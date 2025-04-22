Прогулка на гондоле по Гранд-каналу с комментариями в приложении

Испытайте очаровательную поездку на гондоле по самой красивой части Гранд-канала и его скрытых водных путей. Слушайте комментарии в приложении, любуясь видами.
Прогулка на гондоле по Гранд-каналу с комментариями в приложении
Прогулка на гондоле по Гранд-каналу с комментариями в приложении
Прогулка на гондоле по Гранд-каналу с комментариями в приложении
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 14:00, 14:20, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание водной прогулки

Что вас ожидает: Прогулка на гондоле по Гранд-каналу Почувствуйте суть Венеции, исследуя скрытые и живописные водные пути около Гранд-канала во время прогулки на гондоле. Слушайте комментарии в приложении, чтобы узнать больше о городе, любуясь достопримечательностями. Начните свое занятие со встречи с хозяином, который расскажет некоторые любопытные факты об истории гондол и гондольеров. Получите бесплатный доступ к приложению с комментариями о вашем маршруте на гондоле. Наслаждаясь красотами Гранд-канала, полюбуйтесь чудесными дворцами, такими как Дворец коллекции Пегги Гуггенхайм, Дворец Гритти, Церковь Салюте, Пунта делла Догана. Откройте для себя всемирно известный театр Ла Фениче и Дом Моцарта вдоль романтических и скрытых водных путей. В конце поездки насладитесь захватывающим видом на бассейн Сан-Марко с островом Сан-Джорджо. И наконец, совершите уникальную прогулку в виртуальной реальности, скользя по спокойным водам Гранд-канала на закате на протяжении столетий, а затем откройте для себя мастерство и секреты создания легендарного венецианского судна, внимательно рассмотрев его разрезанную модель. Важная информация: Возьмите с собой:

• Комфортная обувь Запрещено:

Чемоданы и большие сумки • Гондола может быть разделена с другими гостями в зависимости от выбранного варианта (максимум 5 человек на гондолу) • Тур может не проводиться или маршрут может измениться в случае ветра или плохой погоды • 45-минутный опыт состоит из 15-минутной ознакомительной пешеходной экскурсии к гондоле, за которой следует 30-минутная поездка на гондоле (ознакомительная экскурсия не включена, если выбран индивидуальный вариант) • Для варианта «Совместная поездка на гондоле по Мосту Вздохов» ознакомительная пешеходная экскурсия к гондоле доступна только на английском языке • Возможно, вам придется подождать при посадке в гондолу.

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Младенцы (возраст 2 и младше)€0
Взрослые от 3 до 99 летот €35

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Театр Ла-Фениче
  • Гранд-канал
  • Собрание Пегги Гуггенхайм
  • Собор Санта-Мария-делла-Салюте
  • Пунта-делла-Догана
Что включено
  • Прогулка на гондоле
  • 15-минутная прогулка-знакомство с опытом катания на гондоле
  • Многоязычный персонал на месте посадки
  • Комментарии в приложении
  • Wi-Fi на месте встречи для загрузки приложения
  • Путешествие в прошлое на гондоле с виртуальной реальностью
  • Двор Венеции: откройте для себя секреты секционной гондолы
Что не входит в цену
  • Живой комментарий гондольера
  • Наушники
Где начинаем и завершаем?
Начало: Calle larga de l’Ascension, 1257, 30124 Venezia VE
Завершение: Calle larga de l’Ascension, 1257, 30124 Venezia VE, Italia
Когда начало
См. календарь
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой:
  • Комфортная обувь
  • Запрещено:
  • Чемоданы и большие сумки
  • Гондола может быть разделена с другими гостями в зависимости от выбранного варианта (максимум 5 человек на гондолу)
  • Тур может не проводиться или маршрут может измениться в случае ветра или плохой погоды
  • 45-минутный опыт состоит из 15-минутной ознакомительной пешеходной экскурсии к гондоле, за которой следует 30-минутная поездка на гондоле (ознакомительная экскурсия не включена, если выбран индивидуальный вариант)
  • Для варианта «Совместная поездка на гондоле по Мосту Вздохов» ознакомительная пешеходная экскурсия к гондоле доступна только на английском языке
  • Возможно, вам придется подождать при посадке в гондолу
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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