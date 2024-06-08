1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Церковь Святой Анастасии и обзорная экскурсия по Вероне
Погрузитесь в мир готической архитектуры и искусства, посетив Церковь Святой Анастасии в Вероне. Уникальный шанс увидеть шедевры эпохи Возрождения
Начало: По договоренности
«Величественные алтари храма поражают воображение»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры христианского искусства: уникальные церкви Вероны
Познакомьтесь с духовным наследием Вероны через посещение её знаменитых церквей. Искусство и история оживут перед вами
Начало: По договоренности
«Что вас ждет Мы посетим две самые интересные церкви Вероны — Кафедральный cобор и церковь Святой Анастасии»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Must-see места Вероны - для эффектных кадров
Пройти по самому фотогеничному маршруту, слушая интересные факты о городе
Начало: на Piazza Bra
«Семейная церковь династии Скалигеров и их готическое кладбище — одно из самых загадочных мест города»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180€162 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Делла Скала - могучие правители Вероны
Узнать, почему коренные жители с гордостью называют Верону городом Скалигеров
Начало: На площади Трав
«Готическая церковь Святой Анастасии, построенная на пожертвования Скалигеров и Кастельбарко»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 6 чел.
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