Прогулка на гондоле с уменьшенной вместимостью максимум 4 человека.
Совершите водную прогулку по каналам и ни о чем не беспокойтесь, пока ваш гондольер проведет вас по Гранд-каналу. Прослушайте аудиогид к вашему маршруту в приложении. Откройте для себя секретные каналы, до которых можно добраться только на гондоле. Узнайте о гондоле и гондольерах из первых уст.
Время начала: 10:00, 10:10, 10:20, 10:30, 10:45, 11:00, 11:20, 11:30, 11:40, 11:50, 12:00, 13:30, 14:00, 14:20, 14:30, 14:40, 14:45, 15:00, 15:10, 15:30, 16:00, 16:30, 16:40, 17:00, 17:20, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:20
Описание водной прогулки
Что вас ожидает: Прогулка на гондоле по Гранд-каналу Почувствуйте сущность Венеции, исследуя скрытые и живописные водные пути возле Гранд-канала на гондоле. Слушайте комментарии в приложении, чтобы узнать больше о городе, любуясь достопримечательностями. Начните свое приключение со встречи с хозяином, который расскажет некоторые любопытные факты из истории гондол и гондольеров. Получите бесплатный доступ к приложению с комментариями вашего маршрута на гондоле. Наслаждаясь красотами Гранд-канала, полюбуйтесь чудесными дворцами, такими как Дворец Коллекции Пегги Гуггенхайм, Дворец Гритти, Церковь Салюте, Пунта-делла-Догана. Откройте для себя всемирно известный театр Ла Фениче и Дом Моцарта вдоль романтических и скрытых водных путей. В конце поездки насладитесь захватывающим видом на бассейн Сан-Марко и остров Сан-Джорджо. Важная информация:
- Аудиогид включен: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский.
- Тур проходит без гида, хотя гондольер может общаться с вами и рассказывать о местной истории. Гондольер разговаривает на: Английский, Итальянский, Французский.
- Не подходит для людей на инвалидных креслах • Запрещено: крупногабаритный багаж, детские коляски.
- Тур не частный. Гондола может делиться с другими гостями - максимум 4 человека на борту.
- Места на борту не могут быть выбраны и будут распределены гондольером в зависимости от веса гостей.
- Тур может не работать или маршрут может измениться в случае ветра или плохой погоды.
• Вы можете выбрать физическую карту маршрута вместо приложения. Меры по борьбе с Covid-19:
Вы должны использовать собственные наушники • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесете с собой.
Ответы на вопросы
Что включено
- Общая 25-30-минутная поездка на гондоле
- 15-минутное знакомство с гондолой
- Многоязычный персонал на месте посадки (Английский, Итальянский, Французский)
- Комментарии в приложении (Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский)
- Wi-Fi в месте встречи для загрузки приложения
- Максимум 4 человека в гондоле
Что не входит в цену
- Живые комментарии гондольера
Место начала и завершения?
Calle larga de l’Ascension, 1221, 30124 Venezia
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Даниил
11 авг 2025
Сама гондола и прогулка прекрасны. Но спутник обманывает и по цене бронирования гондолы (даже выше, потому что есть их комиссия) впихивает в вашу поездку ещё людей, чтобы гондола была полной. На комментарий отвечают плохо, поддержка работает только до тех пор пока ещё есть риск что вы откажетесь и будете возвращать деньги. После этого до свидания.
