7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я приглашаю вас отправиться в эногастрономическое путешествие в сопровождении официального русскоговорящего гида Вероны и дипломированного сомелье AIS. Мы выедем из Вероны на машине и отправимся по винному региону Венето. Мы разберемся в вопросах местного виноделия, осмотрим виноградники Валполичеллы.
Мы посетим виллу, утопающую в море виноградников – здесь и зародилось вино Амароне. Мы спустимся в погреб элитных вин, где можно дегустировать Аmarone и знаменитые красные вина зоны Валполичелла. Мы поговорим об органолептических свойствах Аmarone, научимся технике дегустации красных вин (анализ цвета, запаха, вкуса и др).
Мы заедем на обед в местной тратории, которая награждена званием лучшего места в мире для поедания пасты! При желании перед обедом можно поучаствовать в мини уроке по приготовлению макаронных изделий. ;)
Путешествие в Валполичеллу – это увлекательный экскурс в мир итальянских вин, который придется по вкусу настоящим гурманам.
Обед не входит в стоимость винного тура. Стоимость обеда около 35 евро/чел.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Официальный гид по Вероне и региону Венето. Эксперт по винам. Дипломированный сомелье, выпускница Университета Тренто, Италия. Окончила обучающие программы по винам в терруаре Бургундии, США и Австралии.
Активный участник семинаров и конференций, посвященных вопросам виноделия и туризма. Автор многочисленных публикаций об эногастрономическом туризме. Организатор винных туров и учебных программ по винным регионам Северной Италии.
Вы можете заказать уникальные экскурсии в 4 направлениях: Верона, Озеро Гарда и Виллы Венето, Винные туры, а также ШОПИНГ и ГУРМЭ. По заказу могу разработать индивидуальный тур и персонализированную программу.
23 февраля с мужем и сыном побывали в этом замечательном гастрономическом путешествии, нам очень сильно понравилось! Начали вовремя, рассказы интересные, к тому же гид смог передать словами изысканный вкус вина созданного с любовью виноделов и увлечь интерьерами разных эпох, вкусы,винные погреба и прочие увлекательные детали. Отдельное спасибо за наглядный показ виноделен и внимание к мелочам. Впервые побывали на итальянской винодельне и испробовали неописуемой вкусноты пасту,свежеприготовленную. Узнали много нового о жизни и бытие виноделов. Благодарим за увлекательное путешествие !
Оксана
20 февраля 2020
Хочу выразить огромную благодарность Анне за наше увлекательное путешествие!!! Мы в полном восторге от дегустации, великолепных вин, природы этих мест, но , в особенности от самой Анны.... хотелось слушать и впитывать всю информацию , которую давала Аня!!!! Спасибо за великолепные новые впечатления!!! Grazie mille!!!
Наталья
13 августа 2019
Интереснейшая экскурсия, отличный гид, удивительное место - долина Valpolicella!!!!! Нам с мужем очень хотелось посетить именно небольшие винодельны, где можно не только продегустировать вино, но и пообщаться с хозяином винодельны. И мы получили колоссальное удовольствие. Ведь вино - это жизнь этих людей, их вкусы, а значит их восприятие мира. Конечно же, Анна нам открыла правила дегустации, раскрыла тонкости создания вина, создала при дегустации атмосферу дружеского общения. Время пролетело незаметно. ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ!!! РЕКОМЕНДУЕМ.
Андрей
5 августа 2018
Я редко пишу отзывы, но Анна не оставила нас равнодушными. Превосходная экскурсия, прекрасно структурированная информация, великолепные вина, чудесная еда. Словом всё было на самом высоком уровне профессионализма. Поверьте, эта экскурсия стоит каждого потраченного цента.
Вадим
4 августа 2018
Очень интересно, познавательно и просто ВКУСНО!!! Организация на высшем уровне!
Константин
23 июля 2016
Замечательно провели время - спасибо Анне!
Юлия
22 марта 2016
Посетили экскурсию "Секреты Амароне" и хочется поделиться приятными впечатлениями.Как всегда пунктуальна и с улыбкой на губах встречает нас Анна...Небольшая прогулка до виноградника у виллы Москони Бертани и вот мы уже познаём чудесный букет благороднейшего Амароне.Солнечная погода,пение птиц,радостное настроение... А на губах вкус сладкой клубники,волнующей ванили, пряной корицы,свежести яблока и горького шоколада...Посещение погреба Zyme и мастер-класса по приготовлению домашней пасты никого не оставит равнодушным...Так что отличное времяпровождение вам гарантированно.Но не хочется раскрывать все секреты экскурсии...пусть это будет приятным сюрпризом для ценителей благороднейшего напитка!Как говорится,Истина-в Вине!!!
Изучить достопримечательности и взглянуть на город глазами итальянцев на нескучной обзорной прогулке
Первое знакомство навсегда остается в памяти, поэтому должно быть идеальным. Гид, который любит свой город, принимает активное участие в его развитии и культурной жизни, никогда не допустит разочарования со стороны гостей. Именно с этой мыслью я разработала программу экскурсии «Верона от А до Я».
Обзорная экскурсия и эногастрономическое путешествие с прогулкой на катере
Вдали от шума и суеты, у подножия Альп, располагается самое большое озеро в Италии известное всему миру как Гарда. Здесь вас ждут потрясающей красоты природа, прогулка на катере и знакомство с местной гастрономией. Экскурсия "Lа Dolce Vita" или «Сладкая жизнь» — это настоящий отдых по-итальянски!
Мифы и тайны самой знаменитой истории любви на прогулке по достопримечательностям Вероны
Экскурсия по следам Ромео и Джульетты — это изюминка в серии авторских программ Анны Алексеевой, гида, публициста, автора статей о северной Италии.
Представьте себя Шекспиром, который решил увековечить героев своей бессмертной пьесы именно в Вероне.