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Новые районы Иерусалима

Погрузитесь в историю Иерусалима, исследуя первые жилые районы за городскими стенами. Откройте для себя уникальные места и культурное наследие
Тысячи лет Иерусалим был сосредоточен внутри городских стен, но в середине XIX века город начал расширяться.

Экскурсия "Новые районы Иерусалима" предлагает погрузиться в историю первых жилых кварталов за пределами старого города.

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районы Ямин Моше, Мишкенот Шеананим, Махане Исраэль и Нахлат Шивъа, а также наследие британской империи - гостиницу "Кинг Дэвид", главный почтамт и YMCA. Это уникальная возможность увидеть, как город рос и развивался, выходя за привычные границы

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические районы
  • 📜 Погружение в историю 19 века
  • 🏨 Знакомство с британским наследием
  • 🕍 Посещение музея-тюрьмы
  • 🚶‍♂️ Пешеходный формат экскурсии
Новые районы Иерусалима
Новые районы Иерусалима
Новые районы Иерусалима

Что можно увидеть

  • Ямин Моше
  • Мишкенот Шеананим
  • Махане Исраэль
  • Нахлат Шивъа
  • Гостиница Кинг Дэвид
  • Главный почтамт
  • YMCA
  • Музей-тюрьма еврейских узников

Описание экскурсии

Программа

Мы с вами посетим районы Ямин Моше, Мишкенот Шеананим, Махaне Исраэль и Нахлат Шивъа. А также наследие британской империи — гостиницу “Кинг Дэвид”, главный почтамт и YMCA.

По желанию зайдем в бывший русский постоялый двор для паломников, который Британия превратила в тюрьму. Сейчас там музей-тюрьмa еврейских узников подполья боровшихся против британской оккупации 1920-1947 годов.

Организационные детали

  • С 1 января 2025 для въезда в Израиль нужно оформить электронную визу ETA-IL. Заявление рассматривают до 48 часов
  • Обратите внимание! За 1-2 дня до экскурсии просим сообщить гиду о любых изменениях и подтвердить экскурсию!
  • Вход в музей узников подполья: взрослый — 15 шек, детский — 10 шек (€3-5).
  • Экскурсия проходит в пешеходном формате. При необходимости можно воспользоваться общественным транспортом и такси (оплачивается отдельно).
  • Трансфер в стоимость экскурсии не входит и не предоставляется. Вы можете самостоятельно добраться до места встречи на такси или общественном транспорте.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мельницы монтифьери
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орна
Орна — ваш гид в Иерусалиме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1605 туристов
Меня зовут Орна. Я родилась в Киеве в 1979 году, а в 1990 вместе с семьей репатриировалась в Израиль, с тех пор живу в Иерусалиме, который очень люблю. Как писал
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известный израильский писатель, лауреат Нобелевской премии, Шай Агнон: «Есть места, где я бываю каждый день, и каждый раз нахожу в них новизну». Свою первую экскурсию провела еще в школе — в рамках занятий в кружке юных гидов. Позже, учась в Иерусалимском университете, продолжила работать гидом и сейчас я магистр истории, дипломированный преподаватель истории и литературы, а также гид с лицензиями министерств туризма и образования. Провожу экскурсии на иврите, русском и английском языках и приглашаю вас, гостей и жителей Израиля, посетить мои любимые места, о которых я с радостью расскажу множество необычных фактов. Все свои экскурсии я провожу сама, а все маршруты — авторские. Если предложенные на сайте маршруты вам не подходят всё, равно обращайтесь. Возможно я составлю программу, которая подходит лично вам. Все экскурсии проводятся с использованием микрофона и микронаушников, чтобы было слышно даже в шумном городе, так что не бойтесь приходить с большими компаниями в любое время дня и года. Большинство моих экскурсии пешеходные или с использованием общественного городского транспорта. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Аркадий
Это не первое моё посещение Иерусалима - я многократно бывал здесь раньше. Тем не менее, Орна представила мне этот город в совершенно новом ракурсе. Большинство экскурсий исторического толка делают упор
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именно на древние времена, концентрируясь на Старом Городе (что вполне естественно - ведь история Иерусалима измеряется тысячелетиями). Орна же проливает свет на относительно новую историю города - конец ХIX-начало ХХ века. Эта экскурсия даёт замечательное представление о том как развивался Иерусалим и как изменился его уровень жизни за последнее столетие. Как экскурсовод Орна - мастер своего дела; я уверен что любая из её экскурсий заслуживает внимания. Но эту конкретную экскурсию я лично рекомендую всем кто интересуется историей именно современного Иерусалима.

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