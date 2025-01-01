Найдено 3 экскурсии в категории « Гробница царя Давида » в Иерусалиме на русском языке, цены от $290. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и март 2026 г.

1 чел. По популярности 8 часов 1 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Иерусалим: Главные Святыни НЕ ТОРОПЯСЬ Начало: Яффские ворота (или по договоренности) Расписание: Пятница или суббота. $300 за всё до 5 чел. 6 часов Индивидуальная до 10 чел. Иудейские древности Начало: Jerusalem $310 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 5 чел. Тайны Гробницы Давида. На грани мифа и реальности Начало: По договоренности Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом $290 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Иерусалима

