Что вас ожидает: Прогулка на гондоле по Гранд-каналу Почувствуйте суть Венеции, исследуя скрытые и живописные водные пути около Гранд-канала во время прогулки на гондоле. Слушайте комментарии в приложении, чтобы узнать больше о городе, любуясь достопримечательностями. Начните свое занятие со встречи с хозяином, который расскажет некоторые любопытные факты об истории гондол и гондольеров. Получите бесплатный доступ к приложению с комментариями о вашем маршруте на гондоле. Наслаждаясь красотами Гранд-канала, полюбуйтесь чудесными дворцами, такими как Дворец коллекции Пегги Гуггенхайм, Дворец Гритти, Церковь Салюте, Пунта делла Догана. Откройте для себя всемирно известный театр Ла Фениче и Дом Моцарта вдоль романтических и скрытых водных путей. В конце поездки насладитесь захватывающим видом на бассейн Сан-Марко с островом Сан-Джорджо. И наконец, совершите уникальную прогулку в виртуальной реальности, скользя по спокойным водам Гранд-канала на закате на протяжении столетий, а затем откройте для себя мастерство и секреты создания легендарного венецианского судна, внимательно рассмотрев его разрезанную модель. Важная информация: Возьмите с собой:

• Комфортная обувь Запрещено:

Чемоданы и большие сумки • Гондола может быть разделена с другими гостями в зависимости от выбранного варианта (максимум 5 человек на гондолу) • Тур может не проводиться или маршрут может измениться в случае ветра или плохой погоды • 45-минутный опыт состоит из 15-минутной ознакомительной пешеходной экскурсии к гондоле, за которой следует 30-минутная поездка на гондоле (ознакомительная экскурсия не включена, если выбран индивидуальный вариант) • Для варианта «Совместная поездка на гондоле по Мосту Вздохов» ознакомительная пешеходная экскурсия к гондоле доступна только на английском языке • Возможно, вам придется подождать при посадке в гондолу.