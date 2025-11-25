Венеция: экскурсия по рынку Риальто, кулинарный мастер-класс и обед

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Начните день с прогулки по рынку Риальто и закупки свежих продуктов, а затем отправляйтесь на уютную венецианскую кухню, чтобы приготовить пасту, соус и тирамису под руководством местного шефа. Вас ждёт практический мастер-класс, вкусный обед и хорошее вино. Узнаете кулинарные секреты и отдохнёте в дружелюбной компании. Настоящее погружение в гастрономию Венеции — от уличного рынка до домашнего стола.

Описание мастер-класса Познакомьтесь с гастрономической Венецией изнутри — начните день на знаменитом рынке Риальто, а завершите его домашним обедом, приготовленным своими руками под руководством местного шеф-повара. Это не просто мастер-класс, а полноценное кулинарное приключение с погружением в атмосферу повседневной жизни города. Утром вы вместе с гидом пройдёте по шумному рынку Риальто — сердце венецианской торговли. Здесь кипит жизнь: свежие морепродукты, овощи, травы и специи. Вы узнаете, как выбирать лучшие продукты по сезону, а заодно заглянете в кулинарные привычки местных жителей. Затем — уютная кухня и работа в паре с опытным шефом. Вы научитесь готовить настоящую пасту вручную: замешаете тесто, раскатаете его и придадите форму. Приготовите томатный соус или другое блюдо (например, пармиджану, ризотто или рыбу — в зависимости от сезона). И, конечно, классический десерт: итальянское тирамису. Завершится мастер-класс сытным обедом в тёплой и непринуждённой атмосфере. За столом — ароматное вино, живая беседа и чувство, что вы стали частью венецианской жизни. Важная информация: По воскресеньям и итальянским праздникам рынок закрыт. В эти дни будет проходить более продолжительный кулинарный мастер-класс.

