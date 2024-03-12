1 чел.
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скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Последняя неделя жизни Христа: экскурсия по святым местам Иерусалима
Пройдите по Виа Долороса, исследуя ключевые моменты последней недели жизни Иисуса Христа в компании опытного гида
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
350€298 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Иерусалим - город мира: путешествие по святыням трех религий
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории и культуры, на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Иерусалим: по стопам Иисуса - путешествие по святым местам
Погрузитесь в историю последних дней Иисуса в Иерусалиме, посетив ключевые места его жизни и проповеди
Начало: По договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велосипедная экскурсия по зеленым паркам Иерусалима: от Иудейской пустыни до Святых мест
Погрузитесь в уникальный мир Иерусалима, проезжая на велосипеде через его зеленые парки, исторические места и живописные уголки
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $350 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме: путешествие по святым местам
Откройте для себя духовное сердце Иерусалима в течение одного насыщенного дня, полного истории и культуры
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина12 марта 2024Это было потрясающе! Много раз была в Иерусалиме, но после экскурсии Светланы поняла, что на самом деле до этого момента
- ВВиктория4 октября 2023Иерусалим + ВифлеемХотела бы выразить огромную благодарность Григорию, нашему гиду в Израиле. Если вы хотите за короткое время не только увидеть основные
- ААнна22 сентября 2023Иерусалим + ВифлеемГригорий был наши гидом по Израилю в течение двух дней. Его уровень знаний и профессионализм произвели на меня глубокое впечатление,
- ЕЕлена6 августа 2023Иерусалим + ВифлеемДаже не представляю, кому может не понравиться экскурсия с Григорием. Наша семья — настолько разношерстная компания, среди тех, по крайней
- ЕЕлена13 июня 2023Хочу выразить огромную благодарность от нашей семьи Светлане за прекрасную экскурсию. Мы с мужем были в Иерусалиме третий раз, привезли
- ЕЕкатерина29 апреля 2023Очень интересная экскурсия, рекомендую тем, кто хочет ознакомиться с основными достопримечательностями Иерусалима. Гид очень интересно рассказывал про каждую из них.
- ИИнна9 апреля 2023Огромное спасибо Вадиму за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране, ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит
- ЗЗебницкая1 апреля 2023Очень увлекательная экскурсия с Вадимом Лаутом. 10 часов и 12км пешком пролетели незаметно! Спасибо
- ММаксим20 марта 2023Благодарим Светлану! Интересная экскурсия, было легко общаться, узнали самое интересное и нужное!
- ППАВЕЛ26 февраля 2023Последняя неделя жизни Иисуса ХристаХотели бы поблагодарить Светлану за интересную насыщенную экскурсию. Она позволила за один день увидеть все места в Иерусалиме, связанные со
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Гефсиманский сад»
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