Светлана провела прекрасную экскурсию, которая понравилась и была интересна не только мне, но и моим итальянским друзьям. Все было очень интересно, очень вкусно и красиво. Большое спасибо. Если я еще раз приеду в прекрасную Верону, обязательно повторю.

E Elena

Очень интересная, завлекающая экскурсия Мы в восторге от Светланы, ее восторг о Вероне передался нам всем! Все влюбились в этот город Светлану могу от всего сердца советовать всем, кто хочет также как и мы влюбиться в город с первого взгляда. Хочется еще и еще раз приезжать сюда Спасибо большое!

+1