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1 чел. По популярности На автобусе 8 часов Групповая Иерусалим подземный Углубиться в историю, посетить священные места и ощутить дух времени Начало: У отеля David Citadel Расписание: в среду в 08:00 € 48 за человека Пешая 4.5 часа Групповая Пешеходный Иерусалим Откройте для себя Иерусалим, его святыни и культуру. Прогулка по Сионской горе и Старому городу подарит незабываемые впечатления Начало: У Сионских ворот Расписание: во вторник, четверг и субботу в 11:00 € 45 за человека Пешая 5 часов Индивидуальная до 6 чел. Иерусалим на стыке тысячелетий Погрузитесь в историю Иерусалима, прогуливаясь по его извилистым улицам. Узнайте о Сионской горе, Яффских воротах и других знаковых местах Начало: У Яффских ворот € 350 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Иерусалима

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Самое главное»

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