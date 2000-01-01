Я покажу Вам иудейские, христианские и исламские объекты. Мы подойдём к Стене Плача, побываем в русских церквах и пообедаем в арабском ресторане. Пройдём улочками мусульманского и еврейского кварталов и посетим Храм Воскресения. Но самое главное - мы попытаемся осознать взаимосвязь великих культур: мы начнём наш маршрут в мечети Вознесения - с места, откуда вознёсся еврей, почитаемый христианами богом, а мусульманами - пророком, а закончим в Храме Гроба, ключами от которого владеют мусульмане.
Программа экскурсии 🧭 «Иерусалим – ГОРОД 🏙️ МИРА»:
Часовня Вознесения. Место Вознесения Иисуса на небо. Самая высокая точка на Масличном кряже.
Смотровая площадка. Вид на Храмовую гору, Сионскую гору, Кедронскую долину, Храм Гроба Господня, западный город. Потрясающие фотографии
Церковь Плача Господня. Уникальная католическая церковь ⛪, построенная на месте, где в соответствии с традицией Иисус оплакивал Иерусалим, предвидя его скорое разрушение.
Гефсиманский сад. Церковь агонии. Место моления «О Чаше». Здесь Иисус был взят под стражу.
Старый город. Место средоточения важнейших святынь трех религий. Внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Храм Гроба Господня. Голгофа. Камень миропомазания. Гроб Господень. Место распятия, погребения и воскресения Иисуса. Главная святыня католиков и православных.
Стена Плача. Западная стена Храмовой горы ⛰️. Место, где в соответствии с иудейской традицией пребывает сущность Гос-дня. Величайшая святыня иудаизма.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Возможно
понадобится одна или две поездки на такси: примерно по 15 евро каждая
Начало и место завершения
🚩 Яффские ворота (или по договоренности).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.