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Экскурсии с обедом

Найдено 3 экскурсии в категории «С обедом» в Венеции на русском языке, цены от €129. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Пешая
4.5 часа
79 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, посетив её знаменитые острова. Откройте для себя мир стекла, кружева и истории
Начало: В холле вашего отеля в Венеции
«По желанию вы сможете пообедать в семейном рыбном ресторанчике, где подают свежайшие морепродукты и рыбу»
3 авг в 09:00
5 авг в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
На родину Просекко: винодельня Вальдоббьядене с дегустацией и обедом
Погрузитесь в мир итальянского вина с экскурсией из Венеции. Вас ждет уникальное Просекко, традиционная кухня и захватывающие пейзажи
Начало: Piazzale Roma
«Аутентично поесть, или «итальянский обед — это надо кушать»
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от €385 за человека
Венеция: экскурсия по рынку Риальто, кулинарный мастер-класс и обед
Пешая
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Венеция: экскурсия по рынку Риальто, кулинарный мастер-класс и обед
Начало: Campo Bella Vienna, 213, 30125 Venezia VE, Italy
«Вас ждёт практический мастер-класс, вкусный обед и хорошее вино»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Завтра в 09:30
4 авг в 09:30
€129 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    22 июля 2025
    Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
    Анжела с любовью провела нам экскурсию. Прислушивалась к пожеланиям. Была внимательна и доброжелательна. Много интересной информации об островах, исторических фактов, легенд, историй. Отвечала на все наши вопросы до и после экскурсии. С благодарностью вспоминаем наше путешествие!
  • О
    Олеся
    26 июня 2025
    Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
    Анжела просто огонь! Было очень интересно. Она много лет живет в Венеции, имеет глубокие познания о Венеции как исторические, так и социальные. Острова впечатлили, и особеннно работа стеклодува, который только для нашей семьи проводил демонстрацию изготовления предметов из муранского стекла. Однозначно рекомендуем!
    Анжела просто огонь!Анжела просто огонь!
  • В
    Владимир
    20 июня 2025
    Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
    Встретиться с Анжелой было настоящей удачей. Она профессионал, влюбленный в свое дело. Гид по призванию. С Анжелой было легко и
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    интересно в нашем маленьком путешествии по островам. Мы слушали захватывающее повествование все время, которое провели вместе. Благодаря Анжеле узнали про все, что касается производства мурановсконо стекла, быта рыбаков и их семей на Мурано и Бурано, увидели русскую икону Казанской Божьей матери в католической базилике. А сколько всего Анжела рассказала нам в дороге! Моему сыну 14. Анжела сумела увлечь его так, что он с интересом слушал и практически всю экскурсию, смог удержать внимание. Более того, я сама уже бывала в Венеции и на островах лагуны, но после экскурсии поняла, что обращала внимание совсем не на то, не увидела главного и даже не смогла бы отличить настоящее мурановское стекло от подделки. Исторические факты Анжела подает не сухой информацией, а про каждое событие будто плетет кружево. Поскольку Анжела живет именно в Венеции, знает множество особенностей, а еще знакома практически со всеми владельцами стекольных производств и магазинов. При этом не навязывает покупки, очень деликатна и относится с пониманием к просьбам и предложениям своих гостей. Когда мы расставались, чувствовалось, что Анжела знает еще много всего, что мы еще только на поверхности ее знаний. Возможно, у вас будет больше времени нырнуть на глубину, я буду только мечтать о том, чтобы наши будущие гиды относились к своей работе также трепетно, как Анжела из Венеции. И, конечно, уже мечтаю вернуться в этот потрясающий, особенный город, которым так увлекла меня Анжела.

    Встретиться с Анжелой было настоящей удачей. Она профессионал, влюбленный в свое дело. Гид по призванию. СВстретиться с Анжелой было настоящей удачей. Она профессионал, влюбленный в свое дело. Гид по призванию. СВстретиться с Анжелой было настоящей удачей. Она профессионал, влюбленный в свое дело. Гид по призванию. СВстретиться с Анжелой было настоящей удачей. Она профессионал, влюбленный в свое дело. Гид по призванию. СВстретиться с Анжелой было настоящей удачей. Она профессионал, влюбленный в свое дело. Гид по призванию. С
  • И
    Игорь
    10 мая 2025
    На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой
    Более чудесного, оглушительного по полученным эмоциям и впечатлениям заключительного аккорда нашего путешествия в Венецию мы и представить себе не могли.
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    Не упустите уникальный шанс посетить головокружительной красоты места в предгориях Альп не далеко от Венеции, узнать секреты производства лучшего в мире просекко провинции Вальдоббьядене, а также вкусно пообедать в типичной сельской таверне вместе с местными жителями. И все это благодаря нашему гиду Алессандре, местной жительнице и замечательному человеку! Ciao, Алессандра, мы обязательно вернемся!

    Более чудесного, оглушительного по полученным эмоциям и впечатлениям заключительного аккорда нашего путешествия в Венецию мы иБолее чудесного, оглушительного по полученным эмоциям и впечатлениям заключительного аккорда нашего путешествия в Венецию мы иБолее чудесного, оглушительного по полученным эмоциям и впечатлениям заключительного аккорда нашего путешествия в Венецию мы иБолее чудесного, оглушительного по полученным эмоциям и впечатлениям заключительного аккорда нашего путешествия в Венецию мы иБолее чудесного, оглушительного по полученным эмоциям и впечатлениям заключительного аккорда нашего путешествия в Венецию мы иБолее чудесного, оглушительного по полученным эмоциям и впечатлениям заключительного аккорда нашего путешествия в Венецию мы иБолее чудесного, оглушительного по полученным эмоциям и впечатлениям заключительного аккорда нашего путешествия в Венецию мы и
  • Е
    Евгения
    7 мая 2025
    На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой
    Невероятные эмоции! Виды, просекко, еда, разговоры - было замечательно. Спасибо!
    Невероятные эмоции! Виды, просекко, еда, разговоры - было замечательно. Спасибо!Невероятные эмоции! Виды, просекко, еда, разговоры - было замечательно. Спасибо!
  • М
    Мария
    10 апреля 2025
    На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой
    Моя мечта побывать на Родине Prosecco воплотилась в мой День Рождения 20 января благодаря чудесной экскурсии чудесной Алессандры! На ее автомобиле
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    мы отравились в Valdobiadene (около 1 часа езды от автостанции Венеции, до которой без проблем добрались от отеля на речном трамвайчике) Хочу отметить, что Алессандра хороший водитель, вождение было комфортное и безопасное. Алессандра приятный собеседник, хорошо знает русский язык, рассказала много интересного из жизни венецианцев. Хочется отметить такие ее качества как деликатность, вежливость, чуткость, клиентоорентированность. Из-за непредвиденных обстоятельств, на начало экскурсии мы опоздали, Алессандра без проблем смогла скорректировать наше путешествие. Нисколько не пожалели, что оказалась в Valdobiadene в не сезон. В январе погода была комфортная, туристов не было вообще, т. к. ездили еще и в понедельник. Не было спешки, суеты. После шумного города мы просто созерцали и наслаждались потрясающими видами, домашней кухней местной кафе-столовой и антипасти с необычным нефильтрованным Prosecco! Нам еще запомнилось: 🤩 парковка для авто прямо внутри виноградников Glera. 🤩🤩атмосферное аутентичное кафе без хозяина Osteria senza Oste 🤩🤩🤩автоматы по продаже Prosecco и вина 🤩🤩🤩🤩И, конечно, особая благодарность и восторг за интересную экскурсию прямо на производство винодельческого хозяйства Marsuret и дегустацию нескольких видов Prosecco в том числе и короля Prosecco - Cartizze! 👑 🍾 Мы с мужем считаем, что экскурсия стоит своих денег на 💯 и очень рекомендуем этого гида! Grazie mille еще раз Алессандре 🫶 Надеемся увидеться снова!

    Моя мечта побывать на Родине Prosecco воплотилась в мой День Рождения 20 января благодаря чудесной экскурсии чудесной Алессандры!Моя мечта побывать на Родине Prosecco воплотилась в мой День Рождения 20 января благодаря чудесной экскурсии чудесной Алессандры!Моя мечта побывать на Родине Prosecco воплотилась в мой День Рождения 20 января благодаря чудесной экскурсии чудесной Алессандры!Моя мечта побывать на Родине Prosecco воплотилась в мой День Рождения 20 января благодаря чудесной экскурсии чудесной Алессандры!Моя мечта побывать на Родине Prosecco воплотилась в мой День Рождения 20 января благодаря чудесной экскурсии чудесной Алессандры!Моя мечта побывать на Родине Prosecco воплотилась в мой День Рождения 20 января благодаря чудесной экскурсии чудесной Алессандры!Моя мечта побывать на Родине Prosecco воплотилась в мой День Рождения 20 января благодаря чудесной экскурсии чудесной Алессандры!Моя мечта побывать на Родине Prosecco воплотилась в мой День Рождения 20 января благодаря чудесной экскурсии чудесной Алессандры!Моя мечта побывать на Родине Prosecco воплотилась в мой День Рождения 20 января благодаря чудесной экскурсии чудесной Алессандры!Моя мечта побывать на Родине Prosecco воплотилась в мой День Рождения 20 января благодаря чудесной экскурсии чудесной Алессандры!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «С обедом»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
  2. На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой
  3. Венеция: экскурсия по рынку Риальто, кулинарный мастер-класс и обед
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дворец Дожей
  2. Мост Риальто
  3. Самое главное
  4. Сан-Марко
  5. Гранд-канал
  6. Мост Вздохов
  7. Рынок Риальто
  8. Площадь Сан-Марко
  9. Собор Святого Марка
  10. Палаццо Контарини дель Боволо
Сколько стоит экскурсия по Венеции в августе 2025
Сейчас в Венеции в категории "С обедом" можно забронировать 3 экскурсии от 129 до 385. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «С обедом», 90 ⭐ отзывов, цены от €129. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь