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Иерусалим — город мира

5
2 отзыва
Вадим Л.
Вадим Л. – Гид из Иерусалима
В переводе с иврита Иерусалим означает «город мира».

На экскурсии 🧭 вы увидите иудейские, христианские и исламские объекты.

Мы подойдём к Стене Плача, побываем в русских церквах и пообедаем в арабском ресторане.

Пройдём улочками мусульманского и еврейского кварталов и посетим Храм Воскресения.

Но самое главное — мы попытаемся понять взаимосвязь великих культур: мы начнём наш маршрут в мечети Вознесения — с места, откуда вознёсся еврей, почитаемый христианами богом, а мусульманами — пророком.

Закончим же путь мы в Храме Гроба, ключами от которого владеют мусульмане.
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Иерусалим — город мира
Иерусалим — город мира

Что вы увидите

  • Часовня (мечеть) вознесения
  • Церковь Плача Господня
  • Русская Церковь Марии Магдалены
  • Храм Гроба Господня
  • Мечеть Эль Акца (внешне)
  • Еврейский квартал
  • Стена Плача
  • Другие объекты
Я покажу Вам иудейские, христианские и исламские объекты. Мы подойдём к Стене Плача, побываем в русских церквах и пообедаем в арабском ресторане. Пройдём улочками мусульманского и еврейского кварталов и посетим Храм Воскресения. Но самое главное - мы попытаемся осознать взаимосвязь великих культур: мы начнём наш маршрут в мечети Вознесения - с места, откуда вознёсся еврей, почитаемый христианами богом, а мусульманами - пророком, а закончим в Храме Гроба, ключами от которого владеют мусульмане.

Программа экскурсии 🧭 «Иерусалим – ГОРОД 🏙️ МИРА»:

  • Часовня Вознесения. Место Вознесения Иисуса на небо. Самая высокая точка на Масличном кряже.
  • Смотровая площадка. Вид на Храмовую гору, Сионскую гору, Кедронскую долину, Храм Гроба Господня, западный город. Потрясающие фотографии
  • Церковь Плача Господня. Уникальная католическая церковь ⛪, построенная на месте, где в соответствии с традицией Иисус оплакивал Иерусалим, предвидя его скорое разрушение.
  • Гефсиманский сад. Церковь агонии. Место моления «О Чаше». Здесь Иисус был взят под стражу.
  • Старый город. Место средоточения важнейших святынь трех религий. Внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • Храм Гроба Господня. Голгофа. Камень миропомазания. Гроб Господень. Место распятия, погребения и воскресения Иисуса. Главная святыня католиков и православных.
  • Стена Плача. Западная стена Храмовой горы ⛰️. Место, где в соответствии с иудейской традицией пребывает сущность Гос-дня. Величайшая святыня иудаизма.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Возможно
  • понадобится одна или две поездки на такси: примерно по 15 евро каждая
Начало и место завершения
🚩 Яффские ворота (или по договоренности).
Иерусалим — город мира
Иерусалим — город мира

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вадим Л.
Вадим Л.
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2 отзыва оставили туристы

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