Вечерняя гастро-прогулка по Венеции — это более 15 дегустаций и великолепные виды на закат.
Вы попробуете местные закуски, пасту, свежую выпечку и узнаете, как венецианцы ужинают по-настоящему. В пути — знаковые места города: мост Риальто, старейшая церковь и улочки, полные историй. Гид расскажет о гастрономии, культуре и тайнах города. Это идеальный способ почувствовать вкус вечерней Венеции.
Описание экскурсииЗнакомство с кухней и атмосферой Венеции Отправляйтесь к месту встречи и погрузитесь в венецианскую гастрономическую культуру. Вместе с гидом и небольшой группой вы посетите самые вкусные заведения города и почувствуете его живую атмосферу. Посетите независимые бары и рестораны, где попробуете традиционные и современные венецианские блюда. Узнайте больше о чикетти, вине и повседневной жизни, попробовав более 15 различных позиций из сезонного меню с акцентом на местные ингредиенты. Гастрономия, история и знаковые места Во время тура вы откроете для себя венецианскую культуру через кухню, историю и архитектуру. Попробуйте треску в сливочном соусе, свежую пасту, выпечку, местный кофе и блюда из рыбы, а по пути увидите мост Риальто, исторический банк и старейшую церковь Венеции. Важная информация:
- Тур проводится в любую погоду.
- Если вы выберете язык, отличный от английского, и ваша группа меньше 5 человек, к вам присоединится англоговорящая группа под руководством многоязычного гида. Кроме того, вы можете заказать у нас индивидуальную экскурсию (см. описание ниже).
- За индивидуальную экскурсию на итальянском, французском, немецком или испанском языке для групп менее 5 человек взимается дополнительная плата. Пожалуйста, сообщите нам заранее, если вы хотите заказать индивидуальную экскурсию.
- Обратите внимание, что в праздничные дни все услуги и общение будут осуществляться на английском языке.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мост Риальто
- Исторический банк
- Старейшая церковь Венеции
Что включено
- 14+ дегустаций в 7 барах/ресторанах
- 6 региональных вин/алкогольных напитков
- Приятный обед в известном местном ресторане
- Местный эксперт-гид
- Все продукты питания и напитки, перечисленные выше
- Альтернативные напитки
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
- Чаевые (по желанию)
Место начала и завершения?
Campo S. Giacomo di Rialto, 30125 Venezia VE, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктор
22 авг 2025
Наш гастрономический тур вместе с Алисой был потрясающим! Это идеальный способ начать знакомство с Венецией, открыть несколько разных мест и попробовать местную кухню. Определённо рекомендую!
А
Алексей
26 апр 2025
Наш гид Алиса была превосходна — очень знающая, забавная и внимательная. Экскурсия была интересной и стоила своих денег. Рекомендую всем попробовать.
Е
Екатерина
10 апр 2024
Хотя тур немного дороговат, он того стоит. Пешие переходы минимальны с частыми остановками — самый длинный переход у нас был около 5 минут. Еды хватает на любой аппетит, отличные вина,
