Индивидуальная экскурсия по Венеции предлагает уникальную возможность увидеть город как настоящий венецианец.
Прогулка по району Кастелло, знакомство с мастерскими ремесленников, посещение старинных церквей и увлекательные истории о Венеции - всё это часть программы. Участники узнают о тайнах города, его архитектуре и культурных традициях. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления и поможет увезти частичку Венеции в своём сердце
Прогулка по району Кастелло, знакомство с мастерскими ремесленников, посещение старинных церквей и увлекательные истории о Венеции - всё это часть программы. Участники узнают о тайнах города, его архитектуре и культурных традициях. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления и поможет увезти частичку Венеции в своём сердце
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные исторические церкви
- 🎭 Легенды и тайны Венеции
- 🛶 Прогулка на гондоле
- 🏛 Знакомство с местными ремесленниками
- 🌉 Прогулка по мостам и каналам
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Мост Риальто
- Арсенал
- Церкви с произведениями Беллини
Описание экскурсии
Прогулка от моста Риальто по самому большому и населённому району Венеции — Кастелло, где вы понаблюдаете за повседневной жизнью венецианцев.
Знакомство с самобытными мастерскими ремесленников, сохранившими местные традиции.
Посещение старинных церквей с произведениями Беллини и знакомство с архитектурным гением Палладио.
Увлекательные истории о львах, масках и тайнах, которыми полна Венеция, — от знаков на фасадах до легенд с ангелами.
Вид на Арсенал — сердце когда-то могущественного венецианского флота и прямая связь с историей Европы.
Рекомендации от гида, где вкусно поесть, что купить в подарок и как найти настоящую «made in Venice» вещь.
По желанию — прогулка на гондоле по живописным каналам.
Во время экскурсии вы узнаете:
- Почему в Венеции так мало памятников
- Где по легенде остановился на ночлег будущий покровитель Венеции — Святой Марк
- Что общего между кирпичными стенами с зубцами «ласточкин хвост» и московским Кремлём
- В чём разница между гондолой и сандало
А также:
- Научитесь ориентироваться в городе как коренной венецианец
- Пересчитаете все встречающиеся на пути мосты и познакомитесь с историей самых необычных из них
- Послушаете о красочных венецианских праздниках и Венецианском карнавале
Организационные детали
- Программа 12+
- Если захотите, можно включить в программу прогулку на гондоле — €90 за 30 минут
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Венеции
Хотите увидеть настоящую Венецию? Я, Анна, москвичка по происхождению, но венецианка в душе, приглашаю вас в увлекательное путешествие по этому волшебному городу! По образованию я актриса театра и кино, иЗадать вопрос
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии из Венеции
-
15%
Мини-группа
до 4 чел.
Тайны и легенды Венеции
Прогулка по Венеции откроет вам её скрытые уголки: мосты, дворцы и старинные кварталы. Узнайте, как город на сваях пленяет сердца
Начало: На улице Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Расписание: ежедневно в 08:30, 11:00, 15:00, 17:30 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
€47
€55 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция Бродского
Увидеть город, по которому поэт так скучал вдали, и понять, что заставляло его возвращаться
Начало: У галереи Accademia
24 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
€168
€210 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Венеция и острова венецианской лагуны
Увидели город таким, что захотелось стать местным жителем
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
€228
€240 за всё до 8 чел.