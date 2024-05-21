1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€260 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Венеция и женщины: от куртизанок до королев
Путешествие по Венеции, раскрывающее истории женщин, которые изменили город. Уникальная экскурсия для тех, кто хочет узнать больше о жизни венецианок
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
€229 за всё до 11 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Венецию: 3-часовая индивидуальная экскурсия
Приглашаем на экскурсию «Влюбиться в Венецию за 3 часа» - путешествие по сердцу Италии, где история оживает
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Венеции: путешествие в 18 век
Погрузитесь в атмосферу Венеции 18 века, пройдите по следам великих личностей и их историй
Начало: На кампо Сан-Самуэле
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSukhach21 мая 2024Вчера большой компанией мы посетили Венецию, с экскурсоводом Элей. Молодая, приятная девушка, интересно рассказывала, без скучных дат и терминов. С
- ЕЕлена17 мая 2024Экскурсия прекрасна тем, что Марко - коренной венецианец. Город перестаёт быть туристическим, а становится «домашним»: гид рассказывает не только о
- ААнтон11 мая 2024Недавно я принял участие в экскурсии "Пешком и по воде в компании коренного венецианца" с гидом по имени Марко. Хочу
- ЛЛилия5 мая 2024Эля-замечательный гид. Глубокие познания в истории города Венеции. Прислушивается к вашим пожеланиям по теме, дополнением маршрута(катание на гондоле не входило
- SStan15 ноября 2023Интересная и содержательная экскурсия, которая даст представление о том, как формировалась культурная Венеция в 18 веке. Очень удобной особенностью нам показалась
- ДДарья23 апреля 2023Нам очень понравилась экскурсия с Марко. Было познавательно и интересно
- ВВладимир13 марта 2023Это было великолепно! Марко коренной Венецианец, настоящий мастер своего дела. Он отлично говорит по-русски и может шутить и четко и точно охарактеризовать достопремичательность. Спасибо большое Марко! Еще увидимся!
- ИИрина12 июля 2022Большое спасибо, Марко за очень интересную, познавательную экскурсию. Маршрут продуман очень хорошо и лаконично. Я очень рекомендую эту экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Театр Ла Фениче»
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