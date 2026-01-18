Индивидуальная
до 10 чел.
Открыть Иерусалим
Начните знакомство с Иерусалимом у Яффских ворот, исследуйте кварталы и святыни, погрузитесь в быт местных жителей и узнайте интересные факты о городе
Начало: У Яффских ворот Старого города
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
€283 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Узнать Иерусалим за 3 часа
Трехчасовая прогулка по Иерусалиму: Храм Гроба Господня, Стена Плача, гора Сион и другие знаковые места
Начало: Яффские ворота
Сегодня в 20:00
Завтра в 07:00
€250 за всё до 5 чел.
Квест
Охота на иерусалимских львов: городской аудио-квест
Начало: Jaffa St 107 - Полицейский участок
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
$25 за человека
Квест
Аудио-квест по пути Виа Долороза: дорогой Страстей Христовых
Начало: Lion’s Gate Street 23 - Львиные ворота
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
$18 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в январе 2026
Сейчас в Иерусалиме в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 18 до 283. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 97 ⭐ отзывов, цены от €18. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март