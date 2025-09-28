Найдено 3 экскурсии в категории « Пещеры » в Иерусалиме на русском языке, цены от $84. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 8 часов Индивидуальная до 7 чел. Пещеры Иудейских гор Начало: По договоренности «Итак, мы с вами обязательно узнаем — что такое древний колумбарий и как выглядит пещера-колокол» Расписание: По договоренности $650 за всё до 7 чел. Пешая 4 часа Индивидуальная до 4 чел. Сказки тысяча и одной пещеры Начало: По договоренности «Наличие такого огромного количества пещер обусловлено породой грунта, скальная порода здесь мягкая и легко рубиться» Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом $350 за всё до 4 чел. На автобусе 8 часов Групповая Окрестности Иерусалима: пещера Сорек + 3 монастыря Откройте для себя богатую историю Иерусалима, посетив пещеру Сорек и три монастыря. Это путешествие оставит незабываемые впечатления Начало: На улице King David «Пещера Сорек (сталактитовая пещера)» Расписание: в субботу в 08:00 €84 за человека Другие экскурсии Иерусалима

