Ольга проводит ещё 3 экскурсии

Наша экскурсия начнётся в Иерусалиме, откуда мы отправимся в Иродион — единственное место, которое всё ещё носит презренное имя царя Ирода Великого. Вы узнаете, как сложилась судьба этого государя, сможете сопоставить эту информацию с христианской традицией и здесь же увидите усыпальницу, которую принято считать мавзолеем Ирода. Далее по дороге вдоль побережья Мёртвого моря с его аскетичными пейзажами мы поедем в ещё один город — Масаду (его название с иврита переводится как «крепость»). Добираться до самих крепостных стен придётся на фуникулёре, и у вас будет шанс насладиться видами на отвесные скалы, защищавшие твердыню. Там я расскажу вам об истории Масады и её связи с чудесами, описанными в Библии.
Дополнительно на выбор вы сможете посетить пляж Мертвого моря, Монастырь Святого Герасима, Каср Эль-Яхуд, Кумран или фабрику косметики «Ахава».
Организационные детали
В стоимость экскурсии не входит трансфер. Вы можете арендовать автомобиль или попросить меня найти вам трансфер (трансфер будет стоить 450 евро).
Билеты в крепости тоже оплачиваются дополнительно. Иродион — €6, Масада — €18.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1536 туристов
О себе — работаю экскурсоводом, групповой и индивидуальный туризм, имею лицензию гида по Святой Земле с 2010 года, живу в Израиле с 2006, по образованию я — преподаватель философии и читать дальшеуменьшить
других гуманитарных наук, окончила Уральский Государственный Университет, имею степень магистра. Очень люблю свою работу. Вообще люблю учиться, но не отвлечённым, умозрительным наукам, а тому, что связано с повседневной жизнью простого человека — будь то сегодня, будь то в глубокой древности — что ели и из какой посуды, на чём спали, чем зарабатывали на жизнь, и т. д. Короче говоря, интересуюсь историей быта людей во все времена и с удовольствием поделюсь с вами своими открытиями. Из любого сложного умею сделать простое и доступно на пальцах объяснить (сказывается опыт прочтения сложных философских текстов).
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Волков
Все прошло, как я и сын хотели. Главное нас забрали из указанного нами места.
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