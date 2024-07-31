7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Есть вещи, которые трудно передать словами, именно для этого существует дегустация в винных погребах, где все, что не умещается в 1000 слов, становится понятным с одного глотка.Приглашаю вас постичь загадочную

душу Италии и проникнуться настоящей любовью к марочным веронским винам, посетив винные погреба, надежно спрятанные среди виноградников элегантной Вальполичеллы. Вы попробуете себя в роли сомелье, прогуляетесь по живописным окрестностям, попробуете местные вина и познакомитесь с их производством, любуясь видами старинных вилл и пейзажами Валполичеллы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Я приглашаю вас отправиться в эногастрономическое путешествие в сопровождении официального русскоговорящего гида Вероны и дипломированного сомелье AIS. Мы выедем из Вероны на машине и отправимся по винному региону Венето. Мы разберемся в вопросах местного виноделия, осмотрим виноградники Валполичеллы.

Мы посетим виллу, утопающую в море виноградников – здесь и зародилось вино Амароне. Мы спустимся в погреб элитных вин, где можно дегустировать Аmarone и знаменитые красные вина зоны Валполичелла. Мы поговорим об органолептических свойствах Аmarone, научимся технике дегустации красных вин (анализ цвета, запаха, вкуса и др).

Мы заедем на обед в местной тратории, которая награждена званием лучшего места в мире для поедания пасты! При желании перед обедом можно поучаствовать в мини уроке по приготовлению макаронных изделий.;)

Путешествие в Валполичеллу – это увлекательный экскурс в мир итальянских вин, который придется по вкусу настоящим гурманам.

Обед оплачивается дополнительно – около 35 евро/чел.