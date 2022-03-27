Аудиоэкскурсия за крепостными стенами Вечного города

Индивидуальная
Аудиоэкскурсия за крепостными стенами Вечного города
Аудиоэкскурсия за крепостными стенами Вечного города
Аудиоэкскурсия за крепостными стенами Вечного города
Аудиоэкскурсия за крепостными стенами Вечного города
Аудиоэкскурсия за крепостными стенами Вечного города
Аудиоэкскурсия за крепостными стенами Вечного города
Аудиоэкскурсия за крепостными стенами Вечного города
Аудиоэкскурсия за крепостными стенами Вечного города

Что вы можете увидеть 🤩

  • Яффские ворота
  • Город Давида
  • Ямин Моше
  • Мельница Монтифиоре
  • Парк-Бустан
  • Дом Конфедерации
  • Вилла Лоренцо-Сарафино
  • Кинг Дэвид и Вальдорф Астория
  • Древнее мусульманское кладбище
  • Мавзолей правителя Цфата
  • Бассейн Мамилла
  • Марокканский дворик
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Отправляйтесь в увлекательное путешествие-квест по Иерусалиму, который, который лишь через 20 веков вдруг «выплескивается» за пределы своих крепостных стен.
Вы дойдете коротким путем от древних Яффских ворот до квартала Ямин Моше, так же, как ходили и его новые жильцы 150 лет назад. Через парк, мимо раскопок иродианских времен, вы выйдете в самый центр нового Иерусалима — к отелю Кинг Дэвид. А дальше, минуя известные туристические тропы, вы увидите тайные дворики и секретные переулки Иерусалима.
«Вынырнув» из проулка, вы внезапно окажетесь рядом с самым древним кладбищем и послушаете загадку строительства мусульманского Мавзолея XII века. Вы узнаете, жили ли около Иерусалима львы, как и откуда поступала вода в Иерусалим, где живут и творят современные молодые дизайнеры и художники-хипстеры и о чем Теодор Герцль беседовал с кайзером Германии Вильгельмом II в далеком 1898 году.
И в конце путешествия, как всегда — приятный бесплатный бонус!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Omar Ben el-Hatab St 26 - Яффские ворота
Завершение: Jaffa Street 22
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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