Аудиоэкскурсия по Иерусалиму: иудаизм для «чайников» и знакомство с городом

Аудиоэкскурсия по Иерусалиму

Индивидуальная
Аудиоэкскурсия по Иерусалиму: иудаизм для «чайников» и знакомство с городом
Аудиоэкскурсия по Иерусалиму: иудаизм для «чайников» и знакомство с городом
Аудиоэкскурсия по Иерусалиму: иудаизм для «чайников» и знакомство с городом
Аудиоэкскурсия по Иерусалиму: иудаизм для «чайников» и знакомство с городом
Аудиоэкскурсия по Иерусалиму: иудаизм для «чайников» и знакомство с городом
Аудиоэкскурсия по Иерусалиму: иудаизм для «чайников» и знакомство с городом
Аудиоэкскурсия по Иерусалиму: иудаизм для «чайников» и знакомство с городом

Что вы можете увидеть 🤩

  • Старый Город Иерусалим
  • Башня Давида
  • Иудейский квартал
  • Гора Мория и краеугольный камень
  • Хасиды и хабадники
  • Реформаторы и консерваторы
  • Синагоги и ешивы
  • Гематрия и кабала
  • Что общего у Иерусалима и французского авто?
  • Загадка двери каббалистов
  • Евреи ли караимы
  • Арка Робинсона
  • и многое другое…
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Узнайте больше об иудаизме, его зарождении, важности выполнения заповедей религиозными евреями, о том как отличить еврея ортодоксального от ультраортодоксального, кто такие хасиды и что за «вороньи гнезда» носят они на своих головах, о чем евреи «плачут» у Стены Плача, чем так важна улитка «хилазон».
Вы начнете путешествие от Яффских ворот и пройдете по всему иудейскому кварталу. На прогулке вы увидите римскую улицу Кардо и узнаете, сколько лет было самому юному защитнику еврейского квартала. Поищете настоящее ружье, с помощью которого отстреливались евреи от иорданских солдат, узнаете о вековых «соревнованиях» синагог, разгадаете тайну двери каббалистов и даже найдете «альтернативную» стену Плача.
В качестве бонуса расскажем, где находится самое вкусное кафе Старого города, и добавим список и расписание интересных музеев, мимо которых мы пройдем на экскурсии.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Рекомендации музеев для посещения после экскурсии
  • Советы, где можно перекусить по ходу экскурсии
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Omar Ben el-Hatab St 26 - Яффские ворота
Завершение: Ha-Kotel St 1 - Стена Плача
Когда и сколько длится
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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