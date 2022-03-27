Что вы можете увидеть 🤩

Сегодня мы приглашаем Вас пойти на охоту! Искать и ловить будем иерусалимских львов — каменных, железных, мозаичных…

В Иерусалиме их десятки или сотни и все они пристально следят за нами — с фасадов и крыш зданий, с барельефов ворот, с герба Иерусалима, с площадей и капителий арок. Лев — один из самых часто встречающихся символов храбрости, быстроты, силы и величия на протяжении тысяч лет. И Иерусалим, несомненно, город Львов.

Вы пройдете старинными улицами «новых» кварталов города, которым «всего» 150 лет. Узнаете легенду о женихе-призраке и найдете «страшное» орудие Войны за Независимость. Отыщите виллу разорившегося банкира, узнаете о Русском подворье и почему «апельсиновую» сделку Никиты Хрущева можно считать недействительной.

Вы увидите бывшую тюрьму, где раньше жили монашки-послушницы, а потом сидели арестанты, недовольные правлением британского мандата. Прогуляетесь по Сафре — главной площади рядом с Иерусалимской мэрией. Рассмотрите старинную карту Иерусалима, спуститесь на улицу Кинг Дэвид и подниметесь до эклектичного отеля YMCA.

На протяжении всего маршрута вам предстоит искать и охотиться на львов, охраняющих Вечный Город уже три тысячи лет. В конце путешествия — бонус!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).