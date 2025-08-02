Мини-группа
до 8 чел.
Венеция: экскурсия по рынку Риальто, кулинарный мастер-класс и обед
Начало: Campo Bella Vienna, 213, 30125 Venezia VE, Italy
«Познакомьтесь с гастрономической Венецией изнутри — начните день на знаменитом рынке Риальто, а завершите его домашним обедом, приготовленным своими руками под руководством местного шеф-повара»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Завтра в 09:30
4 авг в 09:30
€129 за человека
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВенецианская Биеннале 2025 с экспертом
Погрузитесь в мир искусства и архитектуры на Венецианской Биеннале 2025. Эксклюзивный доступ к закрытым локациям с экспертом арт-рынка
Начало: На Campo della Carità
Завтра в 09:00
3 авг в 09:00
€120
€160 за всё до 4 чел.
Групповая
Обеденная экскурсия: еда и вино на рынке Риальто
Познакомьтесь с венецианской кухней и культурой на экскурсии по рынку Риальто. Попробуйте чиккетти, насладитесь винами и узнайте истории о знаменитых местах
Начало: Campo S. Giacomo di Rialto, 30100 Venezia VE, Ital...
«Встретьтесь с гидом у моста Риальто и прогуляйтесь по рынку Риальто, переполненному рыбой, фруктами и овощами»
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:45
3 авг в 10:45
€98 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Рынки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Венеции в августе 2025
Сейчас в Венеции в категории "Рынки" можно забронировать 3 экскурсии от 98 до 129 со скидкой до 25%.
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Рынки», цены от €98. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь