Ольга проводит ещё 3 экскурсии

Мои заказы

Иродион и Масада за один день

Погрузитесь в историю царя Ирода, посетив его знаменитые крепости Иродион и Масада. Узнайте больше о легендах и наслаждайтесь уникальными пейзажами
Что известно о царе Ироде Великом, связанном с легендами о вифлиемских младенцах? Его крепости Иродион и Масада, которые возникли благодаря ему, открывают много тайн.

Путешественники смогут увидеть царский мавзолей, прокатиться на фуникулёре и полюбоваться пустынными пейзажами побережья Мёртвого моря.

Также есть возможность посетить пляж Мертвого моря, монастырь Святого Герасима и другие интересные места. Экскурсия не включает трансфер и билеты в крепости
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение крепостей Иродион и Масада
  • 🚡 Поездка на фуникулёре
  • 🌅 Виды на Мёртвое море
  • 📜 Истории о царе Ироде
  • 🏖 Дополнительные места на выбор
Иродион и Масада за один день
Иродион и Масада за один день
Иродион и Масада за один день

Что можно увидеть

  • Иродион
  • Масада
  • Монастырь Святого Герасима
  • Каср Эль-Яхуд
  • Кумран
  • Фабрика косметики «Ахава»

Описание экскурсии

О чём расскажут твердыни

Наша экскурсия начнётся в Иерусалиме, откуда мы отправимся в Иродион — единственное место, которое всё ещё носит презренное имя царя Ирода Великого. Вы узнаете, как сложилась судьба этого государя, сможете сопоставить эту информацию с христианской традицией и здесь же увидите усыпальницу, которую принято считать мавзолеем Ирода. Далее по дороге вдоль побережья Мёртвого моря с его аскетичными пейзажами мы поедем в ещё один город — Масаду (его название с иврита переводится как «крепость»). Добираться до самих крепостных стен придётся на фуникулёре, и у вас будет шанс насладиться видами на отвесные скалы, защищавшие твердыню. Там я расскажу вам об истории Масады и её связи с чудесами, описанными в Библии.

Дополнительно на выбор вы сможете посетить пляж Мертвого моря, Монастырь Святого Герасима, Каср Эль-Яхуд, Кумран или фабрику косметики «Ахава».

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входит трансфер. Вы можете арендовать автомобиль или попросить меня найти вам трансфер (трансфер будет стоить 450 евро).
  • Билеты в крепости тоже оплачиваются дополнительно. Иродион — €6, Масада — €18.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1536 туристов
О себе — работаю экскурсоводом, групповой и индивидуальный туризм, имею лицензию гида по Святой Земле с 2010 года, живу в Израиле с 2006, по образованию я — преподаватель философии и
читать дальшеуменьшить

других гуманитарных наук, окончила Уральский Государственный Университет, имею степень магистра. Очень люблю свою работу. Вообще люблю учиться, но не отвлечённым, умозрительным наукам, а тому, что связано с повседневной жизнью простого человека — будь то сегодня, будь то в глубокой древности — что ели и из какой посуды, на чём спали, чем зарабатывали на жизнь, и т. д. Короче говоря, интересуюсь историей быта людей во все времена и с удовольствием поделюсь с вами своими открытиями. Из любого сложного умею сделать простое и доступно на пальцах объяснить (сказывается опыт прочтения сложных философских текстов).

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Все прошло, как я и сын хотели.
Главное нас забрали из указанного нами места.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Иерусалима

Похожие экскурсии на «Иродион и Масада за один день»

Иерусалим - город мира
8 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Иерусалим - город мира
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Иерусалим земной и небесный: прогулка на закате (и без очередей)
Пешая
2 часа
Билеты
Иерусалим земной и небесный: прогулка на закате (и без очередей)
Проникнуться особенной атмосферой одного из самых древних городов на земле
Начало: У Яффских ворот
Расписание: в понедельник в 16:45, в среду, четверг и субботу в 16:30, в пятницу в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:30
€95 за билет
Крепость Масада и Мёртвое море
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Крепость Масада и Мёртвое море
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$630 за всё до 6 чел.
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Уникальная экскурсия по святым местам Иерусалима, раскрывающая тайны евангельских событий и жизни простых людей того времени
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
от €555 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иерусалиме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иерусалиме
от €385 за экскурсию