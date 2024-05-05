1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Вкус Италии: секреты Amarone и винные традиции Вероны
Вас ждет незабываемое путешествие по винным погребам Вероны, где каждый глоток раскрывает историю и традиции местных вин
Начало: ВЕРОНА. STATUA Vittorio Emanuele II
«Мы поговорим об органолептических свойствах Аmarone, научимся технике дегустации красных вин (анализ цвета, запаха, вкуса и др)»
Завтра в 11:00
12 июня в 09:00
€599 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Винный тур Soave: путешествие по виноградникам Вероны
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по виноградникам Soave, где вас ждут уникальные впечатления и незабываемые вкусы
«Мы побываем на дегустации и разберемся в органолептических свойствах вин Soave»
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€588 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Дегустация веронских вин с экскурсией по историческим местам Вероны
Погрузитесь в мир веронских вин и истории с эксклюзивной экскурсией. Вас ждет незабываемое путешествие по винным традициям и культурному наследию
Начало: По договоренности
«Дегустация трех вин сопровождается местным сыром»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вкусная и интересная Верона: гастрономическое и культурное путешествие
Погрузитесь в атмосферу средневековой Вероны, насладитесь изысканными винами и сырами, исследуя исторические уголки города
Начало: Piazza Erbe, у колонны со львом
«услуги гида, Туристы оплачивают самостоятельно: €20 с человека за дегустации и подьемник (оплачиваются отдельно и не включены в стоимость экскурсии) €10 дегустация детям до 18 лет детям до 10 лет бесплатно»
Расписание: смотрите свбодные даты
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Поездка с сомелье на аутентичную винодельню
Научиться понимать вино и раскрыть секреты Амароне
Начало: У здания Gran Guardia
«Дополнительно оплачивается дегустация — €40/чел»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
День гедониста в Вероне: вина, закуски и природа
Откройте для себя уникальные вкусы Вероны на экскурсии, где вас ждут дегустации вина, сыра и оливкового масла, а также посещение заповедника
Начало: В Арбиццано или по договорённости
«*Дегустации в этой программе заменяют полноценный обед»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вкусная и интересная Верона: от исторических памятников до гастрономии
Погрузитесь в атмосферу Вероны: от балкона Джульетты до захватывающих видов с холма Святого Петра
Начало: На центральной площади Piazza delle Erbe
«Дегустации пройдут в аутентичной гастрономической лавке»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вкусная Верона: погружение в мир итальянской кухни и вин
Познакомьтесь с кулинарными традициями Вероны, посетив 4 уникальных ресторана и овощную лавку в компании знающего гида
Начало: У ворот Портони-делла-Бра
«Эногастрономическая прогулка включает следующие дегустации:»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей5 мая 2024Потрясная экскурсия! Две винодельни с дегустацией и шикарным рассказом. Рекомендую!
- ЕЕкатерина4 декабря 2023Могу сказать только самые лучшие слова о посещении виноделен! Анна действительно специалист в мире вина, Италии и очень приятный человек
- ССветлана15 октября 2023С Анной у нас было 2 большие экскурсии, подробный отзыв опубликован на страничке путешествия "Озеро Гарда". Но повторюсь тут, что все прошло замечательно!
- ЭЭльвира4 мая 2023Это был не забываемый винный тур. Анна волшебница своего дела. Спасибо ей за ее чуткость, внимательность и профессионализм своего дела.
- ГГалина30 июля 2022Это была незабываемая поездка в прекрасный винный регион. Если Вы хотите проникнуть в тайны создания вин и, в частности волшебного
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Дегустационные туры»
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