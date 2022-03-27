Охота на иерусалимских львов: городской аудио-квест

Охота на иерусалимских львов

Квест
Охота на иерусалимских львов: городской аудио-квест
Охота на иерусалимских львов: городской аудио-квест
Охота на иерусалимских львов: городской аудио-квест
Охота на иерусалимских львов: городской аудио-квест
Охота на иерусалимских львов: городской аудио-квест
Охота на иерусалимских львов: городской аудио-квест
Охота на иерусалимских львов: городской аудио-квест
Охота на иерусалимских львов: городской аудио-квест

Что вы можете увидеть 🤩

  • Старое здание Полиции
  • Площадь «Давидка»
  • Вилла Епископа
  • Эфиопская консулия
  • Бывшее здание Итальянского Госпиталя
  • Больница Бикур Холим
  • Парк «Черные Пантеры»
  • «Лучшая» фалафельная Иерусалима
  • Русское подворье
  • Мэрия Иерусалима
  • Площадь Сафра
  • Улица Кинг Дэвид
  • Здание «YMСA»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Сегодня мы приглашаем Вас пойти на охоту! Искать и ловить будем иерусалимских львов — каменных, железных, мозаичных…
В Иерусалиме их десятки или сотни и все они пристально следят за нами — с фасадов и крыш зданий, с барельефов ворот, с герба Иерусалима, с площадей и капителий арок. Лев — один из самых часто встречающихся символов храбрости, быстроты, силы и величия на протяжении тысяч лет. И Иерусалим, несомненно, город Львов.
Вы пройдете старинными улицами «новых» кварталов города, которым «всего» 150 лет. Узнаете легенду о женихе-призраке и найдете «страшное» орудие Войны за Независимость. Отыщите виллу разорившегося банкира, узнаете о Русском подворье и почему «апельсиновую» сделку Никиты Хрущева можно считать недействительной.
Вы увидите бывшую тюрьму, где раньше жили монашки-послушницы, а потом сидели арестанты, недовольные правлением британского мандата. Прогуляетесь по Сафре — главной площади рядом с Иерусалимской мэрией. Рассмотрите старинную карту Иерусалима, спуститесь на улицу Кинг Дэвид и подниметесь до эклектичного отеля YMCA.
На протяжении всего маршрута вам предстоит искать и охотиться на львов, охраняющих Вечный Город уже три тысячи лет. В конце путешествия — бонус!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Jaffa St 107 - Полицейский участок
Завершение: Ha-Tsayar Ya’akov Shteinardt St 17
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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