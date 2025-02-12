8 часов
Групповая
Иерусалим подземный
Углубиться в историю, посетить священные места и ощутить дух времени
Начало: У отеля David Citadel
Расписание: в среду в 08:00
12 фев в 08:00
19 фев в 08:00
€48 за человека
4.5 часа
Групповая
Пешеходный Иерусалим
Откройте для себя Иерусалим, его святыни и культуру. Прогулка по Сионской горе и Старому городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У Сионских ворот
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00
11 фев в 11:00
13 фев в 11:00
€45 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Иерусалим на стыке тысячелетий
Погрузитесь в историю Иерусалима, прогуливаясь по его извилистым улицам. Узнайте о Сионской горе, Яффских воротах и других знаковых местах
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 09:30
11 фев в 09:30
€350 за всё до 6 чел.
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