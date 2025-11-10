Индивидуальная экскурсия по Венеции предлагает уникальную возможность увидеть город как настоящий венецианец. Прогулка по району Кастелло, знакомство с мастерскими ремесленников, посещение старинных церквей и увлекательные истории о Венеции - всё это часть программы. Участники узнают о тайнах города, его архитектуре и культурных традициях. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления и поможет увезти частичку Венеции в своём сердце

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Прогулка от моста Риальто по самому большому и населённому району Венеции — Кастелло, где вы понаблюдаете за повседневной жизнью венецианцев.

Знакомство с самобытными мастерскими ремесленников, сохранившими местные традиции.

Посещение старинных церквей с произведениями Беллини и знакомство с архитектурным гением Палладио.

Увлекательные истории о львах, масках и тайнах, которыми полна Венеция, — от знаков на фасадах до легенд с ангелами.

Вид на Арсенал — сердце когда-то могущественного венецианского флота и прямая связь с историей Европы.

Рекомендации от гида, где вкусно поесть, что купить в подарок и как найти настоящую «made in Venice» вещь.

По желанию — прогулка на гондоле по живописным каналам.

Во время экскурсии вы узнаете:

Почему в Венеции так мало памятников

Где по легенде остановился на ночлег будущий покровитель Венеции — Святой Марк

Что общего между кирпичными стенами с зубцами «ласточкин хвост» и московским Кремлём

В чём разница между гондолой и сандало

А также:

Научитесь ориентироваться в городе как коренной венецианец

Пересчитаете все встречающиеся на пути мосты и познакомитесь с историей самых необычных из них

Послушаете о красочных венецианских праздниках и Венецианском карнавале

Организационные детали