Индивидуальная
до 4 чел.
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, посетив её знаменитые острова. Откройте для себя мир стекла, кружева и истории
Начало: В холле вашего отеля в Венеции
«По желанию вы сможете пообедать в семейном рыбном ресторанчике, где подают свежайшие морепродукты и рыбу»
3 авг в 09:00
5 авг в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
На родину Просекко: винодельня Вальдоббьядене с дегустацией и обедом
Погрузитесь в мир итальянского вина с экскурсией из Венеции. Вас ждет уникальное Просекко, традиционная кухня и захватывающие пейзажи
Начало: Piazzale Roma
«Аутентично поесть, или «итальянский обед — это надо кушать»
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
от €385 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Венеция: экскурсия по рынку Риальто, кулинарный мастер-класс и обед
Начало: Campo Bella Vienna, 213, 30125 Venezia VE, Italy
«Вас ждёт практический мастер-класс, вкусный обед и хорошее вино»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Завтра в 09:30
4 авг в 09:30
€129 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда22 июля 2025Анжела с любовью провела нам экскурсию. Прислушивалась к пожеланиям. Была внимательна и доброжелательна. Много интересной информации об островах, исторических фактов, легенд, историй. Отвечала на все наши вопросы до и после экскурсии. С благодарностью вспоминаем наше путешествие!
- ООлеся26 июня 2025Анжела просто огонь! Было очень интересно. Она много лет живет в Венеции, имеет глубокие познания о Венеции как исторические, так и социальные. Острова впечатлили, и особеннно работа стеклодува, который только для нашей семьи проводил демонстрацию изготовления предметов из муранского стекла. Однозначно рекомендуем!
- ВВладимир20 июня 2025Встретиться с Анжелой было настоящей удачей. Она профессионал, влюбленный в свое дело. Гид по призванию. С Анжелой было легко и
- ИИгорь10 мая 2025Более чудесного, оглушительного по полученным эмоциям и впечатлениям заключительного аккорда нашего путешествия в Венецию мы и представить себе не могли.
- ЕЕвгения7 мая 2025Невероятные эмоции! Виды, просекко, еда, разговоры - было замечательно. Спасибо!
- ММария10 апреля 2025Моя мечта побывать на Родине Prosecco воплотилась в мой День Рождения 20 января благодаря чудесной экскурсии чудесной Алессандры! На ее автомобиле
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «С обедом»
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