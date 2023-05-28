Экскурсия подходит как для детей, так и для взрослых, предлагая увлекательные и образовательные моменты.
Вы сможете расширить свои знания о истории, насладиться природными чудесами и создать незабываемые впечатления.
Вы сможете расширить свои знания о истории, насладиться природными чудесами и создать незабываемые впечатления.
Ближайшие даты:
28
мая
мая
29
мая
мая
30
мая
мая
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Откройте древние тайны: Археологическое приключение.
- Эта экскурсия наилучшим образом подходит большим любителям археологии, истории, пеших прогулок и, конечно же… тайн и загадок. За один день нам с вами предстоит сделать массу открытий, а может быть и отыскать древний клад. Итак, мы с вами обязательно узнаем — что такое древний колумбарий и как выглядит пещера-колокол. Мы увидим единственный найденный в Израиле настоящий амфитеатр, на арене которого сражались гладиаторы Рима. Побываем в оставшихся строениях знаменитого замка крестоносцев, возможно принадлежащего некогда знаменитому рыцарскому роду Ибелинов.
- Затем мы отправимся в лабиринты пещерного города Мореша. В этом месте, по преданию, родился сам царь Ирод. Мы узнаем, как представляли себе царство мертвых древние жители Бейт Гуврина, как хоронили своих усопших и чем занимались в погребальных пещерах. Что такое «сакеллум», каким богам молились гладиаторы перед выходом на бой и многое другое… Во второй половине дня от археологии мы прейдем напрямую к геологии и узнаем, что такое сталактиты и сталагмиты. А произойдет все это во время посещения уникальной пещеры Авшалома в заповеднике Сорек.
Важная информация:
- Для пешеходных маршрутов: удобная обувь, запасы воды для питья, в жаркий период головные уборы. В остальном: обязательны фотоаппараты и отличное настроение.
- Желающие могут принят участие в археологических раскопках на территории национального парка Бейт Гуврин. Но только по предварительной договоренности с учеными и за дополнительную плату.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги для 7-ми человек
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы (напитки, питание, сувениры и пр.)
- Билеты в национальный парк и сталактитовые пещеры
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Для пешеходных маршрутов: удобная обувь, запасы воды для питья, в жаркий период головные уборы. В остальном: обязательны фотоаппараты и отличное настроение.
- Желающие могут принят участие в археологических раскопках на территории национального парка Бейт Гуврин. Но только по предварительной договоренности с учеными и за дополнительную плату
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании