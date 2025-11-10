Экскурсия предлагает уникальную возможность окунуться в историю Вероны, исследуя её древнеримские и средневековые памятники. Посетители увидят базилику Сан-Дзено-Маджоре, где хранится шедевр Андреа Мантеньи, и замок Кастельвеккьо с мостом Скалигеров. Арка Гави и площадь Бра с её древними аренами расскажут о жизни города в разные эпохи. Экскурсия завершается у ворот Портони-делла-Бра, открывающих путь в исторический центр

Время начала: 12:00, 13:00

Описание экскурсии

Базилика Сан-Дзено-Маджоре — одна из лучших романских церквей Италии. Мы расскажем о покровителе Вероны и покажем произведение искусства эпохи Возрождения — алтарный образ «Маэста» работы Андреа Мантеньи.

Замок Кастельвеккьо и мост Скалигеров — прекрасный образец городской фортификации 14 века. Во дворе замка вы услышите историю его создания и разберётесь, какую роль он сыграл в судьбе семьи делла Скала.

Арка Гави — предположительно творение ученика знаменитого архитектора Витрувия.

Площадь Бра — самая просторная в Вероне. В прошлом здесь располагались Бычий форум и гладиаторская арена.

Арена ди Верона, которой почти 2000 лет. В этом амфитеатре из розового камня проходили гладиаторские сражения и бои с крупными животными.

Ворота Портони-делла-Бра, которые открывают путь в Верону. За ними — сад с фонтаном, памятник королю Виктору Эммануилу II, дворцы веронской знати и многое другое.

Организационные детали