Откройте для себя уникальные вкусы Вероны на экскурсии, где вас ждут дегустации вина, сыра и оливкового масла, а также посещение заповедника

Начало: В Арбиццано или по договорённости

«*Дегустации в этой программе заменяют полноценный обед»