Что вы можете увидеть 🤩

Отправляйтесь в увлекательное путешествие-квест по Иерусалиму, который, который лишь через 20 веков вдруг «выплескивается» за пределы своих крепостных стен.

Вы дойдете коротким путем от древних Яффских ворот до квартала Ямин Моше, так же, как ходили и его новые жильцы 150 лет назад. Через парк, мимо раскопок иродианских времен, вы выйдете в самый центр нового Иерусалима — к отелю Кинг Дэвид. А дальше, минуя известные туристические тропы, вы увидите тайные дворики и секретные переулки Иерусалима.

«Вынырнув» из проулка, вы внезапно окажетесь рядом с самым древним кладбищем и послушаете загадку строительства мусульманского Мавзолея XII века. Вы узнаете, жили ли около Иерусалима львы, как и откуда поступала вода в Иерусалим, где живут и творят современные молодые дизайнеры и художники-хипстеры и о чем Теодор Герцль беседовал с кайзером Германии Вильгельмом II в далеком 1898 году.

И в конце путешествия, как всегда — приятный бесплатный бонус!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).