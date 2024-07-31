7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я приглашаю вас отправиться в эногастрономическое путешествие в сопровождении официального русскоговорящего гида Вероны и дипломированного сомелье AIS. Мы выедем из Вероны на машине и отправимся по винному региону Венето. Мы разберемся в вопросах местного виноделия, осмотрим виноградники Валполичеллы.
Мы посетим виллу, утопающую в море виноградников – здесь и зародилось вино Амароне. Мы спустимся в погреб элитных вин, где можно дегустировать Аmarone и знаменитые красные вина зоны Валполичелла. Мы поговорим об органолептических свойствах Аmarone, научимся технике дегустации красных вин (анализ цвета, запаха, вкуса и др).
Мы заедем на обед в местной тратории, которая награждена званием лучшего места в мире для поедания пасты! При желании перед обедом можно поучаствовать в мини уроке по приготовлению макаронных изделий.;)
Путешествие в Валполичеллу – это увлекательный экскурс в мир итальянских вин, который придется по вкусу настоящим гурманам.
Обед оплачивается дополнительно – около 35 евро/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ВЕРОНА. STATUA Vittorio Emanuele II
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Вероне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2779 туристов
Официальный гид по Вероне и Гарде. Пока другие цитируют Википедию, я анализирую историю. Мои гости — успешные люди, ценящие авторский взгляд и бережное отношение к своему времени.
Я почётный член Ассоциации читать дальшеуменьшить
Церемониймейстеров (ANCEP), консультант рестораторов. По образованию — педагог и экономист, член литературного общества Вероны. Также я сомелье (AIS), эксперт по винам Бургундии и Италии: обучалась в Австралии и США, организую винные туры и мастер-классы. Замужем за итальянцем, мама двоих счастливых детей.
Мои детские квесты — единственные в Вероне, где дети не ноют, а просят добавки. Я знаю, как увлечь ребёнка историей, чтобы родители в это время могли выдохнуть и насладиться моментом.
Мой формат — это качество, а не количество часов. Мои блиц-туры (45–60 мин) — это академический час драйва и глубокой пользы. Идеально для тех, кто проездом.
Хотите увидеть город глазами эксперта? Нам по пути!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Игорь
Посетили 2 небольших винодельни и мастер-класс по приготовлению пасты. Дегустации сопровождались рассказами хозяев о нюансах производства вина. Были лёгкие закуски, особенно понравилась домашняя колбаса - очень вкусная. Попробовали пасту с читать дальшеуменьшить
грибами, трюфелем и зайцем, которую приготовила 75-летняя владелица - бесподобно! Анна - кладезь знаний о вине, виноделии, гастрономии и истории как региона Венето так и всей Италии. Имеет свой неповторимый стиль изложения и может интересно подать материал так, что даже подростку 15 лет было очень интересно). Спасибо Анне за прекрасно проведённое время!
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Алексей
Незабываемое путешествие с Анной! Максимально насыщенный день. Полностью погружаешься в историю виноделия. Дегустация на винодельнях дополняется познавательными историями и материалом. То, чего не хватает при посещении винодельни самостоятельно.
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Юлия
Посетили экскурсию "Секреты Амароне" и хочется поделиться приятными впечатлениями. Как всегда пунктуальна и с улыбкой на губах встречает нас Анна… Небольшая прогулка до виноградника у виллы Москони Бертани и вот читать дальшеуменьшить
мы уже познаём чудесный букет благороднейшего Амароне. Солнечная погода,пение птиц,радостное настроение… А на губах вкус сладкой клубники,волнующей ванили, пряной корицы,свежести яблока и горького шоколада… Посещение погреба Zyme и мастер-класса по приготовлению домашней пасты никого не оставит равнодушным… Так что отличное времяпровождение вам гарантированно. Но не хочется раскрывать все секреты экскурсии… пусть это будет приятным сюрпризом для ценителей благороднейшего напитка! Как говорится,Истина-в Вине!!!
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Наталья
23 февраля с мужем и сыном побывали в этом замечательном гастрономическом путешествии, нам очень сильно понравилось! Начали вовремя, рассказы интересные, к тому же гид смог передать словами изысканный вкус вина читать дальшеуменьшить
созданного с любовью виноделов и увлечь интерьерами разных эпох, вкусы,винные погреба и прочие увлекательные детали. Отдельное спасибо за наглядный показ виноделен и внимание к мелочам. Впервые побывали на итальянской винодельне и испробовали неописуемой вкусноты пасту,свежеприготовленную. Узнали много нового о жизни и бытие виноделов. Благодарим за увлекательное путешествие!
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Наталья
Интереснейшая экскурсия, отличный гид, удивительное место - долина Valpolicella!!!!! Нам с мужем очень хотелось посетить именно небольшие винодельны, где можно не только продегустировать вино, но и пообщаться с хозяином винодельны. читать дальшеуменьшить
И мы получили колоссальное удовольствие. Ведь вино - это жизнь этих людей, их вкусы, а значит их восприятие мира. Конечно же, Анна нам открыла правила дегустации, раскрыла тонкости создания вина, создала при дегустации атмосферу дружеского общения. Время пролетело незаметно. ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ!!! РЕКОМЕНДУЕМ.
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Г
Галина
Это была незабываемая поездка в прекрасный винный регион. Если Вы хотите проникнуть в тайны создания вин и, в частности волшебного Амароне, выбирайте эту поездку с Анной. Замечательный расказчик, влюбленный в этот регион, откроет все секреты жизни региона Вальполичелло! Вернёмся снова для поездки а Соаве и озеро Гарда.
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