Пещеры Иудейских гор

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Экскурсия подходит как для детей, так и для взрослых, предлагая увлекательные и образовательные моменты.

Вы сможете расширить свои знания о истории, насладиться природными чудесами и создать незабываемые впечатления.
Пещеры Иудейских гор
Пещеры Иудейских гор
Пещеры Иудейских гор
Пещеры Иудейских гор
Пещеры Иудейских гор
Пещеры Иудейских гор
Ближайшие даты:
28
мая
29
мая
30
мая
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Описание

Что вас ожидает:

  • Откройте древние тайны: Археологическое приключение.
  • Эта экскурсия наилучшим образом подходит большим любителям археологии, истории, пеших прогулок и, конечно же… тайн и загадок. За один день нам с вами предстоит сделать массу открытий, а может быть и отыскать древний клад. Итак, мы с вами обязательно узнаем — что такое древний колумбарий и как выглядит пещера-колокол. Мы увидим единственный найденный в Израиле настоящий амфитеатр, на арене которого сражались гладиаторы Рима. Побываем в оставшихся строениях знаменитого замка крестоносцев, возможно принадлежащего некогда знаменитому рыцарскому роду Ибелинов.
  • Затем мы отправимся в лабиринты пещерного города Мореша. В этом месте, по преданию, родился сам царь Ирод. Мы узнаем, как представляли себе царство мертвых древние жители Бейт Гуврина, как хоронили своих усопших и чем занимались в погребальных пещерах. Что такое «сакеллум», каким богам молились гладиаторы перед выходом на бой и многое другое… Во второй половине дня от археологии мы прейдем напрямую к геологии и узнаем, что такое сталактиты и сталагмиты. А произойдет все это во время посещения уникальной пещеры Авшалома в заповеднике Сорек.

Важная информация:

  • Для пешеходных маршрутов: удобная обувь, запасы воды для питья, в жаркий период головные уборы. В остальном: обязательны фотоаппараты и отличное настроение.
  • Желающие могут принят участие в археологических раскопках на территории национального парка Бейт Гуврин. Но только по предварительной договоренности с учеными и за дополнительную плату.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги для 7-ми человек
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, питание, сувениры и пр.)
  • Билеты в национальный парк и сталактитовые пещеры
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Для пешеходных маршрутов: удобная обувь, запасы воды для питья, в жаркий период головные уборы. В остальном: обязательны фотоаппараты и отличное настроение.
  • Желающие могут принят участие в археологических раскопках на территории национального парка Бейт Гуврин. Но только по предварительной договоренности с учеными и за дополнительную плату
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Выездные
Природа и пейзажи
Горы

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