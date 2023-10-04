1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Храмовая гора в Иерусалиме: перекресток трех мировых религий
Погрузитесь в историю Храмовой горы, где переплетаются судьбы иудеев, христиан и мусульман
Начало: У Яффских ворот на площади снаружи
«По дороге на гору вы познакомитесь с потомками первых христиан, которые до сих пор разговаривают и молятся на арамейском языке и проживают в армянском квартале»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Старый город Иерусалима: путешествие по святыням эконом-классом
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, исследуя его знаковые святыни и исторические уголки в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«Далее мы отправимся на гору Сион, где находятся Горница Тайной Вечери, храм Успения Богородицы, гробница царя Давида и могила Оскара Шиндлера, и прикоснемся к священной для всех верующих Стене плача»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Разобраться в истории Рождества и посетить православные монастыри
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Некрополь на горе Скопус (северо-западная часть Елеонской горы)
Начало: Вход на Британское кладбище на горе Скопус
Расписание: По договоренности (желательно в первой половине дня, до 14.00)
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$300 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир4 октября 2023Экскурсия очень понравилась. По теме 'Храмовая гора и не только', Запомнилось много 'и не только' Практически на каждом шагу Орна рассказывала много интересного. Некоторым участникам нашей группы было трудно много ходить. Они отметили, что Орна достаточно часто показывала где можно посидеть.
- ВВладимир3 мая 2023Орна провела для нас экскурсию по Старому городу Иерусалима — интересно, познавательно, грамотно спланировано, впечатления только положительные.
- AAlina25 апреля 2023Спасибо огромное Орне за прекрасную познавательную экскурсию! С удовольствием рекомендую и сама бы сходила еще раз:)
- ССветлана29 марта 2023Спасибо огромное Орне!! Великолепная экскурсия!! Очень содержательная и познавательная!! Узнали много интересной информации, окунулись в историю Иерусалима и еврейского народа,
- PPavel26 февраля 2023Орна, как коренной местный житель способна показать самобытную культуру современого жителя Иерусалима во всем ее многообразии. И все это в
- AAlexandra17 января 2023Прекрасная экскурсия для того, чтобы познакомиться со старым городом, понять историю, насладиться колоритом и прикоснуться к основным святыням. Орна очень
- ЕЕмельянова13 ноября 2019Гора Фавор и Назарет - по следам ИисусаМоя группа из разных городов (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Краснодар, Владивосток и др.), уже в пятый раз приезжает в Израиль.
- ССветлана10 ноября 2019Гора Фавор и Назарет - по следам ИисусаЭкскурсии, проводимые Эдуардом, очень содержательные и интересные. Это не просто изложение исторических фактов, а живой рассказ о том далёком времени…
- ННаталья4 декабря 2018Гора Фавор и Назарет - по следам ИисусаЭдуард, наша группа целителей из г. Челябинска и г. Москвы благодарна Вам за 3 незабываемых дня экскурсий 2-5.11.2018г! Мы побывали
- ММария8 января 2018Замечательная экскурсия!!! Все очень интересно, захватывающе и незабываемо!!! Огромное спасибо гиду Ольге за прекрасную организацию и потрясающие экскурсии, впечатлений море, всем рекомендуем сделать себе такой подарок в виде экскурсии!!!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Горы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июне 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Горы" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 500. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Горы», 41 ⭐ отзыв, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август