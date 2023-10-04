Экскурсии к горам Иерусалима

Найдено 4 экскурсии в категории «Горы» в Иерусалиме на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Храмовая гора и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Храмовая гора в Иерусалиме: перекресток трех мировых религий
Погрузитесь в историю Храмовой горы, где переплетаются судьбы иудеев, христиан и мусульман
Начало: У Яффских ворот на площади снаружи
«По дороге на гору вы познакомитесь с потомками первых христиан, которые до сих пор разговаривают и молятся на арамейском языке и проживают в армянском квартале»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
150 за всё до 10 чел.
Cтарый город эконом-классом
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Старый город Иерусалима: путешествие по святыням эконом-классом
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, исследуя его знаковые святыни и исторические уголки в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«Далее мы отправимся на гору Сион, где находятся Горница Тайной Вечери, храм Успения Богородицы, гробница царя Давида и могила Оскара Шиндлера, и прикоснемся к священной для всех верующих Стене плача»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
270 за всё до 10 чел.
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Разобраться в истории Рождества и посетить православные монастыри
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
500 за всё до 6 чел.
Некрополь на горе Скопус (северо-западная часть Елеонской горы)
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Некрополь на горе Скопус (северо-западная часть Елеонской горы)
Начало: Вход на Британское кладбище на горе Скопус
Расписание: По договоренности (желательно в первой половине дня, до 14.00)
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    4 октября 2023
    Храмовая гора и не только
    Экскурсия очень понравилась. По теме 'Храмовая гора и не только', Запомнилось много 'и не только' Практически на каждом шагу Орна рассказывала много интересного. Некоторым участникам нашей группы было трудно много ходить. Они отметили, что Орна достаточно часто показывала где можно посидеть.
  • В
    Владимир
    3 мая 2023
    Cтарый город эконом-классом
    Орна провела для нас экскурсию по Старому городу Иерусалима — интересно, познавательно, грамотно спланировано, впечатления только положительные.
  • A
    Alina
    25 апреля 2023
    Cтарый город эконом-классом
    Спасибо огромное Орне за прекрасную познавательную экскурсию! С удовольствием рекомендую и сама бы сходила еще раз:)
  • С
    Светлана
    29 марта 2023
    Храмовая гора и не только
    Спасибо огромное Орне!! Великолепная экскурсия!! Очень содержательная и познавательная!! Узнали много интересной информации, окунулись в историю Иерусалима и еврейского народа,
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    прогулялись по знаковым местам города.. Время пролетело с Орной легко и непринуждённо. Она всеобъемлюще владеет информацией, и на любой наш вопрос у неё нашёлся ответ. . Спасибо большое за чудесно проведённое время!!

  • P
    Pavel
    26 февраля 2023
    Храмовая гора и не только
    Орна, как коренной местный житель способна показать самобытную культуру современого жителя Иерусалима во всем ее многообразии. И все это в
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    дополнение к основной информации экскурсии. Информация насыщена деталями, которые вы не найдете в интернете. Сложилось ощущение что посетили сразу 2 экскурсии. Отдельное спасибо за такую редкую возможность посетить Храмовую гору, куда хотели попасть 10 лет.

    Орна, как коренной местный житель способна показать самобытную культуру современого жителя Иерусалима во всем ее многообразии
  • A
    Alexandra
    17 января 2023
    Cтарый город эконом-классом
    Прекрасная экскурсия для того, чтобы познакомиться со старым городом, понять историю, насладиться колоритом и прикоснуться к основным святыням. Орна очень
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    профессионально владеет материалом, подаёт его в доступной и позитивной манере, удерживая внимание туристов на протяжение всего дня. Маршрут насыщенный, но очень комфортный. Однозначно рекомендую.

  • Е
    Емельянова
    13 ноября 2019
    Гора Фавор и Назарет - по следам Иисуса
    Моя группа из разных городов (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Краснодар, Владивосток и др.), уже в пятый раз приезжает в Израиль.
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    Благодаря Эдуарду, его знаниям и любви к этой стране, история Израиля оживает. Вместе с ним ощущаешь величие древности, святость этих мест, богатство страны. Эдуард - очень спокойный, тактичный, пунктуальный человек и потрясающий рассказчик.

  • С
    Светлана
    10 ноября 2019
    Гора Фавор и Назарет - по следам Иисуса
    Экскурсии, проводимые Эдуардом, очень содержательные и интересные. Это не просто изложение исторических фактов, а живой рассказ о том далёком времени…
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    Отдельно хочется отметить прекрасную организацию экскурсий, добрую атмосферу и море позитива, которые дарит Эдуард на протяжении всего знакомства с этой прекрасной страной!

  • Н
    Наталья
    4 декабря 2018
    Гора Фавор и Назарет - по следам Иисуса
    Эдуард, наша группа целителей из г. Челябинска и г. Москвы благодарна Вам за 3 незабываемых дня экскурсий 2-5.11.2018г! Мы побывали
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    с Вами во всех знаковых, исторических местах Иерусалима, Назарета. Было очень приятно, как Вы по-особому умеете подавать материал. Вы проводили параллель между историческими фактами и информацией, взятой из Ветхого и Нового Заветов, открывая глубокий смысл, и история буквально оживала на наших глазах. Мы рады, что нашим гидом в этой поездке были именно Вы!

  • М
    Мария
    8 января 2018
    Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
    Замечательная экскурсия!!! Все очень интересно, захватывающе и незабываемо!!! Огромное спасибо гиду Ольге за прекрасную организацию и потрясающие экскурсии, впечатлений море, всем рекомендуем сделать себе такой подарок в виде экскурсии!!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Горы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Храмовая гора и не только
  2. Cтарый город эконом-классом
  3. Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
  4. Некрополь на горе Скопус (северо-западная часть Елеонской горы)
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8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Храм Гроба Господня
  2. Старый город
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Масличная гора
  6. Гефсиманский сад
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июне 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Горы" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 500. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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