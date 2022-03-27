Что вы можете увидеть 🤩

Узнайте больше об иудаизме, его зарождении, важности выполнения заповедей религиозными евреями, о том как отличить еврея ортодоксального от ультраортодоксального, кто такие хасиды и что за «вороньи гнезда» носят они на своих головах, о чем евреи «плачут» у Стены Плача, чем так важна улитка «хилазон».

Вы начнете путешествие от Яффских ворот и пройдете по всему иудейскому кварталу. На прогулке вы увидите римскую улицу Кардо и узнаете, сколько лет было самому юному защитнику еврейского квартала. Поищете настоящее ружье, с помощью которого отстреливались евреи от иорданских солдат, узнаете о вековых «соревнованиях» синагог, разгадаете тайну двери каббалистов и даже найдете «альтернативную» стену Плача.

В качестве бонуса расскажем, где находится самое вкусное кафе Старого города, и добавим список и расписание интересных музеев, мимо которых мы пройдем на экскурсии.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).