7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Есть вещи, которые трудно передать словами, именно для этого существует дегустация в винных погребах, где все, что не умещается в 1000 слов, становится понятным с одного глотка. Приглашаю вас постичь загадочную душу Италии и проникнуться настоящей любовью к марочным веронским винам, посетив винные погреба, надежно спрятанные среди виноградников элегантной Вальполичеллы. Вы попробуете себя в роли сомелье, прогуляетесь по живописным окрестностям, попробуете местные вина и познакомитесь с их производством, любуясь видами старинных вилл и пейзажами Валполичеллы.

Это индивидуальная экскурсияВы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей

Что вас ожидает

Я приглашаю вас отправиться в эногастрономическое путешествие в сопровождении официального русскоговорящего гида Вероны и дипломированного сомелье AIS. Мы выедем из Вероны на машине и отправимся по винному региону Венето. Мы разберемся в вопросах местного виноделия, осмотрим виноградники Валполичеллы.

Мы посетим виллу, утопающую в море виноградников – здесь и зародилось вино Амароне. Мы спустимся в погреб элитных вин, где можно дегустировать Аmarone и знаменитые красные вина зоны Валполичелла. Мы поговорим об органолептических свойствах Аmarone, научимся технике дегустации красных вин (анализ цвета, запаха, вкуса и др).

Мы заедем на обед в местной тратории, которая награждена званием лучшего места в мире для поедания пасты! При желании перед обедом можно поучаствовать в мини уроке по приготовлению макаронных изделий. ;)

Путешествие в Валполичеллу – это увлекательный экскурс в мир итальянских вин, который придется по вкусу настоящим гурманам.

Обед не входит в стоимость винного тура. Стоимость обеда около 35 евро/чел.