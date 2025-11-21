Уютные улочки Венеции, сверкающие каналы и величественные дворцы ждут вас на этой индивидуальной экскурсии.
Вы узнаете о традициях изготовления гондол, проникнетесь атмосферой исторических интерьеров дворцов и насладитесь красотой площади Сан-Марко. Необычные рассказы о загадочных дожах и знаменитых строках сделают прогулку незабываемой. Фотографии без фильтров сохранят эти моменты навсегда
Вы узнаете о традициях изготовления гондол, проникнетесь атмосферой исторических интерьеров дворцов и насладитесь красотой площади Сан-Марко. Необычные рассказы о загадочных дожах и знаменитых строках сделают прогулку незабываемой. Фотографии без фильтров сохранят эти моменты навсегда
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Фотографии на память
- 🛶 Увлекательные истории о гондолах
- 🏛 Посещение исторических дворцов
- 🌉 Прогулка по знаменитым мостам
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Венецианские каналы
- Дворцы
- Площадь Сан-Марко
- Мосты Венеции
Описание экскурсии
Венецианские каналы и гондолы — традиции, которые венецианцы хранят столетиями. До сих пор каждая гондола изготавливается вручную, а процесс управления ею весьма увлекателен.
Дворцы. Многие из них сохранили уникальные исторические интерьеры. Часто в этих зданиях проводятся выставки современного искусства — заглянув внутрь, мы проникнемся атмосферой симбиоза прошлого и настоящего.
Площадь Сан-Марко — шкатулка с сокровищами, которые можно рассматривать бесконечно.
Мосты Венеции — много их или мало? Посчитаем, сколько пройдёте вы!
Нескучные рассказы. Кто был самым загадочным дожем Венецианской республики? Кому принадлежат строки Мы дарим жизнь, а вы — лишь семя?
Организационные детали
- Снимаю на iPhone или камеру OsmoPocket и отдаю фотографии сразу без фильтров и обработки. По запросу смонтирую небольшое видео
- Интересно будет взрослым и детям от 8 лет. По запросу подготовлю для детей лёгкую викторину
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Венеции
Приятно познакомиться — меня зовут Татьяна. Буду рада стать вашим проводником в атмосферу Венеции — города, который невозможно не полюбить. Немного обо мне: родилась в СССР, жила в разных городах и
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии из Венеции
Индивидуальная
до 4 чел.
Очарование венецианских островов
Погрузитесь в атмосферу Венеции, посетив знаменитые острова Мурано, Бурано и Торчелло. Увидьте, как создаются шедевры из стекла и кружева
Начало: Место встречи обсудим в WhatsApp или другом мессен...
21 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Галерея Академии Венеции: путешествие через эпохи искусства
Погрузитесь в мир венецианской живописи, открывая шедевры Тициана, Веронезе и других мастеров в компании опытного гида
Начало: Напротив музея
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€174 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Арт-прогулка по скрытым шедеврам Венецианской республики
Пройти необычным маршрутом и узнать, как венецианские мастера оживляли камень
Начало: В районе вокзала Санта Лучия
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€55 за человека