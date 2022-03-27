Что вы можете увидеть 🤩

Углубитесь в религию и историю улиц Иерусалима, прогуливаясь по пути Христа до места распятия.

На улице Старого Города Иерусалима под названием «Виа Долороза» (перевод с латыни «Путь Скорби») находятся 9 из 14 стояний Крестного пути Христа, а еще 5 — в Храме Гроба Господня. Сотни тысяч христианских паломников приходят в Иерусалим, чтобы ощутить всю святость этого города, пройдя по улицам, где когда-то ступал сам Господь. Мы предлагаем и вам отправиться на прогулку по Крестному пути, по дороге узнавая необычные факты про город, а скрасить прогулку помогут интерактивные задания и викторины!

Задания желательно проходить в светлое время суток, когда открыты храмы, монастыри и другие объекты квеста. Если вам интересно углубиться в религиозные детали Крестного пути, то использование Библии в бумажном или электронном формате будет в помощь.

Квест подходит для пар, семей с детьми, групп друзей, коллег и единомышленников.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).