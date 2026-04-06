В Венеции есть профессии, которые не просто работа, а часть самой ткани города — его воды, истории и ритма жизни.
Их можно назвать по-настоящему венецианскими, потому что они либо уникальны, либо здесь приобретают особый смысл.
Я хочу сопроводить вас по Венеции, которую вы сможете ощутить через аромат, вкус, традицию и мастерство.
Их можно назвать по-настоящему венецианскими, потому что они либо уникальны, либо здесь приобретают особый смысл.
Я хочу сопроводить вас по Венеции, которую вы сможете ощутить через аромат, вкус, традицию и мастерство.
Описание экскурсии
Мы будем идти не спеша, заглядывать в двери, разговаривать с мастерами и собирать Венецию по деталям. Некоторые мастерские осмотрим снаружи, некоторые посетим (будет зависеть от дня недели и часов работы).
Ремёсла и мастерские
- Ткацкое производство. Здесь до сих пор используются старинные ткацкие станки 18 века, которые принадлежали школе шёлка Венецианской республики. Бархат soprarizzo изготавливают вручную, ворс подрезают на разной высоте, добиваясь эффекта объёма и глубины
- Гондольеры. Поговорим с гондольерами о единственной в мире профессии с многовековой школой и о производстве гондол
- Мастерская терраццо. Заглянем туда, где делают традиционное венецианское напольное покрытие
- Реставрация деревянной мебели. Понаблюдаем, как мастера возвращают жизнь старинной венецианской мебели
- Стеклодувы Мурано. В 1204 году секрет стеклоделия Византийской империи был вывезен из Константинополя. Эту дату можно считать отправной точкой в истории венецианского стекла
- Старейшая мастерская по производству масок и скульптуры из папье маше
- Историческая типография. Посетим семейную типографию со станками прошлых веков и коллекционными наборными шрифтами. Вы откроете для себя, что Венеция в эпоху Возрождения была одним из центров книгопечатания
- Рыбаки и кружевницы. Узнаем об острове Бурано, рыбаках и их женах кружевницах
Вкусы и традиции
- Бакаро. Заглянем в бар, где до сих пор можно выпить бокал вина за € 1,5. Владелец расскажет рецепты закуски чикетти
- Бакалейная лавка. Хозяин сделает панини за € 3,5
- Ресторан. Если повезёт, познакомлю с владельцем ресторана, где ужинали певица Мария Каллас, Марк Шагал, художник Михаил Шемякин и Элтон Джон
- Рыбный рынок Риальто
- А еще дам адрес места, где обеды готовит мама большой семьи. С 12:30 до 14:00 здесь накрывают стол: первое, второе, вода или вино, кофе — всё за € 15. Студент и завсегдатай мишленовских заведений уходят одинаково довольными
Архитектура, искусство и история
- Венецианские дворцы-музеи. Зайдём не как туристы, а как гости — выпить кофе и вдохновиться мощью венецианской архитектуры
- Современное искусство в бывших складах. Посмотрим, как складские помещения превратились в галереи
- Антикварные лавки. Обязательно заглянем в несколько — здесь каждая вещь с характером, а у продавцов всегда есть история
Организационные детали
- Посещение выставок во дворцах-музеях, кофе, вино, чикетти оплачиваются дополнительно по желанию
- Некоторые мастерские мы исследуем снаружи, не входим
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея естественной истории Джанкарло Лигабуэ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 124 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Изначально я прошла большой путь в бизнесе. Была директором брендов TISSOT, PACO RABANNE, BOURJOIS в России, исполнительным директором ЦУМ (Курск), преподавала в Финансовом университете в Москве. Тесно
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Все прошло отлично, Ольга показала много интересных мест и рассказала много интересных деталей о городе которые помогли лучше узнать Венецию.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии на «Секреты венецианских мастерских»
Индивидуальная
до 5 чел.
Венецианские маски: история и мастер-класс
Открыть секреты главного символа Венеции и раскрасить традиционную маску под руководством художника
Начало: У мастерской
Завтра в 09:30
27 июл в 09:30
от €80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Погрузитесь в мир венецианской культуры с экскурсией по трём уникальным островам. Откройте для себя мастерство, традиции и неповторимый колорит
27 июл в 08:00
28 июл в 08:00
от €267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Галерея Академии: шедевры венецианских художников
Погрузитесь в мир венецианской живописи, открывая шедевры Тициана, Веронезе и других мастеров в компании опытного гида
Начало: Напротив музея
27 июл в 10:00
28 июл в 10:30
от €174 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Арт-прогулка по скрытым шедеврам Венецианской республики
Пройти необычным маршрутом и узнать, как венецианские мастера оживляли камень
Начало: В районе вокзала Санта Лучия
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 15:00
27 июл в 11:00
€55 за человека
от €170 за экскурсию