Maksim — ваш гид в Вероне

Меня зовут Макс, мне 32 года. Вот уже более 13 лет я живу в удивительной стране Италия. Как известно, есть два типа людей: те, кто обожает море и горы. Я из второй группы. Всё началось с нашей семейной поездки в Доломитовые Альпы. Это была любовь с первого взгляда: горы, леса, озёра с кристально чистой водой — всё как на картинке. Это место стало для меня сакральным, я не раз возвращался сюда во время отпуска, и с каждой поездкой открывал для себя новые маршруты. Пришло время поделиться любимыми местами с вами!

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