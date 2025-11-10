Мои заказы

Увезти Венецию в своём сердце

Откройте для себя Венецию глазами местного жителя: старинные церкви, легенды и мастерские ремесленников ждут вас на этой уникальной экскурсии
Индивидуальная экскурсия по Венеции предлагает уникальную возможность увидеть город как настоящий венецианец.

Прогулка по району Кастелло, знакомство с мастерскими ремесленников, посещение старинных церквей и увлекательные истории о Венеции - всё это часть программы. Участники узнают о тайнах города, его архитектуре и культурных традициях. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления и поможет увезти частичку Венеции в своём сердце

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные исторические церкви
  • 🎭 Легенды и тайны Венеции
  • 🛶 Прогулка на гондоле
  • 🏛 Знакомство с местными ремесленниками
  • 🌉 Прогулка по мостам и каналам
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Мост Риальто
  • Арсенал
  • Церкви с произведениями Беллини

Описание экскурсии

Прогулка от моста Риальто по самому большому и населённому району Венеции — Кастелло, где вы понаблюдаете за повседневной жизнью венецианцев.

Знакомство с самобытными мастерскими ремесленников, сохранившими местные традиции.

Посещение старинных церквей с произведениями Беллини и знакомство с архитектурным гением Палладио.

Увлекательные истории о львах, масках и тайнах, которыми полна Венеция, — от знаков на фасадах до легенд с ангелами.

Вид на Арсенал — сердце когда-то могущественного венецианского флота и прямая связь с историей Европы.

Рекомендации от гида, где вкусно поесть, что купить в подарок и как найти настоящую «made in Venice» вещь.

По желанию — прогулка на гондоле по живописным каналам.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • Почему в Венеции так мало памятников
  • Где по легенде остановился на ночлег будущий покровитель Венеции — Святой Марк
  • Что общего между кирпичными стенами с зубцами «ласточкин хвост» и московским Кремлём
  • В чём разница между гондолой и сандало

А также:

  • Научитесь ориентироваться в городе как коренной венецианец
  • Пересчитаете все встречающиеся на пути мосты и познакомитесь с историей самых необычных из них
  • Послушаете о красочных венецианских праздниках и Венецианском карнавале

Организационные детали

  • Программа 12+
  • Если захотите, можно включить в программу прогулку на гондоле — €90 за 30 минут

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Венеции
Хотите увидеть настоящую Венецию? Я, Анна, москвичка по происхождению, но венецианка в душе, приглашаю вас в увлекательное путешествие по этому волшебному городу! По образованию я актриса театра и кино, и
читать дальше

работала в Московском театре Центр Режиссуры и Драматургии. Однако страсть к искусству привела меня в престижный венецианский университет Ca’ Foscari, где я изучала историю искусств. Меня отличает творческая подача материала, интеллигентная и профессиональная. ⠀ Мне повезло стать частью большой семьи потомственных венецианцев и жить в самом сердце города, в нескольких минутах ходьбы от площади Святого Марка. ⠀ Моя работа гидом началась в 2014 году на самом «носочке» итальянского сапога» в Калабрии, но именно Венеция стала моим настоящим домом. ⠀ После экскурсии со мной вы увезете Венецию в своем сердце и захотите вернуться снова ❤️

