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Вкусная и интересная Верона

Погрузитесь в атмосферу Вероны: от балкона Джульетты до захватывающих видов с холма Святого Петра
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Вероне, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры этого великолепного города.

Начните своё путешествие с Площади трав, сердца старинной Вероны, где каждый камень хранит
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воспоминания о прошлом.

Пройдитесь по следам Джульетты и Ромео, ощутите дух средневековья на площади Синьории и в мавзолее Делла Скала.

Ваш путь будет сопровождаться дегустацией изысканных местных вин, сыров и колбас, которые раскроют вам традиции веронской кулинарии.

Завершите своё путешествие восхождением на фуникулёре на холм Святого Петра, откуда открывается великолепный вид на город, его колокольни и храмы.

Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с Вероной, её историей, культурой и кулинарией, оставив в вашей памяти яркие впечатления и вкусовые ощущения

4.6
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация местного вина и гастрономических деликатесов
  • 🏰 Посещение исторических и романтических мест
  • 🎭 Узнаете интересные факты о шекспировских героях
  • 📸 Захватывающие виды с панорамной площадки
  • 🛍 Аутентичные покупки в семейной лавке
Вкусная и интересная Верона
Вкусная и интересная Верона
Вкусная и интересная Верона

Что можно увидеть

  • Фонтан Веронской Мадонны
  • Балкон Джульетты
  • Дом Ромео
  • Площадь Синьории
  • Гробницы Скалиджери
  • Римский мост Понте Пьетра
  • Римский театр
  • Панорамная площадка на холме Святого Петра

Описание экскурсии

  • Вы увидите знаменитый балкон Джульетты и дом Ромео, а также узнаете о других знаковых местах и традициях, связанных с шекспировскими героями.
  • На площади Синьории мы поговорим о вине, великом Данте и его потомках, связавших свою жизнь с Вероной.
  • Посмотрим на мавзолей в самом центре города, где под готическими шатрами в мраморных саркофагах покоятся средневековые правители Вероны из рода Делла Скала.
  • Наше эстетическое удовольствие мы подкрепим гастрономическим, заглянув в одну семейную лавку на набережной. Вы попробуете знаменитое местное красное вино Valpolicella или белое Soave под аккомпанемент отменного веронского сыра и домашней колбасы салями.
  • Прогуляемся по самой романтичной средневековой улочке города. Вы узнаете легенды, связанные с местной кухней и славой веронцев как самых «сумасшедших» жителей региона.
  • Выйдя к Римскому мосту, поднимемся на фуникулёре на панорамный холм Сан Пьетро, куда приходят встречать закат влюблённые, и откуда прекрасно просматривается сцена Римского театра, сад Джусти, веронские колокольни и храмы.

Достопримечательности по маршруту

Фонтан Веронской Мадонны — дворик и балкон дома Джульетты — площадь Синьории и памятник Данте — гробницы Скалиджери — дом Ромео — средневековый квартал Сотторива и набережная Адидже — римский мост «Понте Пьетра» — Римский театр — панорамная площадка на холме Святого Петра.

Организационные детали

  • Дегустации пройдут в аутентичной гастрономической лавке
  • Отдельно оплачивается билет на подъёмник в обе стороны (€3 евро — для взрослых, €2 — для детей до 10 лет) и дегустация (€20 — для взрослых, €10 — для участников младше 18 лет, детям до 10 лет бесплатно)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На центральной площади Piazza delle Erbe
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Вероне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 37 туристов
Дорогие друзья, меня зовут Светлана. Я аккредитованный гид в Италии и Санкт-Петербурге. Начала свой путь гида-экскурсовода в Северной Венеции и продолжила его, поступив на кафедру «Музеологии и охраны объектов культурного наследия» в Веронском университете. С удовольствием покажу вам город Ромео и Джульетты как настоящий инсайдер и окуну в его романтику!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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1
O
Светлана провела прекрасную экскурсию, которая понравилась и была интересна не только мне, но и моим итальянским друзьям. Все было очень интересно, очень вкусно и красиво. Большое спасибо. Если я еще раз приеду в прекрасную Верону, обязательно повторю.
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E
Очень интересная, завлекающая экскурсия Мы в восторге от Светланы, ее восторг о Вероне передался нам всем! Все влюбились в этот город Светлану могу от всего сердца советовать всем, кто хочет также как и мы влюбиться в город с первого взгляда. Хочется еще и еще раз приезжать сюда Спасибо большое!
Очень интересная, завлекающая экскурсия Мы в восторге от Светланы, ее восторг о Вероне передался нам всем!
Очень интересная, завлекающая экскурсия Мы в восторге от Светланы, ее восторг о Вероне передался нам всем!
Очень интересная, завлекающая экскурсия Мы в восторге от Светланы, ее восторг о Вероне передался нам всем!
Очень интересная, завлекающая экскурсия Мы в восторге от Светланы, ее восторг о Вероне передался нам всем!
Очень интересная, завлекающая экскурсия Мы в восторге от Светланы, ее восторг о Вероне передался нам всем!
Очень интересная, завлекающая экскурсия Мы в восторге от Светланы, ее восторг о Вероне передался нам всем!
Очень интересная, завлекающая экскурсия Мы в восторге от Светланы, ее восторг о Вероне передался нам всем!
Очень интересная, завлекающая экскурсия Мы в восторге от Светланы, ее восторг о Вероне передался нам всем!+1
Очень интересная, завлекающая экскурсия Мы в восторге от Светланы, ее восторг о Вероне передался нам всем!
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В
Все было на отличном уровне, нам все понравилось)
Все было на отличном уровне, нам все понравилось)
Все было на отличном уровне, нам все понравилось)
Все было на отличном уровне, нам все понравилось)
Все было на отличном уровне, нам все понравилось)
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Л
Нам очень понравилась экскурсия со Светланой. Были сегодня, 21.07.2024 семьей, включая ребенка 11 лет. Прекрасный маршрут, много интересной и полезной информации. Особенно приятно было посетить винную лавку и познакомиться с
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ее колоритным хозяином. Светлана очень дружелюбна, прекрасно общается и со взрослыми, и с детьми. Бережно провела нас почти все время по тени, ибо было довольно солнечно и жарко. Мы навсегда запомним этот яркий день в Вероне со Светланой, спасибо ей большое! 😍

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Н
Так же как и в случае с ознакомительной экскурсией по Вероне был заменен экскурсовод (за пару часов до из за болезни).
Нас сопровождал Константин, прекрасный специалист и рассказчик, любящий Верону, НО
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не специализирующийся на этом городе.

В итоге маршрут был почти полностью изменен, гастрономическая суть экскурсии отошла на задний план, на холм св. Петра мы не пошли, оставалось мало времени да и погода стала ухудшаться.

Константину - большое спасибо за проведение экскурсии, было много интересных моментов и фактов. Мы довольны.

Но за спонтанную смену экскурсоводов и маршрутов позволю себе поставить только 3 звезды.

Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Уважаемая Наталья, мне очень жаль, что экскурсия с Константином не оправдала ваших ожиданий. Это был единственный случай, когда я попросила
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коллегу заменить меня на работе. Мне пришлось поехать в Россию и я своевременно (8 августа, т. е. за 20 дней (!) до экскурсии у вас спросила, устроит ли вас замена. Единственный вывод, который я сделала: все и всегда делать только самой.
С наилучшими пожеланиями Светлана

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