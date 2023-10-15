Подняться к великолепной долине Венегия, наслаждаясь захватывающими дух пейзажами
Доломитовые Альпы покорят вас словно сошедшими с открыток лугами и полями, причудливыми горными пиками и кристально чистым воздухом. Это воплощение настоящей альпийской сказки — мы проведём в ней целый день.
Полюбуемся шикарными пейзажами, поговорим об удивительной Италии, зарядимся энергией и проживём вместе отдельную маленькую жизнь.
Полюбуемся шикарными пейзажами, поговорим об удивительной Италии, зарядимся энергией и проживём вместе отдельную маленькую жизнь.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Встретившись ранним утром напротив ж/д вокзала Вероны, мы зайдём выпить капучино с бриошью в одну из веронских кондитерских. А затем отправимся на машине к Доломитовым Альпам, припаркуемся у подножия гор и начнём восхождение к долине Венегия. Нам предстоит пройти около 14 км. с набором высоты 511 метров. В пути вас ждут идиллические виды на бескрайние холмы, поля и горные пики. В середине дня мы вкусно пообедаем в аутентичном заведении или устроим пикник в живописном месте.
Организационные детали
- Время в пути из Вероны до Доломитовых Альп — около 3 часов в одну сторону
- Мы поедем на автомобиле Opel Astra
- В стоимость включены: транспорт, треккинговые палки и заряженный powerbank
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Набор высоты — 500 м, высшая точка маршрута — 2192 м.
- Сложность маршрута — лёгкая
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- напротив ж/д вокзала Вероны
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Maksim — ваш гид в Вероне
Меня зовут Макс, мне 32 года. Вот уже более 13 лет я живу в удивительной стране Италия. Как известно, есть два типа людей: те, кто обожает море и горы. Я из второй группы. Всё началось с нашей семейной поездки в Доломитовые Альпы. Это была любовь с первого взгляда: горы, леса, озёра с кристально чистой водой — всё как на картинке. Это место стало для меня сакральным, я не раз возвращался сюда во время отпуска, и с каждой поездкой открывал для себя новые маршруты. Пришло время поделиться любимыми местами с вами!
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