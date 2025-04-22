Испытайте очаровательную поездку на гондоле по самой красивой части Гранд-канала и его скрытых водных путей. Слушайте комментарии в приложении, любуясь видами.
Время начала: 11:00, 14:00, 14:20, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание водной прогулки
Что вас ожидает: Прогулка на гондоле по Гранд-каналу Почувствуйте суть Венеции, исследуя скрытые и живописные водные пути около Гранд-канала во время прогулки на гондоле. Слушайте комментарии в приложении, чтобы узнать больше о городе, любуясь достопримечательностями. Начните свое занятие со встречи с хозяином, который расскажет некоторые любопытные факты об истории гондол и гондольеров. Получите бесплатный доступ к приложению с комментариями о вашем маршруте на гондоле. Наслаждаясь красотами Гранд-канала, полюбуйтесь чудесными дворцами, такими как Дворец коллекции Пегги Гуггенхайм, Дворец Гритти, Церковь Салюте, Пунта делла Догана. Откройте для себя всемирно известный театр Ла Фениче и Дом Моцарта вдоль романтических и скрытых водных путей. В конце поездки насладитесь захватывающим видом на бассейн Сан-Марко с островом Сан-Джорджо. И наконец, совершите уникальную прогулку в виртуальной реальности, скользя по спокойным водам Гранд-канала на закате на протяжении столетий, а затем откройте для себя мастерство и секреты создания легендарного венецианского судна, внимательно рассмотрев его разрезанную модель. Важная информация: Возьмите с собой:
• Комфортная обувь Запрещено:
Чемоданы и большие сумки • Гондола может быть разделена с другими гостями в зависимости от выбранного варианта (максимум 5 человек на гондолу) • Тур может не проводиться или маршрут может измениться в случае ветра или плохой погоды • 45-минутный опыт состоит из 15-минутной ознакомительной пешеходной экскурсии к гондоле, за которой следует 30-минутная поездка на гондоле (ознакомительная экскурсия не включена, если выбран индивидуальный вариант) • Для варианта «Совместная поездка на гондоле по Мосту Вздохов» ознакомительная пешеходная экскурсия к гондоле доступна только на английском языке • Возможно, вам придется подождать при посадке в гондолу.
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Младенцы (возраст 2 и младше)
|€0
|Взрослые от 3 до 99 лет
|от €35
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театр Ла-Фениче
- Гранд-канал
- Собрание Пегги Гуггенхайм
- Собор Санта-Мария-делла-Салюте
- Пунта-делла-Догана
Что включено
- Прогулка на гондоле
- 15-минутная прогулка-знакомство с опытом катания на гондоле
- Многоязычный персонал на месте посадки
- Комментарии в приложении
- Wi-Fi на месте встречи для загрузки приложения
- Путешествие в прошлое на гондоле с виртуальной реальностью
- Двор Венеции: откройте для себя секреты секционной гондолы
Что не входит в цену
- Живой комментарий гондольера
- Наушники
Где начинаем и завершаем?
Начало: Calle larga de l’Ascension, 1257, 30124 Venezia VE
Завершение: Calle larga de l’Ascension, 1257, 30124 Venezia VE, Italia
Когда начало
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Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой:
- Комфортная обувь
- Запрещено:
- Чемоданы и большие сумки
- Гондола может быть разделена с другими гостями в зависимости от выбранного варианта (максимум 5 человек на гондолу)
- Тур может не проводиться или маршрут может измениться в случае ветра или плохой погоды
- 45-минутный опыт состоит из 15-минутной ознакомительной пешеходной экскурсии к гондоле, за которой следует 30-минутная поездка на гондоле (ознакомительная экскурсия не включена, если выбран индивидуальный вариант)
- Для варианта «Совместная поездка на гондоле по Мосту Вздохов» ознакомительная пешеходная экскурсия к гондоле доступна только на английском языке
- Возможно, вам придется подождать при посадке в гондолу
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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