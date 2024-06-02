1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Искусство Вероны - арт-прогулка
Исследовать город с искусствоведом и найти римскую Верону, фрески Фальконетто и удивительные улочки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Квест
1 час
Увлекательная квест-экскурсия по Вероне для детей с гидом-педагогом
Погрузитесь в мир загадок и приключений с детьми на улицах Вероны. Увлекательная квест-экскурсия с опытным гидом-педагогом откроет новые грани города
Начало: Недалеко от памятника Виктору Эммануилу II
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€139 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Уникальное путешествие из Вероны в Сирмионе: история, культура и природа
Погрузитесь в атмосферу средневековья и красоты природы во время экскурсии из Вероны в Сирмионе. Вас ждут незабываемые впечатления
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
380€342 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Роскошные виллы Венето и архитектурное наследие Палладио
Погрузитесь в мир великолепия и красоты архитектуры Возрождения с экскурсией по виллам Палладио в окрестностях Вероны
Начало: Statua Vittorio Emanuele II
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€490 за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия по Вероне: от Арены ди Верона до Домика Джульетты
Погрузитесь в атмосферу средневековой Италии, исследуя красоты Вероны в компании опытного русскоязычного гида
Расписание: Понедельник в 10:30
€78 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Магия вечерней Вероны
Прогуляться по самым таинственным местам города после заката и прикоснуться к античной истории
Начало: Недалеко от музея-лапидария Маффеи
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
150€135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Литературная Верона: экскурсия по следам великих писателей
Верона - город любви и вдохновения. На экскурсии вы узнаете о местах, вдохновлявших Данте, Гёте и Диккенса, а также посетите знаменитые дома Джульетты и Ромео
Начало: На площади Бра
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€219 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Рафтинг на реке Адидже: по волнам истории Вероны
Погрузитесь в историю Вероны с водной глади реки Адидже, наслаждаясь архитектурными шедеврами и природными красотами с уникального ракурса
Начало: У моста Скалигеров
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€299 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Делла Скала - могучие правители Вероны
Узнать, почему коренные жители с гордостью называют Верону городом Скалигеров
Начало: На площади Трав
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр2 июня 2024Мы провели незабываемый день на озере Гарда благодаря экскурсоводу Дарье. Она с утра забрала нас на машине с гостиницы и
- ТТатьяна9 мая 2024За полтора часа рассказать детям 8 и 17 лет и двум взрослым историю Вероны - это круто. При этом для
- ВВиктор16 января 2024Прекрасная экскурсия с очень приятным и увлеченным гидом. Нонна очень хороший и обаятельный рассказчик. Особенно нам с супругой понравилось внимание к деталям, которые обычно скрыты от быстрого взгляда. Очень рекомендуем!
- ЮЮлия10 января 2024Больше спасибо за экскурсию. Понравилось очень всем нам: и большим, и малым. Очень познавательно, живо, не по школьному Еще раз спасибо.
- ААлександр17 ноября 2023Нонна, прекрасны человек и рассказчик. Приятно иметь дело с влюбленным в свою работу профессионалом.
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «История и архитектура»
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