Встречаем Новый Год 2025 в Иерусалиме

Найдено 4 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Иерусалиме на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Узнать Иерусалим за 3 часа
Пешая
63 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Узнать Иерусалим за 3 часа: путешествие по Старому городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. За три часа вы увидите и узнаете о главных святынях
Начало: Яффские ворота
«Кроме того, вы пройдете через Львиные и Дамасские ворота, встретите на пути православную церковь Дом Рождества Богородицы, и сможете заглянуть в загадочную пещеру слезы царя Хизкияху, с которой связана легенда о последнем иудейском царе»
Завтра в 09:00
7 сен в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Две святыни в один день
Пешая
29 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Иерусалим: Две святыни - Храм Рождества и Гроб Господень за один день
Погрузитесь в историю Иерусалима, посетив две ключевые святыни христианства за один день. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: По договоренности
«В Вифлееме мы посетим Храм Рождества Христова, который воздвигла императрица Елена, мать императора Константина»
Завтра в 08:00
13 сен в 08:00
270 за всё до 10 чел.
У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем
Пешая
6 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем
Предлагаем увидеть места, где разворачивались события Библии. Узнайте истории, которым тысячи лет, и посетите святые места Иерусалима
Начало: У вашего отеля
«В Вифлееме посетим Храм Рождества Христова, который воздвигла императрица Елена, мать императора Константина»
Завтра в 09:00
13 сен в 09:00
300 за всё до 10 чел.
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Разобраться в истории Рождества и посетить православные монастыри
«Храм Рождества Христова в ВифлеемеРусский Спасо-Вознесенский монастырьСтопочку (Место вознесения)Гробницы ПророковКатолическую церковь Доминус ФлевитРусский Монастырь Марии Магдалины»
Завтра в 10:00
7 сен в 10:00
500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Dmitry
    20 июня 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Считаю, что нам очень повезло. Светлана прекрасный экскурсовод с очень правильным подходом к подаче информации. Всем нам было чрезвычайно интересно. Настоятельно рекомендую Светлану в качестве гида.
    Считаю, что нам очень повезло. Светлана прекрасный экскурсовод с очень правильным подходом к подаче информации. ВсемСчитаю, что нам очень повезло. Светлана прекрасный экскурсовод с очень правильным подходом к подаче информации. ВсемСчитаю, что нам очень повезло. Светлана прекрасный экскурсовод с очень правильным подходом к подаче информации. ВсемСчитаю, что нам очень повезло. Светлана прекрасный экскурсовод с очень правильным подходом к подаче информации. Всем
  • Н
    Нелли
    9 июня 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Светлана очень интересно рассказала об основных достопримечательностях старого города. Очень понравился маршрут, с остановками и отдыхом в живописных местах. С нами была дочь, 14 лет, ей также было интересно слушать рассказ Светланы.
  • Ю
    Юлия
    21 апреля 2024
    Узнать Иерусалим за 3 часа
    Посчастливилось познакомиться с прекрасным гидом и душевной женщиной Светланой! Были в составе одной семьи, было интересно, познавательно и увлекательно, как
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    самому младшему 7 лет, так и самому старшему 70 лет) Иерусалим без гида это неполноценная картина одного из самых древних и завораживающих своей историей города. Светлану рекомендую👍

  • О
    Ольга
    25 апреля 2023
    Две святыни в один день
    Очень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм Рождества Христова в Вифлееме, и
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    Храм Гроба Господня в Иерусалиме, и даже попасть к самому гробу, плюс прогулка по колоритным кварталам старого города. Несмотря на то, что проход к Стене Плача оказался закрыт из-за подготовки ко Дню Памяти, благодаря Орне удалось побывать в тоннелях и увидеть хотя бы через стекло часть стены и попасть к маленькой Стене плача, где я оставила свою записку. Очень активный был день, полный впечатлений, большое спасибо.

    Очень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм РождестваОчень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм РождестваОчень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм РождестваОчень понравилась экскурсия с Орной, удалось за один день столько всего увидеть - и Храм Рождества
  • А
    Анастасия
    13 февраля 2023
    Две святыни в один день
    Я хочу сказать Вам СПАСИБО, Орна, за потрясающую экскурсию и Вашу готовность помочь во всём. У Вас невероятное чувство такта,
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    воспитанность и Вы знаете столько всего интересного, и научного, и политического и религиозного. У Вас очень классное, интеллигентное и доброе чувство юмора! Очень рада была знакомству и отлично понимаю теперь восторженные отзывы о Вас на Трипстере. П. с. Это была лучшая моя экскурсия за последний год!

  • С
    Сергей
    23 сентября 2022
    Две святыни в один день
    Много интересного узнал. Смело рекомендую Орну. У меня только оперативная память быстро заполнилась от фактов из Библии, которые в Иерусалиме на каждом шагу, но это моя проблема))
  • М
    Марина
    20 марта 2019
    У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем
    Все супер
  • П
    Петр
    15 марта 2018
    У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем
    Орна - замечательный гид c университетским образованием. Маршрут был спланирован великолепно, знания и стиль изложения Орны выше всяких похвал. Рекомендую!
  • М
    Мария
    8 января 2018
    Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
    Замечательная экскурсия!!! Все очень интересно, захватывающе и незабываемо!!! Огромное спасибо гиду Ольге за прекрасную организацию и потрясающие экскурсии, впечатлений море, всем рекомендуем сделать себе такой подарок в виде экскурсии!!!!!!
  • М
    Марина
    25 декабря 2017
    Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
    Огромная благодарность Ольге за экскурсию и за все, все. Получили много приятных эмоций от данной экскурсии. Ольга - образованный, знающий,
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    культурный гид. Она - находка для нашего путешествия по городу. Мы узнали очень много нового для себя. Будем рекомендовать нашим друзьям. Спасибо, Оля, так держать!

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иерусалиме
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  1. Узнать Иерусалим за 3 часа
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  3. У истоков христианства: Эйн-Карем и Вифлеем
  4. Храм Рождества в Вифлееме и Масличная Гора
Какие места ещё посмотреть в Иерусалиме
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Старый город
  2. Храм Гроба Господня
  3. Стена Плача
  4. Храмовая гора
  5. Гефсиманский сад
  6. Масличная гора
  7. Еврейский квартал
  8. Крестный путь Иерусалим
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в сентябре 2024
Сейчас в Иерусалиме в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 500. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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