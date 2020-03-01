Ольга проводит ещё 3 экскурсии

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  3. Иродион и Масада за один день

Автомобильное путешествие к древним иудейским крепостям

Ольга
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Ольга – ваш гид
Что вы знаете о легендарном царе Ироде Великом, которому приписывается избиение вифлиемских младенцев? Героические крепости Иродион и Масада возникли именно благодаря этому правителю.

Я расскажу вам о непростой судьбе Ирода и истории двух городов, а вы побываете в царском мавзолее, прокатитесь на фуникулёре и насладитесь пустынными пейзажами побережья Мёртвого моря.
285 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 10 человек
Можно с детьми
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Иродион и Масада за один день
Иродион и Масада за один день

Что вас ожидает

О чём расскажут твердыни
Наша экскурсия начнётся в Иерусалиме, откуда мы отправимся в Иродион — единственное место, которое всё ещё носит презренное имя царя Ирода Великого. Вы узнаете, как сложилась судьба этого государя, сможете сопоставить эту информацию с христианской традицией и здесь же увидите усыпальницу, которую принято считать мавзолеем Ирода. Далее по дороге вдоль побережья Мёртвого моря с его аскетичными пейзажами мы поедем в ещё один город — Масаду (его название с иврита переводится как «крепость»). Добираться до самих крепостных стен придётся на фуникулёре, и у вас будет шанс насладиться видами на отвесные скалы, защищавшие твердыню. Там я расскажу вам об истории Масады и её связи с чудесами, описанными в Библии.

Дополнительно на выбор вы сможете посетить пляж Мертвого моря, Монастырь Святого Герасима, Каср Эль-Яхуд, Кумран или фабрику косметики «Ахава».

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входит трансфер. Вы можете арендовать автомобиль или попросить меня найти вам трансфер (трансфер будет стоить 300 долларов).
  • Билеты в крепости тоже оплачиваются дополнительно. Иродион — 6 евро, Масада — 18 евро.
Иродион и Масада за один день
Иродион и Масада за один день
Иродион и Масада за один день
Иродион и Масада за один день
Иродион и Масада за один день
Иродион и Масада за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
О себе — работаю экскурсоводом, групповой и индивидуальный туризм, имею лицензию гида по Святой Земле с 2010 года, живу в Израиле с 2006, по образованию я — преподаватель философии и других гуманитарных наук, окончила Уральский Государственный Университет, имею степень магистра. Очень люблю свою работу. Вообще люблю учиться, но не отвлеченным, умозрительным наукам, а тому, что связано с повседневной жизнью простого человека — будь то сегодня, будь то в глубокой древности — что ели, и из какой посуды, на чем спали, чем зарабатывали на жизнь, и т.д. Короче говоря, интересуюсь историей быта людей во все времена и с удовольствием поделюсь с вами своими открытиями. Из любого сложного умею сделать простое, и доступно на пальцах объяснить (сказывается опыт прочтения сложных философских текстов).
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