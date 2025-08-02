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Шопинг в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Венеции на русском языке, цены от €98, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Венеция: экскурсия по рынку Риальто, кулинарный мастер-класс и обед
Пешая
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Венеция: экскурсия по рынку Риальто, кулинарный мастер-класс и обед
Начало: Campo Bella Vienna, 213, 30125 Venezia VE, Italy
«Важная информация: По воскресеньям и итальянским праздникам рынок закрыт»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Завтра в 09:30
4 авг в 09:30
€129 за человека
Венецианская Биеннале 2025 с экспертом арт-рынка
Пешая
2 часа
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Венецианская Биеннале 2025 с экспертом
Погрузитесь в мир искусства и архитектуры на Венецианской Биеннале 2025. Эксклюзивный доступ к закрытым локациям с экспертом арт-рынка
Начало: На Campo della Carità
Завтра в 09:00
3 авг в 09:00
€120€160 за всё до 4 чел.
Обеденная экскурсия: еда и вино на рынке Риальто
Пешая
4 часа
Групповая
Обеденная экскурсия: еда и вино на рынке Риальто
Познакомьтесь с венецианской кухней и культурой на экскурсии по рынку Риальто. Попробуйте чиккетти, насладитесь винами и узнайте истории о знаменитых местах
Начало: Campo S. Giacomo di Rialto, 30100 Venezia VE, Ital...
«Встретьтесь с гидом у моста Риальто и прогуляйтесь по рынку Риальто, переполненному рыбой, фруктами и овощами»
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:45
3 авг в 10:45
€98 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Шопинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Венеция: экскурсия по рынку Риальто, кулинарный мастер-класс и обед
  2. Венецианская Биеннале 2025 с экспертом арт-рынка
  3. Обеденная экскурсия: еда и вино на рынке Риальто
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дворец Дожей
  2. Мост Риальто
  3. Самое главное
  4. Сан-Марко
  5. Гранд-канал
  6. Мост Вздохов
  7. Рынок Риальто
  8. Площадь Сан-Марко
  9. Собор Святого Марка
  10. Палаццо Контарини дель Боволо
Сколько стоит экскурсия по Венеции в августе 2025
Сейчас в Венеции в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 98 до 129 со скидкой до 25%.
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