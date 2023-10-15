Хайкинг в Доломитовых Альпах: путешествие из Вероны

Подняться к великолепной долине Венегия, наслаждаясь захватывающими дух пейзажами

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Ответы на вопросы
Доломитовые Альпы покорят вас словно сошедшими с открыток лугами и полями, причудливыми горными пиками и кристально чистым воздухом. Это воплощение настоящей альпийской сказки — мы проведём в ней целый день.

Полюбуемся шикарными пейзажами, поговорим об удивительной Италии, зарядимся энергией и проживём вместе отдельную маленькую жизнь.
Хайкинг в Доломитовых Альпах: путешествие из Вероны
Хайкинг в Доломитовых Альпах: путешествие из Вероны
Хайкинг в Доломитовых Альпах: путешествие из Вероны
Хайкинг в Доломитовых Альпах: путешествие из Вероны
Хайкинг в Доломитовых Альпах: путешествие из Вероны
Хайкинг в Доломитовых Альпах: путешествие из Вероны
Ближайшие даты:
15
окт
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28
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Встретившись ранним утром напротив ж/д вокзала Вероны, мы зайдём выпить капучино с бриошью в одну из веронских кондитерских. А затем отправимся на машине к Доломитовым Альпам, припаркуемся у подножия гор и начнём восхождение к долине Венегия. Нам предстоит пройти около 14 км. с набором высоты 511 метров. В пути вас ждут идиллические виды на бескрайние холмы, поля и горные пики. В середине дня мы вкусно пообедаем в аутентичном заведении или устроим пикник в живописном месте.

Организационные детали

  • Время в пути из Вероны до Доломитовых Альп — около 3 часов в одну сторону
  • Мы поедем на автомобиле Opel Astra
  • В стоимость включены: транспорт, треккинговые палки и заряженный powerbank
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Набор высоты — 500 м, высшая точка маршрута — 2192 м.
  • Сложность маршрута — лёгкая

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
напротив ж/д вокзала Вероны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Летние
Природа и пейзажи
Выездные

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