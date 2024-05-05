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Есть люди которым,от Бога дано быть экскурсоводом и работать с людьми. Ее хочется слушать и время надо, чтоб остановилось. Но увы, время пролетело очень быстро и кажется мы что -то не спросили, что -то забыли. Но мы точно знаем,мы вернёмся и встретимся! До новых встреч!!! Дорогие путешественники, если вы планируете поехать в Верону, то Вам обязательно надо взять Анну! Не пожалеете точно!