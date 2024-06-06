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пазла об этом очаровательном городе и он раскрылся нам с других ракурсов. От всего сердца благодарим Инессу от всей нашей международной компании: Матин из Баку, Майя из Словении, Ника из Словении, Таня и Игорь из России. Мы уже скучаем по вам! Спасибо так же за отдельную рекомендацию по винам региона!