Верона славится своими винами 🍷 и ежегодно принимает у себя крупнейшую международную выставку вин Vinitaly.

Предлагаем вам ознакомиться с веронскими гастрономическими традициями и

распить в местной энотеке Синьора Франческо знаменитое веронское вино Amarone.

Поклонником Амароне «сухого, красного, добродушного как дом брата» был сам Эрнст Хемингуэй.

Дегустация трех вин сопровождается местным сыром. К десертному вину будет предложен рассыпчатый пирог «Сбризолона».

Дегустация является частью ознакомительной экскурсии 🧭 по городу и проходит по следующему маршруту: