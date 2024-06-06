1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Верона от А до Я: Индивидуальное путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальный мир Вероны, где история и современность переплетаются в одном городе. Ваш гид раскроет секреты и легенды, недоступные обычному туристу
Начало: PIAZZA BRA, памятник VITTORIO EMMANUELE II
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Верона сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии
Начало: У фонтана на площади Бра напротив Арены
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Искусство Вероны - арт-прогулка
Исследовать город с искусствоведом и найти римскую Верону, фрески Фальконетто и удивительные улочки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Квест
1 час
Увлекательная квест-экскурсия по Вероне для детей с гидом-педагогом
Погрузитесь в мир загадок и приключений с детьми на улицах Вероны. Увлекательная квест-экскурсия с опытным гидом-педагогом откроет новые грани города
Начало: Недалеко от памятника Виктору Эммануилу II
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€139 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
Почувствуйте атмосферу Вероны за час: исторические улочки, романтика и знаменитые достопримечательности в блиц-экскурсии
Начало: Возле Арена-ди-Верона
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€129 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Влюбленный Шекспир»: экскурсия по следам Ромео и Джульетты в Вероне
Погрузитесь в мир великой любви Ромео и Джульетты, исследуя средневековую Верону в уникальной экскурсии
Начало: PIAZZA BRA
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€259 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вкусная и интересная Верона: от исторических памятников до гастрономии
Погрузитесь в атмосферу Вероны: от балкона Джульетты до захватывающих видов с холма Святого Петра
Начало: На центральной площади Piazza delle Erbe
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Рафтинг на реке Адидже: по волнам истории Вероны
Погрузитесь в историю Вероны с водной глади реки Адидже, наслаждаясь архитектурными шедеврами и природными красотами с уникального ракурса
Начало: У моста Скалигеров
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€299 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Must-see места Вероны - для эффектных кадров
Пройти по самому фотогеничному маршруту, слушая интересные факты о городе
Начало: на Piazza Bra
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180€162 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Делла Скала - могучие правители Вероны
Узнать, почему коренные жители с гордостью называют Верону городом Скалигеров
Начало: На площади Трав
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий6 июня 2024Инесса молодец! И не только в запланированной экскурсии…, помогла со многими непонятными вопросами… В общем, рекомендую всем…
- NNika28 мая 2024Мы очень рады, что мы выбрали тур по Вероне с Инессой! С ней мы открыли дополнительные оттенки и недостающие кусочки
- ННадежда26 мая 2024Рекомендуем! Уникальная подача материала. Теперь нам несложно отличить строение 3 века от 16 века. БРАВО! 😀🙏
- ММария22 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Экскурсия совмещала в себе и историческую информацию, и красивые места для
- ННаталья16 мая 2024Путешествовали с друзьями. В Вероне были проездом, поэтому выбрали вариант экскурсии Верона за 60 минут. Очень ёмко, весело, динамично и на одном дыхании прошли самые важные локации в Вероне. Спасибо. Однозначно буду рекомендовать.
- ТТатьяна9 мая 2024За полтора часа рассказать детям 8 и 17 лет и двум взрослым историю Вероны - это круто. При этом для
- ИИрина5 мая 2024Гид Анна проводит интересную и познавательную экскурсию. Влюбились в Верону! 2 часа пролетели незаметно. Спасибо огромное
- РРома29 апреля 2024Анна, замечательный и грамотный гид. За 2 часа возможно получить достаточно много интересной информации. Рекомендуем обращаться именно к Анне, с ней Вы сможете создать свой маршрут, в зависимости от интересов.
- ММария28 апреля 2024Прекрасная прогулка по Вероне с Анной. Остались только самые приятные воспоминания.
- EElvira14 марта 2024Я как опытный путешественник очень оценила такой формат блиц-экскурсии. За короткую прогулку поняла куда идти, что посмотреть, где вкусно кушать или выпить вина. После экскурсии с Анной медленно бродила вкушая запах и вкус Вероны.
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вероне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Вероне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Вероне в июне 2024
Сейчас в Вероне в категории "Самое главное" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 129 до 299 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 298 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Вероне (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Самое главное», 298 ⭐ отзывов, цены от €129. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август