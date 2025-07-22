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интересно в нашем маленьком путешествии по островам. Мы слушали захватывающее повествование все время, которое провели вместе. Благодаря Анжеле узнали про все, что касается производства мурановсконо стекла, быта рыбаков и их семей на Мурано и Бурано, увидели русскую икону Казанской Божьей матери в католической базилике. А сколько всего Анжела рассказала нам в дороге! Моему сыну 14. Анжела сумела увлечь его так, что он с интересом слушал и практически всю экскурсию, смог удержать внимание. Более того, я сама уже бывала в Венеции и на островах лагуны, но после экскурсии поняла, что обращала внимание совсем не на то, не увидела главного и даже не смогла бы отличить настоящее мурановское стекло от подделки. Исторические факты Анжела подает не сухой информацией, а про каждое событие будто плетет кружево. Поскольку Анжела живет именно в Венеции, знает множество особенностей, а еще знакома практически со всеми владельцами стекольных производств и магазинов. При этом не навязывает покупки, очень деликатна и относится с пониманием к просьбам и предложениям своих гостей. Когда мы расставались, чувствовалось, что Анжела знает еще много всего, что мы еще только на поверхности ее знаний. Возможно, у вас будет больше времени нырнуть на глубину, я буду только мечтать о том, чтобы наши будущие гиды относились к своей работе также трепетно, как Анжела из Венеции. И, конечно, уже мечтаю вернуться в этот потрясающий, особенный город, которым так увлекла меня Анжела.