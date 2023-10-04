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с Вами во всех знаковых, исторических местах Иерусалима, Назарета. Было очень приятно, как Вы по-особому умеете подавать материал. Вы проводили параллель между историческими фактами и информацией, взятой из Ветхого и Нового Заветов, открывая глубокий смысл, и история буквально оживала на наших глазах. Мы рады, что нашим гидом в этой поездке были именно Вы!