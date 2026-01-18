Найдено 4 экскурсии в категории « Развлечения » в Иерусалиме на русском языке, цены от €18. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 19 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Открыть Иерусалим Начните знакомство с Иерусалимом у Яффских ворот, исследуйте кварталы и святыни, погрузитесь в быт местных жителей и узнайте интересные факты о городе Начало: У Яффских ворот Старого города €283 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа 78 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Узнать Иерусалим за 3 часа Трехчасовая прогулка по Иерусалиму: Храм Гроба Господня, Стена Плача, гора Сион и другие знаковые места Начало: Яффские ворота €250 за всё до 5 чел. Пешая 2 часа Квест Охота на иерусалимских львов: городской аудио-квест Начало: Jaffa St 107 - Полицейский участок Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время $25 за человека Пешая 2 часа Квест Аудио-квест по пути Виа Долороза: дорогой Страстей Христовых Начало: Lion’s Gate Street 23 - Львиные ворота Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время $18 за человека Другие экскурсии Иерусалима

