Отправиться на культурно-гастрономическую прогулку по городу с дегустацией вина и местных продуктов
Приглашаем вас пройтись по маршруту от Площади трав, сердца старинной Вероны, к самому романтичному месту города — холму Святого Петра и руинам римского театра. По пути продегустируем местное вино, сыр и колбасы.
А в финале поднимемся на фуникулёре на легендарную панорамную площадку и насладимся захватывающим видом.
А в финале поднимемся на фуникулёре на легендарную панорамную площадку и насладимся захватывающим видом.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы увидите знаменитый балкон Джульетты и дом Ромео, а также узнаете о других знаковых местах и традициях, связанных с шекспировскими героями.
- На площади Синьории мы поговорим о вине, великом Данте и его потомках, связавших свою жизнь с Вероной.
- Посидим в уютном кафе за чашечкой ароматного эспрессо.
- Посмотрим на мавзолей в самом центре города, где под готическими шатрами в мраморных саркофагах покоятся средневековые правители Вероны из рода Делла Скала.
- Наше эстетическое удовольствие мы подкрепим гастрономическим, заглянув в одну семейную лавку на набережной. Вы попробуете знаменитое местное красное вино Valpolicella или белое Soave под аккомпанемент отменного веронского сыра и домашней колбасы салями.
- Прогуляемся по самой романтичной средневековой улочке города. Вы узнаете легенды, связанные с местной кухней и славой веронцев как самых «сумасшедших» жителей региона.
- Выйдя к Римскому мосту, поднимемся на фуникулёре на панорамный холм Сан Пьетро, куда приходят встречать закат влюблённые и откуда прекрасно просматривается сцена Римского театра, сад Джусти, веронские колокольни и храмы.
Достопримечательности по маршруту
Фонтан Веронской Мадонны — дворик и балкон дома Джульетты — площадь Синьории и памятник Данте — гробницы Скалиджери — дом Ромео — средневековый квартал «Сотторива» и набережная Адидже — римский мост «Понте Пьетра» — Римский театр — панорамная площадка на холме Святого Петра.
Организационные детали
- Дегустации пройдут в аутентичной гастрономической лавке и кофейне
- Отдельно оплачивается билет на подъёмник в обе стороны (€3 евро — для взрослых, €2 — для детей до 10 лет) и дегустация (€30 — для взрослых, €15 — для участников младше 18 лет, детям до 10 лет бесплатно)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на центральной площади Piazza delle Erbe
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Вероне
Дорогие друзья, меня зовут Светлана. Я аккредитованный гид в Италии и Санкт-Петербурге. Начала свой путь гида-экскурсовода в Северной Венеции и продолжила его, поступив на кафедру «Музеологии и охраны объектов культурного наследия» в Веронском университете. С удовольствием покажу вам город Ромео и Джульетты как настоящий инсайдер и окуну в его романтику!
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