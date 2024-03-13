1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Подземный Иерусалим: уникальное путешествие в город царя Давида
Отправьтесь в увлекательное путешествие по подземельям Иерусалима, где каждый шаг рассказывает истории древности
Начало: У Яффских ворот
«Мы также пройдем в музей раскопок, осмотрим фундаменты Стены Плача и сможем у неё помолиться, после обеда в Старом Городе пройдем через Еврейский Квартал, увидим раскопки Широкой Стены царя Хизкиягу (7 век до н»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€321 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Иерусалим «почти без ступенек»: историческое путешествие за 4 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. Откройте для себя древние кварталы и священные места без лишних усилий
Начало: у Яффских ворот
«Башня царя Давида — крепость, где сейчас находится музей истории Иерусалима»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Иерусалим: Историческое путешествие по Дому на улице Пророков
Погрузитесь в атмосферу Иерусалима 19 века, посетив исторические дома и сады, которые оживают в рассказах вашего гида
«дом-музей доктора Тихо и его жены, художницы Aнны»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Иерусалим с еврейским акцентом: погружение в историю и культуру
За три часа прогулки по Иерусалиму вы увидите Еврейский квартал, сефардские синагоги и узнаете истории Купола Скалы и Стены Плача
Начало: У Яффских ворот
«посетить дом-музей первосвященника Катроса, где археологи нашли свидетельства подавления Великого еврейского восстания римлянами»
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Некрополис Иерусалима: Индивидуальное Путешествие в Сердце Истории
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Некрополису Иерусалима, где каждый шаг открывает страницы древней истории
«Кроме того, при желании вы сможете посетить музей Менахема Бегина, в котором собранны материалы, рассказывающие о жизни в Палестине в 1930-48 гг»
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Старый город Иерусалима: путешествие по святыням эконом-классом
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, исследуя его знаковые святыни и исторические уголки в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«Затем погуляем по еврейскому кварталу старого города, посетим этнографический музей в доме, которому 800 лет, и увидим исторические предметы быта»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: История новых районов Иерусалима
Погрузитесь в уникальную историю Иерусалима, посетив его новые районы и узнав о жизни за городскими стенами
Начало: У мельницы монтифьери
«Сейчас там музей-тюрьмa еврейских узников подполья боровшихся против британской оккупации 1920-1947 годов»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
От катастрофы к государству
Теодор Герцель, Сионисткое движение, Британская оккупация, героическая борьба за свободу и Холокост
Начало: На горе герцль
«Мы посетим музей Памяти Катастрофы, музей Яд Ва Шем и Национальное военное кладбище на горе Герцель»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Яд ва-Шем - Музей Катастрофы европейского еврейства
Начало: По договоренности
«Что вас ожидает: Мемориал Катастрофы и Героизма Музей выполнен в виде разломов (переломных моментов), каждый разлом символизирует переход к следующему этапу Катастрофы»
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛина13 марта 2024Восхитительный день в Иерусалиме с Орной: продуманный маршрут, необычные видовые точки, много исторических рассказов и современных реалий. Спасибо!!!
- ААлександр15 сентября 2023Отличная экскурсия. Светлана очень интересный рассказчик и знает хорошие не туристические маршруты. Мы узнали много нового. Только положительные впечатления от экскурсии.
- ААнна1 сентября 2023Очень рекомендуем.
- ККатя29 августа 2023Экскурсия прошла хорошо, интересно.
- ВВлад5 июля 2023Всем рекомендую! Орна профессионал своего дела, глубокие знания истории геолокации при том рассказывает все очень интересно, 4 часа пролетели как 5 минут.
- ВВладимир3 мая 2023Орна провела для нас экскурсию по Старому городу Иерусалима — интересно, познавательно, грамотно спланировано, впечатления только положительные.
- ККарина30 апреля 2023Мы провели чудесный день в Иерусалиме! Ольга интересный рассказчик. Маршрут экскурсии хорошо продуман. Рекомендую! Оля, спасибо!
- AAlina25 апреля 2023Спасибо огромное Орне за прекрасную познавательную экскурсию! С удовольствием рекомендую и сама бы сходила еще раз:)
- AAlexandra17 января 2023Прекрасная экскурсия для того, чтобы познакомиться со старым городом, понять историю, насладиться колоритом и прикоснуться к основным святыням. Орна очень
- TTigran1 декабря 2022Отличный тур, показывающие Иерусалим совершенно с другого уровня. Очень интересно и познавательно. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в июне 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Музеи" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 160 до 321. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Иерусалиме (Израиль 🇮🇱) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Музеи», 84 ⭐ отзыва, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Израиля. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август