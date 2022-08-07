Ольга проводит ещё 3 экскурсии

Что известно о царе Ироде Великом, связанном с легендами о вифлиемских младенцах? Его крепости Иродион и Масада, которые возникли благодаря ему, открывают много тайн. Путешественники смогут увидеть царский мавзолей, прокатиться на фуникулёре и полюбоваться пустынными пейзажами побережья Мёртвого моря. Также есть возможность посетить пляж Мертвого моря, монастырь Святого Герасима и другие интересные места. Экскурсия не включает трансфер и билеты в крепости

Описание экскурсии

О чём расскажут твердыни

Наша экскурсия начнётся в Иерусалиме, откуда мы отправимся в Иродион — единственное место, которое всё ещё носит презренное имя царя Ирода Великого. Вы узнаете, как сложилась судьба этого государя, сможете сопоставить эту информацию с христианской традицией и здесь же увидите усыпальницу, которую принято считать мавзолеем Ирода. Далее по дороге вдоль побережья Мёртвого моря с его аскетичными пейзажами мы поедем в ещё один город — Масаду (его название с иврита переводится как «крепость»). Добираться до самих крепостных стен придётся на фуникулёре, и у вас будет шанс насладиться видами на отвесные скалы, защищавшие твердыню. Там я расскажу вам об истории Масады и её связи с чудесами, описанными в Библии.

Дополнительно на выбор вы сможете посетить пляж Мертвого моря, Монастырь Святого Герасима, Каср Эль-Яхуд, Кумран или фабрику косметики «Ахава».

Организационные детали