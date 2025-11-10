На Масличной горе в Иерусалиме вас ждёт путешествие по святым местам, связанным с последними днями жизни Христа.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Панорамные виды на Старый город
- ⛪ Посещение святынь разных конфессий
- 🕊 Уникальная атмосфера Гефсиманского сада
- 📜 Исторические рассказы о последних днях Христа
- 🚶♂️ Удобный маршрут по склону Масличной горы
Что можно увидеть
- Панорама Старого города
- Русский монастырь Вознесения
- Церковь «Отче наш»
- Церковь Слёз Господних
- Гефсиманский сад
- Гробница Девы Марии
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Панораму Старого города и Храмовой горы — один из самых известных видов в мире
- Русский монастырь Вознесения, построенный в 19 веке рядом с местом Вознесения Христа
- Церковь «Отче наш» (Pater Noster), где, по преданию, Иисус учил молитве
- Церковь Слёз Господних — трогательное напоминание о последних днях Христа
- Гефсиманский сад и гробницу Девы Марии, наполненные умиротворением и историей
- Французские, немецкие, русские и католические святыни, каждая — с уникальной архитектурой и атмосферой
Вы узнаете:
- О последних днях земной жизни Иисуса в Иерусалиме
- Истории и значении Масличной горы для христиан, иудеев и мусульман
- Судьбах храмов, монастырей и мечетей, построенных здесь на протяжении веков
Путь построен удобно — большую часть маршрута идём вниз по склону с остановками в значимых местах. В завершение мы вернёмся к Дамасским воротам.
Организационные детали
- На время экскурсии я раздам вам наушники
- Все церкви на маршруте мы посещаем. По воскресеньям они закрыты
- Пожалуйста, надевайте закрытую одежду
- Отдельно оплачивается проезд на автобусе — €4 и входные билеты в церкви — €10. Возьмите с собой наличные
- Доплата принимается в долларах, евро и шекелях по актуальному на день экскурсии курсу
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дамасских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Провела экскурсии для 1548 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писалЗадать вопрос
