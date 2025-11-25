Венеция: экскурсия по рынку Риальто, кулинарный мастер-класс и обед

Начните день с прогулки по рынку Риальто и закупки свежих продуктов, а затем отправляйтесь на уютную венецианскую кухню, чтобы приготовить пасту, соус и тирамису под руководством местного шефа. Вас ждёт практический мастер-класс, вкусный обед и хорошее вино. Узнаете кулинарные секреты и отдохнёте в дружелюбной компании. Настоящее погружение в гастрономию Венеции — от уличного рынка до домашнего стола.
Описание мастер-классаПознакомьтесь с гастрономической Венецией изнутри — начните день на знаменитом рынке Риальто, а завершите его домашним обедом, приготовленным своими руками под руководством местного шеф-повара. Это не просто мастер-класс, а полноценное кулинарное приключение с погружением в атмосферу повседневной жизни города. Утром вы вместе с гидом пройдёте по шумному рынку Риальто — сердце венецианской торговли. Здесь кипит жизнь: свежие морепродукты, овощи, травы и специи. Вы узнаете, как выбирать лучшие продукты по сезону, а заодно заглянете в кулинарные привычки местных жителей. Затем — уютная кухня и работа в паре с опытным шефом. Вы научитесь готовить настоящую пасту вручную: замешаете тесто, раскатаете его и придадите форму. Приготовите томатный соус или другое блюдо (например, пармиджану, ризотто или рыбу — в зависимости от сезона). И, конечно, классический десерт: итальянское тирамису. Завершится мастер-класс сытным обедом в тёплой и непринуждённой атмосфере. За столом — ароматное вино, живая беседа и чувство, что вы стали частью венецианской жизни. Важная информация: По воскресеньям и итальянским праздникам рынок закрыт. В эти дни будет проходить более продолжительный кулинарный мастер-класс.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Что включено
- Услуги англоговорящего гида
- Экскурсия по рынку
- Кулинарный класс
- Обед из 3 блюд: первое блюдо из пасты, второе блюдо из рыбы или овощей и тирамису
- Неограниченное количество вина
- Неограниченное количество воды
- Цифровые рецепты (остаются с туристами)
Что не входит в цену
- Чаевые (по желанию)
Место начала и завершения?
Campo Bella Vienna, 213, 30125 Venezia VE, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- По воскресеньям и итальянским праздникам рынок закрыт. В эти дни будет проходить более продолжительный кулинарный мастер-класс
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
