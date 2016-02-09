Тысячи лет Иерусалим был сосредоточен внутри городских стен, но в середине XIX века город начал расширяться.
Экскурсия "Новые районы Иерусалима" предлагает погрузиться в историю первых жилых кварталов за пределами старого города.
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Экскурсия "Новые районы Иерусалима" предлагает погрузиться в историю первых жилых кварталов за пределами старого города.
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5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические районы
- 📜 Погружение в историю 19 века
- 🏨 Знакомство с британским наследием
- 🕍 Посещение музея-тюрьмы
- 🚶♂️ Пешеходный формат экскурсии
Что можно увидеть
- Ямин Моше
- Мишкенот Шеананим
- Махане Исраэль
- Нахлат Шивъа
- Гостиница Кинг Дэвид
- Главный почтамт
- YMCA
- Музей-тюрьма еврейских узников
Описание экскурсии
Программа
Мы с вами посетим районы Ямин Моше, Мишкенот Шеананим, Махaне Исраэль и Нахлат Шивъа. А также наследие британской империи — гостиницу “Кинг Дэвид”, главный почтамт и YMCA.
По желанию зайдем в бывший русский постоялый двор для паломников, который Британия превратила в тюрьму. Сейчас там музей-тюрьмa еврейских узников подполья боровшихся против британской оккупации 1920-1947 годов.
Организационные детали
- С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов
- Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
- Вход в музей узников подполья: взрослый — 15 шек, детский — 10 шек (€3-5).
- Экскурсия проходит в пешеходном формате. При необходимости можно воспользоваться общественным транспортом и такси (оплачивается отдельно).
- Трансфер в стоимость экскурсии не входит и не предоставляется. Вы можете самостоятельно добраться до места встречи на такси или общественном транспорте.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мельницы монтифьери
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это не первое моё посещение Иерусалима - я многократно бывал здесь раньше. Тем не менее, Орна представила мне этот город в совершенно новом ракурсе. Большинство экскурсий исторического толка делают упор
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