Уютные улочки Венеции, сверкающие каналы и величественные дворцы ждут вас на этой индивидуальной экскурсии. Вы узнаете о традициях изготовления гондол, проникнетесь атмосферой исторических интерьеров дворцов и насладитесь красотой площади Сан-Марко. Необычные рассказы о загадочных дожах и знаменитых строках сделают прогулку незабываемой. Фотографии без фильтров сохранят эти моменты навсегда

Ваш гид в Венеции

Описание экскурсии

Венецианские каналы и гондолы — традиции, которые венецианцы хранят столетиями. До сих пор каждая гондола изготавливается вручную, а процесс управления ею весьма увлекателен.

Дворцы. Многие из них сохранили уникальные исторические интерьеры. Часто в этих зданиях проводятся выставки современного искусства — заглянув внутрь, мы проникнемся атмосферой симбиоза прошлого и настоящего.

Площадь Сан-Марко — шкатулка с сокровищами, которые можно рассматривать бесконечно.

Мосты Венеции — много их или мало? Посчитаем, сколько пройдёте вы!

Нескучные рассказы. Кто был самым загадочным дожем Венецианской республики? Кому принадлежат строки Мы дарим жизнь, а вы — лишь семя?

