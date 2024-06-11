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В лабиринте венецианских улочек по сей день можно отыскать мастерские, где на оборудовании 17-18 веков создают восхитительные ткани. Они доступны для прикосновения, а процесс их производства — для наблюдения.



Мы заглянем в особняк, где вы увидите, как создаются ткани, в которых некогда щеголяла венецианская знать. Узнаете, что шьют из них сегодня и приобретёте понравившиеся образцы.