Гефсиманский сад – экскурсии в Иерусалиме

Найдено 5 экскурсий в категории «Гефсиманский сад» в Иерусалиме на русском языке, цены от €298, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Последняя неделя жизни Христа
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Последняя неделя жизни Христа: экскурсия по святым местам Иерусалима
Пройдите по Виа Долороса, исследуя ключевые моменты последней недели жизни Иисуса Христа в компании опытного гида
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
350298 за всё до 5 чел.
Иерусалим - город мира
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Иерусалим - город мира: путешествие по святыням трех религий
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима, где переплетаются истории и культуры, на уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Яффские ворота (или по договоренности)
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
Иерусалим: по стопам Иисуса
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Иерусалим: по стопам Иисуса - путешествие по святым местам
Погрузитесь в историю последних дней Иисуса в Иерусалиме, посетив ключевые места его жизни и проповеди
Начало: По договоренности
Расписание: Желательно пятница или суббота. В другие дни - по договоренности.
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$300 за всё до 5 чел.
По паркам Иерусалима на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
Велосипедная экскурсия по зеленым паркам Иерусалима: от Иудейской пустыни до Святых мест
Погрузитесь в уникальный мир Иерусалима, проезжая на велосипеде через его зеленые парки, исторические места и живописные уголки
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $350 за всё до 20 чел.
Один день в Иерусалиме
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия в Иерусалиме: путешествие по святым местам
Откройте для себя духовное сердце Иерусалима в течение одного насыщенного дня, полного истории и культуры
Начало: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    12 марта 2024
    Последняя неделя жизни Христа
    Это было потрясающе! Много раз была в Иерусалиме, но после экскурсии Светланы поняла, что на самом деле до этого момента
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    ничего толком не видела и не знала! Грамотно и очень логично выстроен маршрут. Чётко выверено время, чтобы не уткнуться нигде в закрытые двери или не попасть в километровые очереди. Предусмотрены все остановки для отдыха и перекуса. Но главное, Света безумно интересно рассказывает! Мы сами с моей крестницей неплохо знаем и Ветхий, и Новый завет, но подача материала была настолько захватывающей и настолько гид хорошо знает различные нюансы библии, историю Израиля, историю разных религий и научные исследования по теме, что наш багаж знаний потяжелел раза в 3! Надо также отметить отличную речь и безупречную подачу. Кроме того, гид не бубнит заученную экскурсию монотонно себе под нос, а именно общается с тобой, отвечает на все вопросы, чувствует твои настроения и подстраивает под тебя свой рассказ. Первый день наша пешая экскурсия длилась с 9:30 до 17:00. Мы вообще не устали! И даже девочка-подросток к концу была бодра, весела и очень довольна. Второй день у нас было всего полдня, и нам было очень жаль расставаться. Светлана деликатный, весёлый и очень отзывчивый человек. Ещё до нашего приезда помогла нам решить несколько важных вопросов, без Светланы мы бы точно не справились. А после того, как мы уже вернулись домой, гид написала нам, уточняя, как мы добрались - это было приятно. Огромная благодарность! Очень рекомендуем гида Светлану всем, кто хочет по- настоящему открыть для себя Иерусалим. Проверьте, вы будете долго вспоминать эту прекрасную поездку.

  • В
    Виктория
    4 октября 2023
    Иерусалим + Вифлеем
    Хотела бы выразить огромную благодарность Григорию, нашему гиду в Израиле. Если вы хотите за короткое время не только увидеть основные
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    достопримечательности, но и погрузиться в их историю, Григорий – идеальный выбор. За три дня, проведенных в Израиле, у нас было три незабываемые экскурсии - Вифлеем, Кейсария-Хайфа-Акко, Тель Авив-Яффа. Образованный, умный и внимательный Григорий – настоящий знаток, который любит историю страны, делится знаниями с гостями. Экскурсия с ним как путешествие на машине времени. Если планируете дальнюю экскурсию, в вашем распоряжении будет удобный минивэн, где можно отдохнуть с комфортом между городами, а в это время гид продолжит рассказывать вам о непростой истории народа Израиля. Рекомендую!

  • А
    Анна
    22 сентября 2023
    Иерусалим + Вифлеем
    Григорий был наши гидом по Израилю в течение двух дней. Его уровень знаний и профессионализм произвели на меня глубокое впечатление,
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    и могу честно сказать, что он превзошел все ожидания. Он не только рассказывал факты, но вплетал их в историю, возвращаясь к сказанному ранее и усилия восприятие, когда нужно. Он заполнил пробелы в наших разрозненных знаниях истории нашей цивилизации. Отличный гид и эксперт в своей области

  • Е
    Елена
    6 августа 2023
    Иерусалим + Вифлеем
    Даже не представляю, кому может не понравиться экскурсия с Григорием. Наша семья — настолько разношерстная компания, среди тех, по крайней
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    мере, кто собрался за пару дней «объять необъятное» в Израиле, такую еще поискать. Нам важно, чтобы было интересно, динамично, информативно, комфортно. Немаловажный плюс — чуткий человек, зачастую даже предвосхищающий ваши вопросы, интересы, трудности. Буду краткой — Григория настоятельно рекомендую!

  • Е
    Елена
    13 июня 2023
    Последняя неделя жизни Христа
    Хочу выразить огромную благодарность от нашей семьи Светлане за прекрасную экскурсию. Мы с мужем были в Иерусалиме третий раз, привезли
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    дочь. Несмотря на это, было много новой и интересной для нас информации и мест. В предыдущие 2 раза ни один экскурсовод не давал столько информации! Светлана провела нас не массовыми маршрутами, при этом побывав во всех достопримечательностях! Обязательно приедем на бОльшее количество времени и обратимся только к Светлане!

  • Е
    Екатерина
    29 апреля 2023
    Иерусалим - город мира
    Очень интересная экскурсия, рекомендую тем, кто хочет ознакомиться с основными достопримечательностями Иерусалима. Гид очень интересно рассказывал про каждую из них.
  • И
    Инна
    9 апреля 2023
    Иерусалим - город мира
    Огромное спасибо Вадиму за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своей стране, ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит
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    впечатление глубокое знание истории, высокий интеллект и умение контактировать с людьми. С удовольствием рекомендую всем эту экскурсию, а также другие путешествия с Вадимом по Израилю. Инна из Израиля

  • З
    Зебницкая
    1 апреля 2023
    Иерусалим: по стопам Иисуса
    Очень увлекательная экскурсия с Вадимом Лаутом. 10 часов и 12км пешком пролетели незаметно! Спасибо
  • М
    Максим
    20 марта 2023
    Последняя неделя жизни Христа
    Благодарим Светлану! Интересная экскурсия, было легко общаться, узнали самое интересное и нужное!
  • П
    ПАВЕЛ
    26 февраля 2023
    Последняя неделя жизни Иисуса Христа
    Хотели бы поблагодарить Светлану за интересную насыщенную экскурсию. Она позволила за один день увидеть все места в Иерусалиме, связанные со
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    святыми событиями. Спасибо за хорошую организацию экскурсии и внимательность. Помимо интересной экскурсии мы сделали остановку в одном ресторанчике в старом городе где было очень вкусно. Еще раз благодарим 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Гефсиманский сад»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Последняя неделя жизни Христа
  2. Иерусалим - город мира
  3. Иерусалим: по стопам Иисуса
  4. По паркам Иерусалима на велосипеде
  5. Один день в Иерусалиме
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Храм Гроба Господня
  2. Старый город
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Масличная гора
  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июне 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Гефсиманский сад" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 298 до 350 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Гефсиманский сад», 28 ⭐ отзывов, цены от €298. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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