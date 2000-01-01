Lena C. проводит ещё 3 экскурсии

Если Вы приехали в Израиль с детьми, не стоит торопиться искать для них няню, чтобы самим убежать на экскурсию ⛳ возьмем их с собой!

Любой маршрут, интересующий взрослых, можно сделать подходящим и для маленьких путешественников, не ущемляя, при этом, интересы родителей.

Ваши дети смогут почувствовать себя защитниками города на крепостных стенах, пройти по колено в воде по скрытому в недрах земли водному каналу, освещая себе путь фонариком, поучаствовать в археологических раскопках, сделать глиняную миску на гончарном круге, погоняться за страусами, проникнуть в сталактитовую пещеру, забраться на настоящий танк, понырять с дельфинами, побывать на фабрике Кока-Колы, поиграть в крестоносцев в настоящем замке и даже погостить в греческом православном монастыре в сердце Иерусалима у настоящего Деда Мороза!

Ах да, конечно, - и продегустировать местные детские сладости)))