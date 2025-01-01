Индивидуальная
до 5 чел.
Иерусалим: Главные Святыни НЕ ТОРОПЯСЬ
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Пятница или суббота.
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Иудейские древности
Начало: Jerusalem
$310 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Гробницы Давида. На грани мифа и реальности
Начало: По договоренности
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
$290 за всё до 5 чел.
