Вадим Л. – Гид из Иерусалима

В переводе с иврита Иерусалим означает «город мира».



На экскурсии 🧭 вы увидите иудейские, христианские и исламские объекты.



Мы подойдём к Стене Плача, побываем в русских церквах и пообедаем в арабском ресторане.



Пройдём улочками мусульманского и еврейского кварталов и посетим Храм Воскресения.



Но самое главное — мы попытаемся понять взаимосвязь великих культур: мы начнём наш маршрут в мечети Вознесения — с места, откуда вознёсся еврей, почитаемый христианами богом, а мусульманами — пророком.



Закончим же путь мы в Храме Гроба, ключами от которого владеют мусульмане.