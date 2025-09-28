Индивидуальная
до 7 чел.
Пещеры Иудейских гор
Начало: По договоренности
«Итак, мы с вами обязательно узнаем — что такое древний колумбарий и как выглядит пещера-колокол»
Расписание: По договоренности
28 сен в 09:00
4 окт в 09:00
$650 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказки тысяча и одной пещеры
Начало: По договоренности
«Наличие такого огромного количества пещер обусловлено породой грунта, скальная порода здесь мягкая и легко рубиться»
Расписание: Время и дата начала экскурсии согласовывается с гидом
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Групповая
Окрестности Иерусалима: пещера Сорек + 3 монастыря
Откройте для себя богатую историю Иерусалима, посетив пещеру Сорек и три монастыря. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
Начало: На улице King David
«Пещера Сорек (сталактитовая пещера)»
Расписание: в субботу в 08:00
27 сен в 08:00
4 окт в 08:00
€84 за человека
