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Дегустация веронских вин + обзорная экскурсия по городу

5
2 отзыва
Светлана
Светлана – Гид из Вероны
Дегустация веронских вин + обзорная экскурсия по городу
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €160 за экскурсию

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Дегустация веронских вин + обзорная экскурсия по городу
Дегустация веронских вин + обзорная экскурсия по городу

Что вы увидите

  • Древнеримский амфитеатр
  • замок Кастельвеккъо
  • арка Гавиев
  • римские ворота
  • Площадь Трав
  • Площадь Данте
  • дом Джульетты с балконом
  • дом Ромео
  • мавзолей Скалиджеров
  • церковь Святой Анастасии
  • набережная реки Адидже
  • римский мост
  • Римский театр.
Верона славится своими винами 🍷 и ежегодно принимает у себя крупнейшую международную выставку вин Vinitaly.
Предлагаем вам ознакомиться с веронскими гастрономическими традициями и
распить в местной энотеке Синьора Франческо знаменитое веронское вино Amarone.
Поклонником Амароне «сухого, красного, добродушного как дом брата» был сам Эрнст Хемингуэй.
Дегустация трех вин сопровождается местным сыром. К десертному вину будет предложен рассыпчатый пирог «Сбризолона».

Дегустация является частью ознакомительной экскурсии 🧭 по городу и проходит по следующему маршруту:

  • Древнеримский амфитеатр, замок 🏰 Кастельвеккъо, арка Гавиев, римские ворота, Площадь Трав, Площадь Данте, дом Джульетты с балконом, дом Ромео, мавзолей Скалиджеров, церковь ⛪ Святой Анастасии, набережная реки Адидже, римский мост, Римский театр.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 по договоренности
    Дегустация веронских вин + обзорная экскурсия по городу
    Дегустация веронских вин + обзорная экскурсия по городу
    Дегустация веронских вин + обзорная экскурсия по городу

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Светлана
    Светлана
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