршрут. Наталья интересный рассказчик, умеет увлечь. Это был прекрасный
Отличная экскурсия, все очень хорошо организовано, продуманный маршрут. Наталья интересный рассказчик, умеет увлечь. Это был прекрасный
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Е
Экскурсия была отличной. Наталья все подробно рассказала, как нам доехать с Лидо, забронировала хороший кораблик (вместо переполненного вапаретто), все подробно рассказала и показала. Мы остались довольными)
Экскурсия была отличной. Наталья все подробно рассказала, как нам доехать с Лидо, забронировала хороший кораблик (вместо
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В
Спасибо Наталья! Была очень интересная экскурсия!
Спасибо Наталья! Была очень интересная экскурсия!
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И
Экскурсией в целом остались довольны. Мы посетили фабрику, увидели процесс работы со стеклом. Нам показалось, что не хватает информации о фабриках вообще, какие самые известные, чем отличаются, know-how… ну или что то в этом роде. Поэтому твердая 4.
Экскурсией в целом остались довольны. Мы посетили фабрику, увидели процесс работы со стеклом. Нам показалось, что
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Татьяна
Наталья настоящий профессионал, увлечённый своим делом.
Из/за плохой погоды мы не смогли отправится на острова, но вместо того, чтобы отменять экскурсию Наталья предложила изменить программу. Мы провели почти весь день вместе, узнавая новые интереснейшие подробности жизни, творчества и правления венецианцев.
Мне было очень интересно. Большое спасибо Вам!
Очень рекомендую!
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К
Если вы приехали в Венецию не на один день, обязательно отправляйтесь на экскурсию по островам. Экскурсовод Наталья за эту поездку рассказала нам и о той Венеции куда едут все и о том где и как она зарождалась. Эта поездка была очень приятной и познавательной. Всего рассказывать не буду, лучше попробуйте сами. ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ.
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