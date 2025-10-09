Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Верону за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Вероны, где каждый уголок хранит свою историю. Прогулка по знаковым местам и романтические легенды ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 12:30
10 окт в 10:30
€150 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Все дороги ведут - в Верону
Обзорная прогулка по главным достопримечательностям с русским итальянцем
Начало: На площади Бра
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
10 окт в 11:00
€50 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Знакомство с Вероной: история, архитектура и легенды в одной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу средневековой Вероны, пройдитесь по следам Ромео и Джульетты и исследуйте уникальные исторические памятники
Начало: На Portoni Bra
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:00, 14:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
€47 за человека
-
20%
Мини-группа
до 3 чел.
Хватит зевать! Верона на одном дыхании
Прогулка по Вероне с душой и юмором: живые истории, скрытые места и атмосфера города без скучных фактов. Почувствуйте Верону по-настоящему
Начало: На Piazza Bra
Расписание: ежедневно в 08:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
€44
€55 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия вечерней Вероны
Прогуляться по самым таинственным местам города после заката и прикоснуться к античной истории
Начало: Недалеко от музея-лапидария Маффеи
Завтра в 15:30
10 окт в 15:30
€180 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Вероне
Вас ждет погружение в атмосферу средневековой Вероны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На пьяцце Бра
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 окт в 15:15
€40 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Вкусная Верона: погружение в мир итальянской кухни и вин
Познакомьтесь с кулинарными традициями Вероны, посетив 4 уникальных ресторана и овощную лавку в компании знающего гида
Начало: У ворот Портони-делла-Бра
10 окт в 10:00
11 окт в 10:00
€180 за всё до 10 чел.
