Верона славится своими винами 🍷 и ежегодно принимает у себя крупнейшую международную выставку вин Vinitaly.
Предлагаем вам ознакомиться с веронскими гастрономическими традициями и
распить в местной энотеке Синьора Франческо знаменитое веронское вино Amarone.
Поклонником Амароне «сухого, красного, добродушного как дом брата» был сам Эрнст Хемингуэй.
Дегустация трех вин сопровождается местным сыром. К десертному вину будет предложен рассыпчатый пирог «Сбризолона».
Дегустация является частью ознакомительной экскурсии 🧭 по городу и проходит по следующему маршруту:
Древнеримский амфитеатр, замок 🏰 Кастельвеккъо, арка Гавиев, римские ворота, Площадь Трав, Площадь Данте, дом Джульетты с балконом, дом Ромео, мавзолей Скалиджеров, церковь ⛪ Святой Анастасии, набережная реки Адидже, римский мост, Римский театр.
Что входит
услуги гида
Что не входит
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.