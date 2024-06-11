В лабиринте венецианских улочек по сей день можно отыскать мастерские, где на оборудовании 17-18 веков создают восхитительные ткани. Они доступны для прикосновения, а процесс их производства — для наблюдения.
Мы заглянем в особняк, где вы увидите, как создаются ткани, в которых некогда щеголяла венецианская знать. Узнаете, что шьют из них сегодня и приобретёте понравившиеся образцы.
Мы заглянем в особняк, где вы увидите, как создаются ткани, в которых некогда щеголяла венецианская знать. Узнаете, что шьют из них сегодня и приобретёте понравившиеся образцы.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы прогуляетесь по тихим улочкам Венеции и посетите старинный особняк, где окунётесь в богатую историю венецианского производства тканей.
- Осмотрите доступные к посещению залы и понаблюдаете за традиционным ткачеством на оборудовании 17-18 веков.
- Услышите историю венецианского костюма, в том числе карнавального. Узнаете, какие использовались цвета и декоративные элементы при его создании. Поймёте, почему венецианцы зачастую были впереди европейских мод.
- Сможете стать обладателем уникального сувенира – изысканных тканей, созданных руками венецианских мастеров. Шедевры, пошитые из них, украшают собой дворцы, театры и особняки.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стоимость входят услуги гида и посещение особняка.
- Дополнительно оплачивается спонсорский взнос на производство — 60 евро на группу.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 3478 туристов
Я культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 г. С 2016 с коллегами ежедневно проводили групповые экскурсии для крупной туристической сети, но отказались от такого бездушного подхода в 2022,Задать вопрос
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