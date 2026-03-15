Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Вероне, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры этого великолепного города.
Начните своё путешествие с Площади трав, сердца старинной Вероны, где каждый камень хранит
Начните своё путешествие с Площади трав, сердца старинной Вероны, где каждый камень хранит
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация местного вина и гастрономических деликатесов
- 🏰 Посещение исторических и романтических мест
- 🎭 Узнаете интересные факты о шекспировских героях
- 📸 Захватывающие виды с панорамной площадки
- 🛍 Аутентичные покупки в семейной лавке
Что можно увидеть
- Фонтан Веронской Мадонны
- Балкон Джульетты
- Дом Ромео
- Площадь Синьории
- Гробницы Скалиджери
- Римский мост Понте Пьетра
- Римский театр
- Панорамная площадка на холме Святого Петра
Описание экскурсии
- Вы увидите знаменитый балкон Джульетты и дом Ромео, а также узнаете о других знаковых местах и традициях, связанных с шекспировскими героями.
- На площади Синьории мы поговорим о вине, великом Данте и его потомках, связавших свою жизнь с Вероной.
- Посмотрим на мавзолей в самом центре города, где под готическими шатрами в мраморных саркофагах покоятся средневековые правители Вероны из рода Делла Скала.
- Наше эстетическое удовольствие мы подкрепим гастрономическим, заглянув в одну семейную лавку на набережной. Вы попробуете знаменитое местное красное вино Valpolicella или белое Soave под аккомпанемент отменного веронского сыра и домашней колбасы салями.
- Прогуляемся по самой романтичной средневековой улочке города. Вы узнаете легенды, связанные с местной кухней и славой веронцев как самых «сумасшедших» жителей региона.
- Выйдя к Римскому мосту, поднимемся на фуникулёре на панорамный холм Сан Пьетро, куда приходят встречать закат влюблённые, и откуда прекрасно просматривается сцена Римского театра, сад Джусти, веронские колокольни и храмы.
Достопримечательности по маршруту
Фонтан Веронской Мадонны — дворик и балкон дома Джульетты — площадь Синьории и памятник Данте — гробницы Скалиджери — дом Ромео — средневековый квартал Сотторива и набережная Адидже — римский мост «Понте Пьетра» — Римский театр — панорамная площадка на холме Святого Петра.
Организационные детали
- Дегустации пройдут в аутентичной гастрономической лавке
- Отдельно оплачивается билет на подъёмник в обе стороны (€3 евро — для взрослых, €2 — для детей до 10 лет) и дегустация (€20 — для взрослых, €10 — для участников младше 18 лет, детям до 10 лет бесплатно)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральной площади Piazza delle Erbe
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Вероне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 37 туристов
Дорогие друзья, меня зовут Светлана. Я аккредитованный гид в Италии и Санкт-Петербурге. Начала свой путь гида-экскурсовода в Северной Венеции и продолжила его, поступив на кафедру «Музеологии и охраны объектов культурного наследия» в Веронском университете. С удовольствием покажу вам город Ромео и Джульетты как настоящий инсайдер и окуну в его романтику!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Светлана провела прекрасную экскурсию, которая понравилась и была интересна не только мне, но и моим итальянским друзьям. Все было очень интересно, очень вкусно и красиво. Большое спасибо. Если я еще раз приеду в прекрасную Верону, обязательно повторю.
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E
Очень интересная, завлекающая экскурсия Мы в восторге от Светланы, ее восторг о Вероне передался нам всем! Все влюбились в этот город Светлану могу от всего сердца советовать всем, кто хочет также как и мы влюбиться в город с первого взгляда. Хочется еще и еще раз приезжать сюда Спасибо большое!
+1
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В
Все было на отличном уровне, нам все понравилось)
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Л
Нам очень понравилась экскурсия со Светланой. Были сегодня, 21.07.2024 семьей, включая ребенка 11 лет. Прекрасный маршрут, много интересной и полезной информации. Особенно приятно было посетить винную лавку и познакомиться с
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Н
Так же как и в случае с ознакомительной экскурсией по Вероне был заменен экскурсовод (за пару часов до из за болезни).
Нас сопровождал Константин, прекрасный специалист и рассказчик, любящий Верону, НО
Нас сопровождал Константин, прекрасный специалист и рассказчик, любящий Верону, НО
Светлана
Ответ организатора:
Уважаемая Наталья, мне очень жаль, что экскурсия с Константином не оправдала ваших ожиданий. Это был единственный случай, когда я попросила
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