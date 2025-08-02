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1 чел. По популярности Пешая 4 часа Мини-группа до 8 чел. Венеция: экскурсия по рынку Риальто, кулинарный мастер-класс и обед Начало: Campo Bella Vienna, 213, 30125 Venezia VE, Italy «Важная информация: По воскресеньям и итальянским праздникам рынок закрыт» Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. €129 за человека Пешая 2 часа 25% Индивидуальная до 4 чел. Лучший выбор Венецианская Биеннале 2025 с экспертом Погрузитесь в мир искусства и архитектуры на Венецианской Биеннале 2025. Эксклюзивный доступ к закрытым локациям с экспертом арт-рынка Начало: На Campo della Carità €120 €160 за всё до 4 чел. Пешая 4 часа Групповая Обеденная экскурсия: еда и вино на рынке Риальто Познакомьтесь с венецианской кухней и культурой на экскурсии по рынку Риальто. Попробуйте чиккетти, насладитесь винами и узнайте истории о знаменитых местах Начало: Campo S. Giacomo di Rialto, 30100 Venezia VE, Ital... «Встретьтесь с гидом у моста Риальто и прогуляйтесь по рынку Риальто, переполненному рыбой, фруктами и овощами» Расписание: См. календарь €98 за человека Другие экскурсии Венеции

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Шопинг»

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