Что вас ожидает: Прогулка на гондоле по Гранд-каналу Почувствуйте сущность Венеции, исследуя скрытые и живописные водные пути возле Гранд-канала на гондоле. Слушайте комментарии в приложении, чтобы узнать больше о городе, любуясь достопримечательностями. Начните свое приключение со встречи с хозяином, который расскажет некоторые любопытные факты из истории гондол и гондольеров. Получите бесплатный доступ к приложению с комментариями вашего маршрута на гондоле. Наслаждаясь красотами Гранд-канала, полюбуйтесь чудесными дворцами, такими как Дворец Коллекции Пегги Гуггенхайм, Дворец Гритти, Церковь Салюте, Пунта-делла-Догана. Откройте для себя всемирно известный театр Ла Фениче и Дом Моцарта вдоль романтических и скрытых водных путей. В конце поездки насладитесь захватывающим видом на бассейн Сан-Марко и остров Сан-Джорджо. Важная информация:

Аудиогид включен: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский.

Тур проходит без гида, хотя гондольер может общаться с вами и рассказывать о местной истории. Гондольер разговаривает на: Английский, Итальянский, Французский.

Не подходит для людей на инвалидных креслах • Запрещено: крупногабаритный багаж, детские коляски.

Тур не частный. Гондола может делиться с другими гостями - максимум 4 человека на борту.

Места на борту не могут быть выбраны и будут распределены гондольером в зависимости от веса гостей.

Тур может не работать или маршрут может измениться в случае ветра или плохой погоды.

• Вы можете выбрать физическую карту маршрута вместо приложения. Меры по борьбе с Covid-19:

Вы должны использовать собственные наушники • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесете с собой.