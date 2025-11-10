Мои заказы

Древнеримское и средневековое прошлое Вероны

Путешествие в прошлое Вероны через древние арены и средневековые замки. Откройте для себя историю города, которую редко увидишь в путеводителях
Экскурсия предлагает уникальную возможность окунуться в историю Вероны, исследуя её древнеримские и средневековые памятники.

Посетители увидят базилику Сан-Дзено-Маджоре, где хранится шедевр Андреа Мантеньи, и замок Кастельвеккьо с мостом Скалигеров. Арка Гави и площадь Бра с её древними аренами расскажут о жизни города в разные эпохи. Экскурсия завершается у ворот Портони-делла-Бра, открывающих путь в исторический центр

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальные исторические памятники
  • 🏰 Средневековые замки и мосты
  • 🎨 Искусство эпохи Возрождения
  • ⛪ Величественные базилики
  • 🌉 Прогулка по древним аркам
Древнеримское и средневековое прошлое Вероны© Дарья
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 12:00, 13:00

Что можно увидеть

  • Базилика Сан-Дзено-Маджоре
  • Замок Кастельвеккьо
  • Мост Скалигеров
  • Арка Гави
  • Площадь Бра
  • Арена ди Верона
  • Ворота Портони-делла-Бра

Описание экскурсии

Базилика Сан-Дзено-Маджоре — одна из лучших романских церквей Италии. Мы расскажем о покровителе Вероны и покажем произведение искусства эпохи Возрождения — алтарный образ «Маэста» работы Андреа Мантеньи.

Замок Кастельвеккьо и мост Скалигеров — прекрасный образец городской фортификации 14 века. Во дворе замка вы услышите историю его создания и разберётесь, какую роль он сыграл в судьбе семьи делла Скала.

Арка Гави — предположительно творение ученика знаменитого архитектора Витрувия.

Площадь Бра — самая просторная в Вероне. В прошлом здесь располагались Бычий форум и гладиаторская арена.

Арена ди Верона, которой почти 2000 лет. В этом амфитеатре из розового камня проходили гладиаторские сражения и бои с крупными животными.

Ворота Портони-делла-Бра, которые открывают путь в Верону. За ними — сад с фонтаном, памятник королю Виктору Эммануилу II, дворцы веронской знати и многое другое.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в базилику Сан-Дзено-Маджоре — €4 за чел.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€65
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Сан-Дзено
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваша команда гидов в Вероне
Провели экскурсии для 2242 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!
Входит в следующие категории Вероны

