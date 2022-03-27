Аудио-квест по пути Виа Долороза: дорогой Страстей Христовых

Аудио-квест по пути Виа Долороза

Квест
Аудио-квест по пути Виа Долороза: дорогой Страстей Христовых
Аудио-квест по пути Виа Долороза: дорогой Страстей Христовых
Аудио-квест по пути Виа Долороза: дорогой Страстей Христовых
Аудио-квест по пути Виа Долороза: дорогой Страстей Христовых
Аудио-квест по пути Виа Долороза: дорогой Страстей Христовых
Аудио-квест по пути Виа Долороза: дорогой Страстей Христовых
Аудио-квест по пути Виа Долороза: дорогой Страстей Христовых
Аудио-квест по пути Виа Долороза: дорогой Страстей Христовых

Что вы можете увидеть 🤩

  • 14 остановок пути Виа Долороза
  • «Львиные ворота» Старого Города с необычными барельефами
  • Мусульманский и Христианский кварталы старого Иерусалима
  • Арка Ecce Homo «Это человек», место действия библейского рассказа о Понтии Пилате
  • Фрагмент древней мостовой, которой больше 2000 лет
  • Храм Гроба Господня, где вы сможете посетить Голгофу, Камень Миропомазания и Кувуклию, обжечь свечи от Благодатного огня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Углубитесь в религию и историю улиц Иерусалима, прогуливаясь по пути Христа до места распятия.
На улице Старого Города Иерусалима под названием «Виа Долороза» (перевод с латыни «Путь Скорби») находятся 9 из 14 стояний Крестного пути Христа, а еще 5 — в Храме Гроба Господня. Сотни тысяч христианских паломников приходят в Иерусалим, чтобы ощутить всю святость этого города, пройдя по улицам, где когда-то ступал сам Господь. Мы предлагаем и вам отправиться на прогулку по Крестному пути, по дороге узнавая необычные факты про город, а скрасить прогулку помогут интерактивные задания и викторины!
Задания желательно проходить в светлое время суток, когда открыты храмы, монастыри и другие объекты квеста. Если вам интересно углубиться в религиозные детали Крестного пути, то использование Библии в бумажном или электронном формате будет в помощь.
Квест подходит для пар, семей с детьми, групп друзей, коллег и единомышленников.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Lion’s Gate Street 23 - Львиные ворота
Завершение: Saint Helena Street 10 - Храм Гроба Господня
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иерусалима

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные⚙️Необычные🙏Религиозные⛪️Монастыри, церкви, храмыХрам Гроба Господня🗽ДостопримечательностиТри религииХристианские🕵️Квесты🎧Аудиогиды

Еще несколько похожих предложений в Иерусалиме

Последняя неделя жизни Христа
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Svetlana
5
8 отзывов
Последняя неделя жизни Христа
Пешая экскурсия по главным местам библейского сюжета
270 за 1-5 чел.
В Вифлеем к месту Рождества Христова из Иерусалима
3 часа
Индивидуальная
Олег
Нет отзывов
В Вифлеем к месту Рождества Христова из Иерусалима
Вифлеем - священный город, место рождения Иисуса Христа
$170 за 1-7 чел.
Автомобильная экскурсия: через Иудейскую пустыню к Мертвому Морю
6 часов
Индивидуальная
Lena
Нет отзывов
Автомобильная экскурсия: через Иудейскую пустыню к Мертвому Морю
Маршрут от Масличной горы до Мертвого моря - один из самых живописных в Израиле
$520 за 1-4 чел.
Забытые уголки Старого города
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
ORNA
5
4 отзыва
Забытые уголки Старого города
О жизни, быте, традициях и общинах евреев на протяжении 3000 лет
180 за 1-10 чел.
Святыни Вифлеема (выезд из Иерусалима)
8 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
Atlantis
4.9
9 отзывов
Святыни Вифлеема (выезд из Иерусалима)
В Вифлееме находится множество святынь, к которым должен совершить паломничество каждый христианин
$94 за 1 человека
Подземный Иерусалим - город царя Давида
6 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ольга
5
20 отзывов
Подземный Иерусалим - город царя Давида
Пройти по древним тоннелям и прикоснуться к вечной истории
225 за 1-10 чел.
Узнать Иерусалим за 3 часа
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Svetlana
4.9
29 отзывов
Узнать Иерусалим за 3 часа
Насыщенная прогулка по северной или южной части города с погружением в его древнюю историю
170 за 1-10 чел.
Историческая экскурсия по рынку Махане Иегуда
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
ORNA
5
6 отзывов
Историческая экскурсия по рынку Махане Иегуда
Национальные продукты, первый небоскреб Израиля, солнечные часы, уникальное кладбище и многое другое
90 за 1-10 чел.
Две святыни в один день
7 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
ORNA
5
26 отзывов
Две святыни в один день
Самые главные святые места христиан и история 2000 лет на экскурсии в Вифлееме и Иерусалиме
220 за 1-10 чел.
Иерусалим - город мира
8 часов
Индивидуальная
Вадим
5
2 отзыва
Иерусалим - город мира
В переводе с иврита Иерусалим означает «город мира»
$275 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Иерусалиме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иерусалиме
ХОРОШО
🇮🇱
ТАМ