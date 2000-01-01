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По Израилю с детьми

Lena C.
Lena C. – Гид из Иерусалима
По Израилю с детьми
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По Израилю с детьми
По Израилю с детьми
Если Вы приехали в Израиль с детьми, не стоит торопиться искать для них няню, чтобы самим убежать на экскурсию ⛳ возьмем их с собой!
Любой маршрут, интересующий взрослых, можно сделать подходящим и для маленьких путешественников, не ущемляя, при этом, интересы родителей.
Ваши дети смогут почувствовать себя защитниками города на крепостных стенах, пройти по колено в воде по скрытому в недрах земли водному каналу, освещая себе путь фонариком, поучаствовать в археологических раскопках, сделать глиняную миску на гончарном круге, погоняться за страусами, проникнуть в сталактитовую пещеру, забраться на настоящий танк, понырять с дельфинами, побывать на фабрике Кока-Колы, поиграть в крестоносцев в настоящем замке и даже погостить в греческом православном монастыре в сердце Иерусалима у настоящего Деда Мороза!
Ах да, конечно, - и продегустировать местные детские сладости)))
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с клиентом
По Израилю с детьми
По Израилю с детьми
По Израилю с детьми
По Израилю с детьми
По Израилю с детьми
По Израилю с детьми
По Израилю с детьми
По Израилю с детьми
По Израилю с детьми

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Lena C.
Lena C.
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Lena C. проводит ещё 3 экскурсии

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